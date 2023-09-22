"Ростех" передал ВКС России новый самолет-локатор А-50У - 22.09.2023 Украина.ру
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"Ростех" передал ВКС России новый самолет-локатор А-50У
"Ростех" передал ВКС России новый самолет-локатор А-50У - 22.09.2023 Украина.ру
"Ростех" передал ВКС России новый самолет-локатор А-50У
Дочерние холдинги "Росэлектроника" и ОАК поставили российским войскам очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У, сообщили 22 сентября в пресс-службе "Ростех"
2023-09-22T10:25
2023-09-22T10:25
новости
россия
ростех
самолет
вкс
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Новый самолёт может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация.Обновлённый борт получил новую электронику с большей производительностью и быстродействием.На самолётах нового образца применены новые ЖК-мониторы большей размерности и разрешения, что повысит эффективность системы отображения радиолокационной обстановки, а улучшенная эргономика воздушного судна призвана снизить утомляемость тактического экипажа. А-50У также получил новый пилотажно-навигационный комплекс.Кроме того, применение современной аппаратуры снизило вес самолета и позволило увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе при выполнении боевых задач.
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новости, россия, ростех, самолет, вкс
Новости, Россия, Ростех, самолет, ВКС

"Ростех" передал ВКС России новый самолет-локатор А-50У

10:25 22.09.2023
 
© Ростех телеграм-канал
© Ростех телеграм-канал
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Дочерние холдинги "Росэлектроника" и ОАК поставили российским войскам очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У, сообщили 22 сентября в пресс-службе "Ростех"
Новый самолёт может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация.
Обновлённый борт получил новую электронику с большей производительностью и быстродействием.
На самолётах нового образца применены новые ЖК-мониторы большей размерности и разрешения, что повысит эффективность системы отображения радиолокационной обстановки, а улучшенная эргономика воздушного судна призвана снизить утомляемость тактического экипажа. А-50У также получил новый пилотажно-навигационный комплекс.
"Новое техническое оснащение повысит скорость и дальность обнаружения воздушных, наземных и морских целей целей, эффективность противодействия противнику", - говорится в сообщении "Ростеха".
Кроме того, применение современной аппаратуры снизило вес самолета и позволило увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе при выполнении боевых задач.
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