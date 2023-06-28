Эдуард Исаков: кто он
15:57 28.06.2023 (обновлено: 16:48 28.06.2023)
Сенатор РФ
Эдуард Владимирович Исаков родился 4 октября 1973 года.
В 2004 году окончил Уральский государственный профессионально-педагогический университет, г. Екатеринбург. Факультет: Социальная работа. Специализация — социально-правовая защита населения.
С 2009—2012 гг. — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва. Факультет «Государственная и муниципальная социальная политика». Специальность — менеджер.
В 2014 году — ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург. Профессиональная переподготовка «Физическая культура и спорт».
В 1991—1993 годах проходил воинскую службу в Президентском полку 1 роты специального караула.
1997 год — старший тренер-преподаватель по спорту инвалидов в МУ ДОД ДЮСШ «Смена», г. Югорск.
С 2004 года член партии «Единая Россия».
С 2017 года член Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
В 2006 — 2007 годах начальник отдела паралимпийских видов спорта государственного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр спортивной подготовки».
С 2011 года президент следж-хоккейного клуба «Югра».
В 2011—2015 годах Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, член комитета региональной Думы по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению.
С 2015 года региональный координатор от ХМАО-Югры в международной организации северных регионов «Северный форум».
С 2015 года сенатор Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по решению губернатора Комаровой Н.В.
Участник и призер многочисленных соревнований по пауэрлифтингу.
Награжден Орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
Супруга — Исакова Елена Александровна (в браке с 2005 г).