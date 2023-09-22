https://ukraina.ru/20230922/1049615160.html

"Ростех" передал ВКС России новый самолет-локатор А-50У

"Ростех" передал ВКС России новый самолет-локатор А-50У - 22.09.2023 Украина.ру

"Ростех" передал ВКС России новый самолет-локатор А-50У

Дочерние холдинги "Росэлектроника" и ОАК поставили российским войскам очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У, сообщили 22 сентября в пресс-службе "Ростех"

2023-09-22T10:25

2023-09-22T10:25

2023-09-22T10:25

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Новый самолёт может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация.Обновлённый борт получил новую электронику с большей производительностью и быстродействием.На самолётах нового образца применены новые ЖК-мониторы большей размерности и разрешения, что повысит эффективность системы отображения радиолокационной обстановки, а улучшенная эргономика воздушного судна призвана снизить утомляемость тактического экипажа. А-50У также получил новый пилотажно-навигационный комплекс.Кроме того, применение современной аппаратуры снизило вес самолета и позволило увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе при выполнении боевых задач.

https://ukraina.ru/20230921/1049582809.html

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