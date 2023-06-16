https://ukraina.ru/20230616/1047290237.html

На ПМЭФ рассказали, сколько участников спецоперации получили статус ветерана

На ПМЭФ рассказали, сколько участников спецоперации получили статус ветерана - 16.06.2023 Украина.ру

На ПМЭФ рассказали, сколько участников спецоперации получили статус ветерана

Замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина сказала, сколько участников спецоперации получили статус ветерана боевых действий. Её слова прозвучали на 26-ом Петербургском международном экономическом форуме 16 июня

2023-06-16T11:31

2023-06-16T11:31

2023-06-16T11:31

новости

спецоперация

ветераны

боевые действия

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Все военнослужащие в зоне спецоперации имеют право на это, добавила Баталина.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому к ветеранам боевых действий относятся и участники специальной военной операции, а в Минобороны предложили наделить правом получение статуса и тех бойцов, которые несут службу в прилегающих к зоне СВО регионах.

https://ukraina.ru/20230616/1047280584.html

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2023

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новости, спецоперация, ветераны, боевые действия