Об энергетической катастрофе на Украине, ударах по биолабораториям и затоплении Херсона - Ищенко

Читать в

В еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" политолог Ростислав Ищенко рассказал об аспектах зерновой сделки, прокомментировал шаги России в этой связи, поведение США, Турции и Европы, а также проанализировал последствия российских ударов по объектам украинской энергетики и спрогнозировал развитие событий на херсонском направлении