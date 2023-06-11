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Киев хочет надавить на страны НАТО по вопросу членства - эксперт
Киев хочет надавить на страны НАТО по вопросу членства - эксперт - 11.06.2023 Украина.ру
Киев хочет надавить на страны НАТО по вопросу членства - эксперт
Заявление офиса Зеленского о поддержки большинства стран НАТО членства Украины в альянсе — это попытки оказать давление на них, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Об этом сообщило РИА Новости 11 июня
2023-06-11T13:38
2023-06-11T13:38
2023-06-11T13:38
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Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил о том, что 20 государств НАТО документально поддержали членство Украины.Однако замгенсека альянса Мирча Джоанэ отметил, что внутри альянса отсутствует консенсус по теме присоединения Украины.Эксперт отметил, что „идея нагнетается“ в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, который должен пройти 11-12 июля.К тому же, указал Оленченко, ни одна из стран НАТО не заявила официально о поддержке идеи членства Украины в альянсе.Владимир Зеленский заявлял, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнёров в виде приглашения в альянс уже сегодня.Как заявлял ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО, кроме приглашения вступить в альянс.Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 году.Как известно, до сих пор заявка остается без ответа, но, вероятно, станет ключевым вопросом на саммите альянса в Вильнюсе в июле.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала СВО на Украине.Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру заявил ранее, что Киев не нужен ни в НАТО, ни в Евросоюзе, в том числе из-за непредсказуемости украинского режима и потенциального военного конфликта с Россией.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Домрина на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нато, украина-нато, владимир зеленский, саммит
Киев хочет надавить на страны НАТО по вопросу членства - эксперт
Заявление офиса Зеленского о поддержки большинства стран НАТО членства Украины в альянсе — это попытки оказать давление на них, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Об этом сообщило РИА Новости 11 июня
Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил о том, что 20 государств НАТО документально поддержали членство Украины.
Однако замгенсека альянса Мирча Джоанэ отметил, что внутри альянса отсутствует консенсус по теме присоединения Украины.
"Заявления администрации Зеленского совпадает с определенной активностью стран членов НАТО и одного из кураторов процесса - экс-генсека Расмуссена, он уже сделал ряд заявлений, это совпадает практически с заявлениями Киева“. - отметил Оленченко.
Эксперт отметил, что „идея нагнетается“ в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, который должен пройти 11-12 июля.
К тому же, указал Оленченко, ни одна из стран НАТО не заявила официально о поддержке идеи членства Украины в альянсе.
"Это оценки Украины, я не видел такие заявления. Я это рассматриваю как оказание давления на страны НАТО. Идет очень сильное давление на них. Я думаю программа минимум в Вильнюсе - это предоставление гарантий безопасности Украине", - добавил он.
Владимир Зеленский заявлял, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнёров в виде приглашения в альянс уже сегодня.
Как заявлял ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО, кроме приглашения вступить в альянс.
Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 году.
Как известно, до сих пор заявка остается без ответа, но, вероятно, станет ключевым вопросом на саммите альянса в Вильнюсе в июле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил
, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала СВО на Украине.
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру заявил ранее, что Киев не нужен ни в НАТО, ни в Евросоюзе, в том числе из-за непредсказуемости украинского режима и потенциального военного конфликта с Россией.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Александра Домрина на нашем сайте.
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