"Ростех" передал ВКС России новый самолет-локатор А-50У
© Ростех телеграм-канал
© Ростех телеграм-канал
Дочерние холдинги "Росэлектроника" и ОАК поставили российским войскам очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У, сообщили 22 сентября в пресс-службе "Ростех"
Новый самолёт может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация.
Обновлённый борт получил новую электронику с большей производительностью и быстродействием.
На самолётах нового образца применены новые ЖК-мониторы большей размерности и разрешения, что повысит эффективность системы отображения радиолокационной обстановки, а улучшенная эргономика воздушного судна призвана снизить утомляемость тактического экипажа. А-50У также получил новый пилотажно-навигационный комплекс.
"Новое техническое оснащение повысит скорость и дальность обнаружения воздушных, наземных и морских целей целей, эффективность противодействия противнику", - говорится в сообщении "Ростеха".
Кроме того, применение современной аппаратуры снизило вес самолета и позволило увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе при выполнении боевых задач.