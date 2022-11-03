https://ukraina.ru/20221103/1040452431.html
СМИ: Илон Маск планирует уволить около половины сотрудников Twitter
СМИ: Илон Маск планирует уволить около половины сотрудников Twitter - 03.11.2022 Украина.ру
СМИ: Илон Маск планирует уволить около половины сотрудников Twitter
Новый владелец Twitter Илон Маск планирует сократить штат компании, без работы могут остаться почти 3,7 тысячи человек, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники
2022-11-03T08:47
2022-11-03T08:47
2022-11-03T08:47
новости
илон маск
twitter
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Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Сам бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он отметил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.
https://ukraina.ru/20221102/1040437584.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, илон маск, twitter
Новости, Илон Маск, Twitter
СМИ: Илон Маск планирует уволить около половины сотрудников Twitter
Новый владелец Twitter Илон Маск планирует сократить штат компании, без работы могут остаться почти 3,7 тысячи человек, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники
"Илон Маск планирует ликвидировать около 3700 рабочих мест в Twitter Inc., или половину персонала социальной медиакомпании, в попытке снизить расходы", - говорится в сообщении агентства.
Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Сам бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он отметил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.