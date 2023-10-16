"Пошёл служить в ВСУ": Одесский пенсионер застрелил внука и сказал всем, что того мобилизовали
© скриншот видео
© скриншот видео
В селе Нерубайское Одесской области дед застрелил своего внука и закопал тело во дворе, сообщили 16 октября журналисты "Страна.ua" со ссылкой на Национальную полицию
Убийство совершили ещё в конце апреля, но дело передано в суд только сейчас, говорится в материале.
"После убийства 84-летний мужчина больше месяца говорил всем, что его 41-летний внук пошёл служить в ВСУ", - пишет издание.
Согласно данным следствия, дед и внук постоянно конфликтовали. Во время очередной ссоры пенсионер схватил охотничье помповое ружье и дважды выстрелил в внука. От полученных ран внук погиб на месте.
Труп убитого дед закопал в яму, которая была подготовлена во дворе для установки ветряной мельницы, пишет "Страна.ua".
Пенсионер рассказал, что его внук "много пил и выносил из дома имущество".
Пенсионеру, убившему внука, грозит до 15 лет тюрьмы.
15 октября, 09:22Ждут всех: командование ВСУ призвало украинцев идти в военкоматыВсе военнообязанные граждане Украины должны в ближайшее время явиться в военкоматы. Это касается и женщин с медицинскими специальностями. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на начальника службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Украины Владимира Фитьо