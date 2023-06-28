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Эдуард Исаков: кто он

Эдуард Исаков: кто он - 28.06.2023 Украина.ру

Эдуард Исаков: кто он

Сенатор РФ

2023-06-28T15:57

2023-06-28T15:57

2023-06-28T16:48

новости

эдуард исаков

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Эдуард Владимирович Исаков родился 4 октября 1973 года.В 2004 году окончил Уральский государственный профессионально-педагогический университет, г. Екатеринбург. Факультет: Социальная работа. Специализация — социально-правовая защита населения. С 2009—2012 гг. — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва. Факультет «Государственная и муниципальная социальная политика». Специальность — менеджер. В 2014 году — ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург. Профессиональная переподготовка «Физическая культура и спорт». В 1991—1993 годах проходил воинскую службу в Президентском полку 1 роты специального караула. 1997 год — старший тренер-преподаватель по спорту инвалидов в МУ ДОД ДЮСШ «Смена», г. Югорск. С 2004 года член партии «Единая Россия».С 2017 года член Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». В 2006 — 2007 годах начальник отдела паралимпийских видов спорта государственного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр спортивной подготовки». С 2011 года президент следж-хоккейного клуба «Югра». В 2011—2015 годах Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, член комитета региональной Думы по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению. С 2015 года региональный координатор от ХМАО-Югры в международной организации северных регионов «Северный форум». С 2015 года сенатор Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по решению губернатора Комаровой Н.В. Участник и призер многочисленных соревнований по пауэрлифтингу.Награжден Орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.Супруга — Исакова Елена Александровна (в браке с 2005 г).

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новости, эдуард исаков