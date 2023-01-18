https://ukraina.ru/20230118/1042735539.html

"Тепловой геноцид" и зачистки с помощью детектора лжи. Что происходит в Ровно

"Тепловой геноцид" и зачистки с помощью детектора лжи. Что происходит в Ровно - 18.01.2023 Украина.ру

"Тепловой геноцид" и зачистки с помощью детектора лжи. Что происходит в Ровно

В Ровненской области, что на западе Украины, СМИ и чиновники крайне обеспокоены начавшимися 16 января военными учениями в Белоруссии

2023-01-18T15:00

2023-01-18T15:00

2023-01-18T15:00

дмитрий ковалевич

эксклюзив

ровно

белоруссия

военные учения

ровенская область

полесье

сво

полиграф

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В области ежедневно звучат сигналы воздушной тревоги, как только фиксируется тренировочный взлёт самолета в Белоруссии. Тем временем на севере области продолжаются работы по строительству фортификационных укреплений. Губернатор Виталий Коваль утверждает, что они рассчитаны на годы вперед, демонстрируя настрой на многолетний конфликт. По словам Коваля, весь периметр пограничья заминирован, за исключением болот, но потенциальное наступление через болота он считает безумие.Украинские военные в Полесье даже выражали на днях благодарность бобрам, которые понастроили в этом регионе плотин, увеличив территорию заболоченной местности. Если раньше бобровые плотины лесники разрушали и расчищали русла рек, то в 2022 году этим не занимались. Националистические СМИ сразу же записали животных в ряды "защитников Украины".Беспокойство у губернатора Коваля вызывают только автодороги в районе сел Прикладники и Городище Дубровицкого района в граничащей с Белоруссией Ровненской области. Дороги губернатор считает потенциальными участками нового наступления с севера."Эти самые большие автодороги – потенциально самые опасные. Но они полностью защищены с нашей стороны", – заявил губернатор 16 января. Еще один объект, вокруг которого строятся фортификационные сооружения – Ровненская АЭС. "Оборона города Вараш, где расположена Ровенская АЭС, и самой станции – это приоритет. Сегодня там работают возведенные отряды подразделений ВСУ, пограничников, Нацгвардии, полицейских, СБУ. Такого насыщения линии обороны, которая есть сейчас, не было ни месяц, ни два назад", – говорит Коваль.Ровненская АЭС вырабатывает 11% электроэнергии на Украине или 20% от производства электроэнергии всеми украинскими АЭС. Однако электричество в регионе – тоже в дефиците^ свет здесь включают только на 12 часов в сутки, хотя это и больше, чем в Киеве, Днепре и Харькове. На саму Ровненскую АЭС 17 января прибыла группа экспертов МАГАТЭ для обеспечения технической помощи и повышения безопасности станции.Несмотря на мораторий на повышение тарифов, депутаты Ровненского областного совета намерены на днях проголосовать за повышение тарифов на горячую воду сразу на 106%, а также повысить тарифы на отопление. Особое недовольство это вызывает у предпринимателей, для которых тариф на газ и отопление – и без того в 8 раз выше, чем для населения. С конца прошлого года предприятие "Ровнотеплоэнерго" нанимает коллекторов для выбивания долгов с предпринимателей. Сами бизнесмены периодически митингуют возле горсовета и облсовета, заявляя о "тепловом геноциде" для бизнеса региона, который им организовали тепловики.Помимо укреплений, украинские военные расставляют вдоль границы с Белоруссией и ложные цели – макеты артиллерийских установок и военной техники. Губернатор области Коваль также активно призывает жителей региона подписывать петицию с требованием изгнания РФ из Совбеза ООН, несмотря на всю юридическую никчемность подобных петиций.В СМИ Ровно ежедневно появляются новые траурные сообщения о гибели украинских военных из области. Преимущественно это касается военных 14-го отдельного стрелкового батальона из Ровно, которые держат оборону под Артемовском (Бахмутом) и Торецком.В ожидании вероятного наступления с территории Белоруссии в Ровненской области проверяют всех жителей приграничных городов и сёл. Всего в Ровненской, Житомирской и Волынской областях Нацполиция проверила 345 тысяч человек на предмет симпатий к РФ или Белоруссии, а также на предмет контактов с гражданами этих стран. Тех, кто вызывал подозрения, проверяли на полиграфе. Около 100 таких "подозрительных" граждан Украины, не прошедших проверку на полиграфе, передали СБУ, а дальнейшая их судьба неизвестна.

https://ukraina.ru/20230118/1042712030.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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дмитрий ковалевич, эксклюзив, ровно, белоруссия, военные учения, ровенская область, полесье, сво, полиграф