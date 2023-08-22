Российский самолет уничтожил украинский военный катер в Черном море - 22.08.2023 Украина.ру
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Российский самолет уничтожил украинский военный катер в Черном море
Российский самолет уничтожил украинский военный катер в Черном море - 22.08.2023 Украина.ру
Российский самолет уничтожил украинский военный катер в Черном море
Российский самолет уничтожил украинский военный катер вблизи острова Змеиный в Черном море. Об этом сообщили 22 августа в Минобороны России
2023-08-22T14:24
2023-08-22T14:24
катер
уничтожение
новости
самолет
россия
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"Восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ", - говорится в материале ведомства.Это уже второй подбитый украинский катер за сутки. Утром Минобороны РФ сообщило об уничтожении ночью российским истребителем Су-30СМ в Черном море разведывательного катера ВСУ. Это произошло в районе российских газодобывающих установок, сказали российские военные.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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катер, уничтожение, новости, самолет, россия
катер, уничтожение, Новости, самолет, Россия

Российский самолет уничтожил украинский военный катер в Черном море

14:24 22.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Российский самолет уничтожил украинский военный катер вблизи острова Змеиный в Черном море. Об этом сообщили 22 августа в Минобороны России
"Восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ", - говорится в материале ведомства.
Это уже второй подбитый украинский катер за сутки. Утром Минобороны РФ сообщило об уничтожении ночью российским истребителем Су-30СМ в Черном море разведывательного катера ВСУ. Это произошло в районе российских газодобывающих установок, сказали российские военные.
Патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
18 августа, 10:31
Корабли Черноморского флота уничтожили надводный катер ВСУ - Минобороны РФУкраина попыталась атаковать корабли Черноморского флота, выполняющие задачи в юго-западной части Черного моря с помощью безэкипажного катера. Об этом 17 августа сообщили в Минобороны России
 
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