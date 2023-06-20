"Отряд бессмертных командующих": Буданов записал себя в один ряд с Бандерой - 20.06.2023 Украина.ру
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"Отряд бессмертных командующих": Буданов записал себя в один ряд с Бандерой
"Отряд бессмертных командующих": Буданов записал себя в один ряд с Бандерой - 20.06.2023 Украина.ру
"Отряд бессмертных командующих": Буданов записал себя в один ряд с Бандерой
Руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов якобы дал интервью киевскому изданию, сообщило издание УНИАН в своём телеграм-канале 20 июня
2023-06-20T13:37
2023-06-20T13:38
новости
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
украина
валерий залужный
минобороны рф
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Глава ГУР Кирилл Буданов в интервью киевскому изданию сравнил себя с лидером украинских националистов Степаном Бандерой, главой Украинской народной республики (УНР) Симоном Петлюрой и гетманом Иваном Мазепой. Интервью якобы с Будановым опубликовало издание Kyiv Post. Отряд бессмертных будет среди ночи "приходить во сны к российским обывателям", якобы сказал Буданов. Ранее сообщалось, что Буданов был тяжело ранен во время ракетного удара по штабу ГУР и находится в госпитале Бундесвера в Берлине.Владимир Зеленский 19 июня заявил, что провёл встречу с украинскими военачальниками, на которой якобы присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник ГУР Кирилл Буданов.29 мая в Минобороны РФ сообщили о групповых ударах с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения. Президент России Владимир Путин заявил, что удар был нанесён по штабу военной разведки Украины.Буданов не выступает публично с 29 мая.Власти Украины опровергали новости о смерти Буданова, однако ни о ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии, ничего не заявлялось.Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"* (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Боевики действовали преимущественно на Западной Украине, сотрудничали с гитлеровцами и воевали против советских войск.На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c нацистами.* "Организация украинских националистов" (ОУН), "Украинская повстанческая армия" (УПА) - организации, запрещенные в Российской Федерации.
https://ukraina.ru/20230619/1047349076.html
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новости, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), украина, валерий залужный, минобороны рф
Новости, Кирилл Буданов, Главное управление разведки Украины (ГУР), Украина, Валерий Залужный, Минобороны РФ

"Отряд бессмертных командующих": Буданов записал себя в один ряд с Бандерой

13:37 20.06.2023 (обновлено: 13:38 20.06.2023)
 
© pravda.com.ua
© pravda.com.ua
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Руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов якобы дал интервью киевскому изданию, сообщило издание УНИАН в своём телеграм-канале 20 июня
Глава ГУР Кирилл Буданов в интервью киевскому изданию сравнил себя с лидером украинских националистов Степаном Бандерой, главой Украинской народной республики (УНР) Симоном Петлюрой и гетманом Иваном Мазепой. Интервью якобы с Будановым опубликовало издание Kyiv Post.

"Сейчас на Украине создается специальный отряд бессмертных командующих - Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа", - цитирует издание Kyiv Post якобы Буданова.

Отряд бессмертных будет среди ночи "приходить во сны к российским обывателям", якобы сказал Буданов.
Ранее сообщалось, что Буданов был тяжело ранен во время ракетного удара по штабу ГУР и находится в госпитале Бундесвера в Берлине.
Владимир Зеленский 19 июня заявил, что провёл встречу с украинскими военачальниками, на которой якобы присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник ГУР Кирилл Буданов.
29 мая в Минобороны РФ сообщили о групповых ударах с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения. Президент России Владимир Путин заявил, что удар был нанесён по штабу военной разведки Украины.
Буданов не выступает публично с 29 мая.
Власти Украины опровергали новости о смерти Буданова, однако ни о ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии, ничего не заявлялось.
Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"* (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Боевики действовали преимущественно на Западной Украине, сотрудничали с гитлеровцами и воевали против советских войск.

На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c нацистами.
* "Организация украинских националистов" (ОУН), "Украинская повстанческая армия" (УПА) - организации, запрещенные в Российской Федерации.
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Вчера, 06:17
Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?
 
НовостиКирилл БудановГлавное управление разведки Украины (ГУР)УкраинаВалерий ЗалужныйМинобороны РФ
 
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