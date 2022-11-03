https://ukraina.ru/20221103/1040452431.html

СМИ: Илон Маск планирует уволить около половины сотрудников Twitter

СМИ: Илон Маск планирует уволить около половины сотрудников Twitter - 03.11.2022 Украина.ру

СМИ: Илон Маск планирует уволить около половины сотрудников Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск планирует сократить штат компании, без работы могут остаться почти 3,7 тысячи человек, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники

2022-11-03T08:47

2022-11-03T08:47

2022-11-03T08:47

новости

илон маск

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039136841_0:46:801:496_1920x0_80_0_0_72c0ce7e5efb58c9da56a099536554ad.jpg

Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Сам бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он отметил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

https://ukraina.ru/20221102/1040437584.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, илон маск, twitter