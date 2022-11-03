https://ukraina.ru/20221103/1040494684.html

Российские флаги снимают? Сапоньков рассказал правду о ситуации в Херсоне. Видео

Российские флаги снимают? Сапоньков рассказал правду о ситуации в Херсоне. Видео - 03.11.2022 Украина.ру

Российские флаги снимают? Сапоньков рассказал правду о ситуации в Херсоне. Видео

Военный корреспондент Роман Сапоньков, который сейчас находится в Херсоне, подробно рассказал о ситуации в городе и на фронте, опасности со стороны ВСУ, об эвакуации, а также о российских флагах на административных зданиях города:

2022-11-03T17:11

2022-11-03T17:11

2022-11-03T17:11

херсон

сво

видео

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0:30 – Российские флаги в Херсоне; 1:41 – Ситуация в городе и эвакуация; 3:20 – Как заставить жителей Херсона осознать угрозу?5:52 – Насколько велика угроза для Херсона?9:03 – Отвод войск с правого берега;11:01 – Газ, вода, аптеки, транспорт: что с бытовыми нуждами? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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херсон, сво, видео, видео