https://ukraina.ru/20230921/1049582809.html

10 выстрелов в минуту. "Ростех" поставил ВС РФ первую партию новых модернизированных гаубиц "Мста-С"

10 выстрелов в минуту. "Ростех" поставил ВС РФ первую партию новых модернизированных гаубиц "Мста-С" - 21.09.2023 Украина.ру

10 выстрелов в минуту. "Ростех" поставил ВС РФ первую партию новых модернизированных гаубиц "Мста-С"

Вооруженные силы России получили первую партию новых модернизированных гаубиц "Мста-С", сообщили 21 сентября в пресс-службе "Ростеха"

2023-09-21T10:09

2023-09-21T10:09

2023-09-21T10:09

новости

россия

ростех

мста-с

гаубицы

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049581678_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_86cf9bdc4c3c67ff6fe602e90e5cb198.jpg

Эти машины предназначены для уничтожения и подавления артиллерийских миномётных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов.После модернизации гаубица "Мста-С" может работать в режиме "огневой налёт" и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям.В "Ростехе" объяснили, что это уменьшает время нахождения установки на огневой позиции, позволяет быстро уходить от ответного удара.Улучшение модели наблюдается и в системе заряжания. Новые боевые машины оборудованы модернизированными механизмами системы заряжания, за счет чего прицельная скорострельность при использовании возимого боезапаса достигает 10 выстрелов в минуту.В Госкорпорации заявили, что новые образцы оснащены модернизированной автоматизированной системой управления наведением и огнём (АСУНО-М). АСУНО обеспечивает выполнение противоогневого маневра с автономным определением текущих координат, автоматический расчет установок для стрельбы с закрытых огневых позиций. Кроме того, снижена заметность гаубицы в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах.

https://ukraina.ru/20230629/1047674832.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ростех, мста-с, гаубицы, вс рф