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Госдолг Украины почти достиг бюджета всей Прибалтики
Госдолг Украины почти достиг бюджета всей Прибалтики - 28.09.2023 Украина.ру
Госдолг Украины почти достиг бюджета всей Прибалтики
По состоянию на 31 августа госдолг составил 133,93 млрд долларов
2023-09-28T12:56
2023-09-28T12:56
2023-09-28T12:56
новости
украина
госдолг
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Сумма государственного долга Украины за август увеличилась на 1,01 млрд долларов США. Таким образом по состоянию на 31 августа 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 133,93 млрд долларов, сообщили в министерстве финансов Украины.По информации Минфина, увеличение государственного долга в августе произошло в основном за счет поступления в бюджет седьмого транша программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,5 миллиарда евро.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что сумма финансовой помощи, которую западные страны оказали Киеву с начала 2023 года составила 30 млрд долларовПо данным из открытых источников, бюджет стран Прибалтики по состоянию до начала специальной военной операции России (2021 год) в сумме составлял 143,49 млрд долларов США. На долю Литвы приходились 66,4 млрд долларов, Латвии - 39,8 млрд долларов, Эстонии - 37,1 млрд долларов США.
https://ukraina.ru/20230829/1049006390.html
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новости, украина, госдолг
Госдолг Украины почти достиг бюджета всей Прибалтики
По состоянию на 31 августа госдолг составил 133,93 млрд долларов
Сумма государственного долга Украины за август увеличилась на 1,01 млрд долларов США. Таким образом по состоянию на 31 августа 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 133,93 млрд долларов, сообщили в министерстве финансов Украины.
По информации Минфина, увеличение государственного долга в августе произошло в основном за счет поступления в бюджет седьмого транша программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,5 миллиарда евро.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что сумма финансовой помощи, которую западные страны оказали Киеву с начала 2023 года составила 30 млрд долларов
По данным из открытых источников, бюджет стран Прибалтики по состоянию до начала специальной военной операции России (2021 год) в сумме составлял 143,49 млрд долларов США. На долю Литвы приходились 66,4 млрд долларов, Латвии - 39,8 млрд долларов, Эстонии - 37,1 млрд долларов США.