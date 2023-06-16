На ПМЭФ рассказали, сколько участников спецоперации получили статус ветерана
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина сказала, сколько участников спецоперации получили статус ветерана боевых действий. Её слова прозвучали на 26-ом Петербургском международном экономическом форуме 16 июня
"Статус ветерана боевых действий получили более 133 тыс. участников специальной военной операции (СВО)", – отметила она.
Все военнослужащие в зоне спецоперации имеют право на это, добавила Баталина.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому к ветеранам боевых действий относятся и участники специальной военной операции, а в Минобороны предложили наделить правом получение статуса и тех бойцов, которые несут службу в прилегающих к зоне СВО регионах.