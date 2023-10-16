https://ukraina.ru/20231016/1050217749.html

"Пошёл служить в ВСУ": Одесский пенсионер застрелил внука и сказал всем, что того мобилизовали

"Пошёл служить в ВСУ": Одесский пенсионер застрелил внука и сказал всем, что того мобилизовали - 16.10.2023 Украина.ру

"Пошёл служить в ВСУ": Одесский пенсионер застрелил внука и сказал всем, что того мобилизовали

В селе Нерубайское Одесской области дед застрелил своего внука и закопал тело во дворе, сообщили 16 октября журналисты "Страна.ua" со ссылкой на Национальную полицию

2023-10-16T12:40

2023-10-16T12:40

2023-10-16T12:40

новости

украина

одесская область

пенсионер

убийство

полиция

внук

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050216108_1:0:751:422_1920x0_80_0_0_9fbe46265272854f930c86e478f26243.jpg.webp

Убийство совершили ещё в конце апреля, но дело передано в суд только сейчас, говорится в материале.Согласно данным следствия, дед и внук постоянно конфликтовали. Во время очередной ссоры пенсионер схватил охотничье помповое ружье и дважды выстрелил в внука. От полученных ран внук погиб на месте.Труп убитого дед закопал в яму, которая была подготовлена во дворе для установки ветряной мельницы, пишет "Страна.ua".Пенсионер рассказал, что его внук "много пил и выносил из дома имущество".Пенсионеру, убившему внука, грозит до 15 лет тюрьмы.

https://ukraina.ru/20231015/1050187754.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, одесская область, пенсионер, убийство, полиция, внук, мобилизация