https://ukraina.ru/20230822/1048860636.html

Российский самолет уничтожил украинский военный катер в Черном море

Российский самолет уничтожил украинский военный катер в Черном море - 22.08.2023 Украина.ру

Российский самолет уничтожил украинский военный катер в Черном море

Российский самолет уничтожил украинский военный катер вблизи острова Змеиный в Черном море. Об этом сообщили 22 августа в Минобороны России

2023-08-22T14:24

2023-08-22T14:24

2023-08-22T14:24

катер

уничтожение

новости

самолет

россия

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"Восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ", - говорится в материале ведомства.Это уже второй подбитый украинский катер за сутки. Утром Минобороны РФ сообщило об уничтожении ночью российским истребителем Су-30СМ в Черном море разведывательного катера ВСУ. Это произошло в районе российских газодобывающих установок, сказали российские военные.

https://ukraina.ru/20230818/1048776731.html

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катер, уничтожение, новости, самолет, россия