"Пошёл служить в ВСУ": Одесский пенсионер застрелил внука и сказал всем, что того мобилизовали - 16.10.2023 Украина.ру
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"Пошёл служить в ВСУ": Одесский пенсионер застрелил внука и сказал всем, что того мобилизовали
"Пошёл служить в ВСУ": Одесский пенсионер застрелил внука и сказал всем, что того мобилизовали - 16.10.2023 Украина.ру
"Пошёл служить в ВСУ": Одесский пенсионер застрелил внука и сказал всем, что того мобилизовали
В селе Нерубайское Одесской области дед застрелил своего внука и закопал тело во дворе, сообщили 16 октября журналисты "Страна.ua" со ссылкой на Национальную полицию
2023-10-16T12:40
2023-10-16T12:40
новости
украина
одесская область
пенсионер
убийство
полиция
внук
мобилизация
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Убийство совершили ещё в конце апреля, но дело передано в суд только сейчас, говорится в материале.Согласно данным следствия, дед и внук постоянно конфликтовали. Во время очередной ссоры пенсионер схватил охотничье помповое ружье и дважды выстрелил в внука. От полученных ран внук погиб на месте.Труп убитого дед закопал в яму, которая была подготовлена во дворе для установки ветряной мельницы, пишет "Страна.ua".Пенсионер рассказал, что его внук "много пил и выносил из дома имущество".Пенсионеру, убившему внука, грозит до 15 лет тюрьмы.
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новости, украина, одесская область, пенсионер, убийство, полиция, внук, мобилизация
Новости, Украина, Одесская область, пенсионер, убийство, полиция, внук, мобилизация

"Пошёл служить в ВСУ": Одесский пенсионер застрелил внука и сказал всем, что того мобилизовали

12:40 16.10.2023
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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В селе Нерубайское Одесской области дед застрелил своего внука и закопал тело во дворе, сообщили 16 октября журналисты "Страна.ua" со ссылкой на Национальную полицию
Убийство совершили ещё в конце апреля, но дело передано в суд только сейчас, говорится в материале.

"После убийства 84-летний мужчина больше месяца говорил всем, что его 41-летний внук пошёл служить в ВСУ", - пишет издание.

Согласно данным следствия, дед и внук постоянно конфликтовали. Во время очередной ссоры пенсионер схватил охотничье помповое ружье и дважды выстрелил в внука. От полученных ран внук погиб на месте.
Труп убитого дед закопал в яму, которая была подготовлена во дворе для установки ветряной мельницы, пишет "Страна.ua".
Пенсионер рассказал, что его внук "много пил и выносил из дома имущество".
Пенсионеру, убившему внука, грозит до 15 лет тюрьмы.
- РИА Новости, 1920, 15.10.2023
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