https://ukraina.ru/20230928/1049757787.html

Госдолг Украины почти достиг бюджета всей Прибалтики

Госдолг Украины почти достиг бюджета всей Прибалтики - 28.09.2023 Украина.ру

Госдолг Украины почти достиг бюджета всей Прибалтики

По состоянию на 31 августа госдолг составил 133,93 млрд долларов

2023-09-28T12:56

2023-09-28T12:56

2023-09-28T12:56

новости

украина

госдолг

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Сумма государственного долга Украины за август увеличилась на 1,01 млрд долларов США. Таким образом по состоянию на 31 августа 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 133,93 млрд долларов, сообщили в министерстве финансов Украины.По информации Минфина, увеличение государственного долга в августе произошло в основном за счет поступления в бюджет седьмого транша программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,5 миллиарда евро.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что сумма финансовой помощи, которую западные страны оказали Киеву с начала 2023 года составила 30 млрд долларовПо данным из открытых источников, бюджет стран Прибалтики по состоянию до начала специальной военной операции России (2021 год) в сумме составлял 143,49 млрд долларов США. На долю Литвы приходились 66,4 млрд долларов, Латвии - 39,8 млрд долларов, Эстонии - 37,1 млрд долларов США.

https://ukraina.ru/20230829/1049006390.html

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новости, украина, госдолг