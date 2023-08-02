ФСБ задержала жителя Тамбовской области, поехавшего воевать за ВСУ
10:06 02.08.2023 (обновлено: 10:43 02.08.2023)
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала жителя Тамбовской области, подозреваемого в госизмене
© Пресс-служба ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который планировал уехать воевать за ВСУ. Возбуждено дело о приготовлении к госизмене. Информацию об этом 2 августа распространил Центр общественных связей ведомства
"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Тамбовской области, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника. Гражданин России в целях вступления в ряды ВСУ инициировал электронную переписку с представителями националистического формирования Украины, осуществляющего деятельность по набору и подготовке добровольцев из числа граждан России для участия в военных действиях против ВС России. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к государственной измене", - говорится в сообщении ФСБ.
Также известно, что злоумышленник с апреля текущего года искал и изучал специализированную литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике.
Задержали мужчину при попытке выехать на территорию Украины через Турцию.
31 июля, 10:03В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали пособников "Правого сектора"*Сотрудники ФСБ задержали трех жителей Воронежской области за госизмену. Задержанные передавали сведения о военных объектах представителям украинских националистов из "Правого сектора"*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ
В конце июля сотрудники ФСБ также задержали жителя Орловской области, консультировавшегося с СБУ с целью уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ.
Несколькими днями ранее в Орловской области задержали гражданина, "изменившего половую принадлежность с женщины на мужчину". Трансгендеру вменяют госизмену за перевод денег на помощь ВСУ.
5 июля в аэропорту Екатеринбурга был арестован гражданин РФ, также оказывавший финансовую помощь ВСУ, а 4 июля, сотрудники ФСБ произвели сразу два громких задержания.
В тот же день в Луганской Народной Республике был арестован мужчина по подозрению в сборе и передаче Украине информации о российских подразделениях, а в Тюмени - местный житель, который по заданию украинских спецслужб склонял российских военных переходить на сторону ВСУ.
3 июля, оперативники ФСБ пресекли вторую за два месяца попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.