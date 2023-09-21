https://ukraina.ru/20230921/1049582809.html
10 выстрелов в минуту. "Ростех" поставил ВС РФ первую партию новых модернизированных гаубиц "Мста-С"
10 выстрелов в минуту. "Ростех" поставил ВС РФ первую партию новых модернизированных гаубиц "Мста-С" - 21.09.2023 Украина.ру
10 выстрелов в минуту. "Ростех" поставил ВС РФ первую партию новых модернизированных гаубиц "Мста-С"
Вооруженные силы России получили первую партию новых модернизированных гаубиц "Мста-С", сообщили 21 сентября в пресс-службе "Ростеха"
2023-09-21T10:09
2023-09-21T10:09
2023-09-21T10:09
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Эти машины предназначены для уничтожения и подавления артиллерийских миномётных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов.После модернизации гаубица "Мста-С" может работать в режиме "огневой налёт" и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям.В "Ростехе" объяснили, что это уменьшает время нахождения установки на огневой позиции, позволяет быстро уходить от ответного удара.Улучшение модели наблюдается и в системе заряжания. Новые боевые машины оборудованы модернизированными механизмами системы заряжания, за счет чего прицельная скорострельность при использовании возимого боезапаса достигает 10 выстрелов в минуту.В Госкорпорации заявили, что новые образцы оснащены модернизированной автоматизированной системой управления наведением и огнём (АСУНО-М). АСУНО обеспечивает выполнение противоогневого маневра с автономным определением текущих координат, автоматический расчет установок для стрельбы с закрытых огневых позиций. Кроме того, снижена заметность гаубицы в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах.
https://ukraina.ru/20230629/1047674832.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ростех, мста-с, гаубицы, вс рф
Новости, Россия, Ростех, Мста-С, гаубицы, ВС РФ
10 выстрелов в минуту. "Ростех" поставил ВС РФ первую партию новых модернизированных гаубиц "Мста-С"
Вооруженные силы России получили первую партию новых модернизированных гаубиц "Мста-С", сообщили 21 сентября в пресс-службе "Ростеха"
"Госкорпорация поставила Минобороны России первую партию новых модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-С", - говорится в сообщении "Ростеха".
Эти машины предназначены для уничтожения и подавления артиллерийских миномётных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов.
После модернизации гаубица "Мста-С" может работать в режиме "огневой налёт" и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям.
В "Ростехе" объяснили, что это уменьшает время нахождения установки на огневой позиции, позволяет быстро уходить от ответного удара.
Улучшение модели наблюдается и в системе заряжания. Новые боевые машины оборудованы модернизированными механизмами системы заряжания, за счет чего прицельная скорострельность при использовании возимого боезапаса достигает 10 выстрелов в минуту.
В Госкорпорации заявили, что новые образцы оснащены модернизированной автоматизированной системой управления наведением и огнём (АСУНО-М). АСУНО обеспечивает выполнение противоогневого маневра с автономным определением текущих координат, автоматический расчет установок для стрельбы с закрытых огневых позиций.
Кроме того, снижена заметность гаубицы в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах.