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Об энергетической катастрофе на Украине, ударах по биолабораториям и затоплении Херсона - Ищенко
Об энергетической катастрофе на Украине, ударах по биолабораториям и затоплении Херсона - Ищенко - 04.11.2022 Украина.ру
Об энергетической катастрофе на Украине, ударах по биолабораториям и затоплении Херсона - Ищенко
В еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" политолог Ростислав Ищенко рассказал об аспектах зерновой сделки, прокомментировал шаги России в этой связи, поведение США, Турции и Европы, а также проанализировал последствия российских ударов по объектам украинской энергетики и спрогнозировал развитие событий на херсонском направлении
2022-11-04T12:49
2022-11-04T12:49
2022-11-04T12:49
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ростислав ищенко
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биолаборатории
херсон
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новости, видео, ростислав ищенко, украина, катастрофа, удары, биолаборатории, херсон, видео
Новости, Видео, Ростислав Ищенко, Украина, катастрофа, удары, биолаборатории, Херсон
Об энергетической катастрофе на Украине, ударах по биолабораториям и затоплении Херсона - Ищенко
В еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" политолог Ростислав Ищенко рассказал об аспектах зерновой сделки, прокомментировал шаги России в этой связи, поведение США, Турции и Европы, а также проанализировал последствия российских ударов по объектам украинской энергетики и спрогнозировал развитие событий на херсонском направлении
—Зерновая сделка: почему Россия сначала приостановила своё участие в этом проекте, а спустя всего несколько дней в него вернулась.
—Перспективы зерновой сделки.
—Россия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Что будет с украинской энергетикой и что получит РФ?
—Обострение ситуации в Херсонской области. Возможные провокации со стороны Украины.
—Американские биолаборатории на Украине: какую угрозу они несут и насколько велика вероятность масштабной провокации с их участием?
—Стоит ли использовать такую площадку как Совет безопасности ООН? Какой эффект от провальных голосований по ключевым для России вопросам?