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ФСБ задержала жителя Тамбовской области, поехавшего воевать за ВСУ

ФСБ задержала жителя Тамбовской области, поехавшего воевать за ВСУ - 02.08.2023 Украина.ру

ФСБ задержала жителя Тамбовской области, поехавшего воевать за ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который планировал уехать воевать за ВСУ. Возбуждено дело о приготовлении к госизмене. Информацию об этом 2 августа распространил Центр общественных связей ведомства

2023-08-02T10:06

2023-08-02T10:06

2023-08-02T10:43

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Также известно, что злоумышленник с апреля текущего года искал и изучал специализированную литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике.Задержали мужчину при попытке выехать на территорию Украины через Турцию.В конце июля сотрудники ФСБ также задержали жителя Орловской области, консультировавшегося с СБУ с целью уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ.Несколькими днями ранее в Орловской области задержали гражданина, "изменившего половую принадлежность с женщины на мужчину". Трансгендеру вменяют госизмену за перевод денег на помощь ВСУ.5 июля в аэропорту Екатеринбурга был арестован гражданин РФ, также оказывавший финансовую помощь ВСУ, а 4 июля, сотрудники ФСБ произвели сразу два громких задержания.В тот же день в Луганской Народной Республике был арестован мужчина по подозрению в сборе и передаче Украине информации о российских подразделениях, а в Тюмени - местный житель, который по заданию украинских спецслужб склонял российских военных переходить на сторону ВСУ.3 июля, оперативники ФСБ пресекли вторую за два месяца попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

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новости, фсб, задержание, тамбов, всу, госизмена