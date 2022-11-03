СМИ: Илон Маск планирует уволить около половины сотрудников Twitter - 03.11.2022 Украина.ру
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СМИ: Илон Маск планирует уволить около половины сотрудников Twitter
СМИ: Илон Маск планирует уволить около половины сотрудников Twitter - 03.11.2022 Украина.ру
СМИ: Илон Маск планирует уволить около половины сотрудников Twitter
Новый владелец Twitter Илон Маск планирует сократить штат компании, без работы могут остаться почти 3,7 тысячи человек, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники
2022-11-03T08:47
2022-11-03T08:47
новости
илон маск
twitter
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Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Сам бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он отметил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.
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новости, илон маск, twitter
Новости, Илон Маск, Twitter

СМИ: Илон Маск планирует уволить около половины сотрудников Twitter

08:47 03.11.2022
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
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Новый владелец Twitter Илон Маск планирует сократить штат компании, без работы могут остаться почти 3,7 тысячи человек, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники
"Илон Маск планирует ликвидировать около 3700 рабочих мест в Twitter Inc., или половину персонала социальной медиакомпании, в попытке снизить расходы", - говорится в сообщении агентства.
Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Сам бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он отметил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.
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