Российские флаги снимают? Сапоньков рассказал правду о ситуации в Херсоне. Видео - 03.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221103/1040494684.html
Российские флаги снимают? Сапоньков рассказал правду о ситуации в Херсоне. Видео
Российские флаги снимают? Сапоньков рассказал правду о ситуации в Херсоне. Видео - 03.11.2022 Украина.ру
Российские флаги снимают? Сапоньков рассказал правду о ситуации в Херсоне. Видео
Военный корреспондент Роман Сапоньков, который сейчас находится в Херсоне, подробно рассказал о ситуации в городе и на фронте, опасности со стороны ВСУ, об эвакуации, а также о российских флагах на административных зданиях города:
2022-11-03T17:11
2022-11-03T17:11
херсон
сво
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/03/1040494564_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5230861818cf668b4d30f23aee3300eb.jpg.webp
0:30 – Российские флаги в Херсоне; 1:41 – Ситуация в городе и эвакуация; 3:20 – Как заставить жителей Херсона осознать угрозу?5:52 – Насколько велика угроза для Херсона?9:03 – Отвод войск с правого берега;11:01 – Газ, вода, аптеки, транспорт: что с бытовыми нуждами? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/03/1040494564_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edfcaf3f3d4516d5c40cea1ee230bec3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
херсон, сво, видео, видео
Херсон, СВО, Видео

Российские флаги снимают? Сапоньков рассказал правду о ситуации в Херсоне. Видео

17:11 03.11.2022
 
Читать в
Военный корреспондент Роман Сапоньков, который сейчас находится в Херсоне, подробно рассказал о ситуации в городе и на фронте, опасности со стороны ВСУ, об эвакуации, а также о российских флагах на административных зданиях города:
0:30 – Российские флаги в Херсоне;
1:41 – Ситуация в городе и эвакуация;
3:20 – Как заставить жителей Херсона осознать угрозу?
5:52 – Насколько велика угроза для Херсона?
9:03 – Отвод войск с правого берега;
11:01 – Газ, вода, аптеки, транспорт: что с бытовыми нуждами?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
ХерсонСВОВидео
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:45Стремоусов: Эвакуация в Херсонской области будет продолжена в любом случае
18:35Крымские мечты, флаги в Херсоне. Итоги 3 ноября на Украине
18:30"Мы уже наступали на эти грабли" - адмирал Комоедов о гарантиях Украины по "зерновому коридору"
18:22В пять раз выросло число американцев, не считающих нужным финансировать киевский режим
18:15СВО после терактов на "Северных потоках" расширится на территорию Польши и Прибалтики - Ераносян
18:07Швейцария не разрешила ФРГ поставлять свои снаряды на Украину
17:54Американский полковник напомнил о первой антироссийской "коалиции доброй воли"
17:53Названо число украинских пленных в ЛНР
17:38Эксперт объяснил, почему не стоит брать штурмом Угледар
17:36Украинские СМИ нашли следы хакера "Джокер ДНР" на странице главкома ВСУ
17:35В МАГАТЭ заявили, что не нашли никаких следов "ядерной активности" на Украине
17:16Возможная битва за Херсон, переговоры о судьбе Украины. О чём говорили эксперты 3 ноября
17:11Российские флаги снимают? Сапоньков рассказал правду о ситуации в Херсоне. Видео
16:55Полковник Макгрегор: решения Байдена усиливают риск ядерной войны
16:49Царев рассказал, как ВС РФ дошли до Одессы и почему вынуждены были вернуться в Херсон
16:44Парламент Болгарии проголосовал за военные поставки Украине
16:38ВС РФ продолжают наступление на юге ДНР – Минобороны
16:19Кирилл Стремоусов о ситуации в Херсонской области: Возможны вынужденные решения
16:16Царёв объяснил, почему у России не получилось окружить Киев "по-быстрому"
16:09В Запорожской области назвали главную информационную проблему региона
Лента новостейМолния