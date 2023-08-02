ФСБ задержала жителя Тамбовской области, поехавшего воевать за ВСУ - 02.08.2023 Украина.ру
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ФСБ задержала жителя Тамбовской области, поехавшего воевать за ВСУ
ФСБ задержала жителя Тамбовской области, поехавшего воевать за ВСУ - 02.08.2023 Украина.ру
ФСБ задержала жителя Тамбовской области, поехавшего воевать за ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который планировал уехать воевать за ВСУ. Возбуждено дело о приготовлении к госизмене. Информацию об этом 2 августа распространил Центр общественных связей ведомства
2023-08-02T10:06
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новости
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Также известно, что злоумышленник с апреля текущего года искал и изучал специализированную литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике.Задержали мужчину при попытке выехать на территорию Украины через Турцию.В конце июля сотрудники ФСБ также задержали жителя Орловской области, консультировавшегося с СБУ с целью уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ.Несколькими днями ранее в Орловской области задержали гражданина, "изменившего половую принадлежность с женщины на мужчину". Трансгендеру вменяют госизмену за перевод денег на помощь ВСУ.5 июля в аэропорту Екатеринбурга был арестован гражданин РФ, также оказывавший финансовую помощь ВСУ, а 4 июля, сотрудники ФСБ произвели сразу два громких задержания.В тот же день в Луганской Народной Республике был арестован мужчина по подозрению в сборе и передаче Украине информации о российских подразделениях, а в Тюмени - местный житель, который по заданию украинских спецслужб склонял российских военных переходить на сторону ВСУ.3 июля, оперативники ФСБ пресекли вторую за два месяца попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.
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новости, фсб, задержание, тамбов, всу, госизмена
Новости, ФСБ, задержание, Тамбов, ВСУ, госизмена

ФСБ задержала жителя Тамбовской области, поехавшего воевать за ВСУ

10:06 02.08.2023 (обновлено: 10:43 02.08.2023)
 
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала жителя Тамбовской области, подозреваемого в госизмене
ФСБ РФ задержала жителя Тамбовской области, подозреваемого в госизмене
© Пресс-служба ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который планировал уехать воевать за ВСУ. Возбуждено дело о приготовлении к госизмене. Информацию об этом 2 августа распространил Центр общественных связей ведомства
"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Тамбовской области, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника. Гражданин России в целях вступления в ряды ВСУ инициировал электронную переписку с представителями националистического формирования Украины, осуществляющего деятельность по набору и подготовке добровольцев из числа граждан России для участия в военных действиях против ВС России. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к государственной измене", - говорится в сообщении ФСБ.
Также известно, что злоумышленник с апреля текущего года искал и изучал специализированную литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике.
Задержали мужчину при попытке выехать на территорию Украины через Турцию.
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В конце июля сотрудники ФСБ также задержали жителя Орловской области, консультировавшегося с СБУ с целью уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ.
Несколькими днями ранее в Орловской области задержали гражданина, "изменившего половую принадлежность с женщины на мужчину". Трансгендеру вменяют госизмену за перевод денег на помощь ВСУ.
5 июля в аэропорту Екатеринбурга был арестован гражданин РФ, также оказывавший финансовую помощь ВСУ, а 4 июля, сотрудники ФСБ произвели сразу два громких задержания.
В тот же день в Луганской Народной Республике был арестован мужчина по подозрению в сборе и передаче Украине информации о российских подразделениях, а в Тюмени - местный житель, который по заданию украинских спецслужб склонял российских военных переходить на сторону ВСУ.
3 июля, оперативники ФСБ пресекли вторую за два месяца попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.
 
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