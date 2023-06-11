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Киев хочет надавить на страны НАТО по вопросу членства - эксперт

Киев хочет надавить на страны НАТО по вопросу членства - эксперт - 11.06.2023 Украина.ру

Киев хочет надавить на страны НАТО по вопросу членства - эксперт

Заявление офиса Зеленского о поддержки большинства стран НАТО членства Украины в альянсе — это попытки оказать давление на них, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Об этом сообщило РИА Новости 11 июня

2023-06-11T13:38

2023-06-11T13:38

2023-06-11T13:38

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Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил о том, что 20 государств НАТО документально поддержали членство Украины.Однако замгенсека альянса Мирча Джоанэ отметил, что внутри альянса отсутствует консенсус по теме присоединения Украины.Эксперт отметил, что „идея нагнетается“ в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, который должен пройти 11-12 июля.К тому же, указал Оленченко, ни одна из стран НАТО не заявила официально о поддержке идеи членства Украины в альянсе.Владимир Зеленский заявлял, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнёров в виде приглашения в альянс уже сегодня.Как заявлял ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО, кроме приглашения вступить в альянс.Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 году.Как известно, до сих пор заявка остается без ответа, но, вероятно, станет ключевым вопросом на саммите альянса в Вильнюсе в июле.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала СВО на Украине.Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру заявил ранее, что Киев не нужен ни в НАТО, ни в Евросоюзе, в том числе из-за непредсказуемости украинского режима и потенциального военного конфликта с Россией.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Домрина на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров

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новости, украина, нато, украина-нато, владимир зеленский, саммит