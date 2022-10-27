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Западный обозреватель объяснил, почему интересы Киева и Вашингтона разойдутся
Западный обозреватель объяснил, почему интересы Киева и Вашингтона разойдутся - 27.10.2022 Украина.ру
Западный обозреватель объяснил, почему интересы Киева и Вашингтона разойдутся
К 2024 году беспокойство о судьбе Украины в США отойдет на второй план из-за президентских выборов. Таким мнением поделился 26 октября обозреватель Financial Times Эдвард Люс
2022-10-27T08:35
2022-10-27T08:35
2022-10-27T08:35
сша
украина
новости
выборы
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"США входят в рецессию. Экономисты практически единодушны в том, что Америка не избежит этой участи в 2023 году. Это создаст острую угрозу шансам Байдена или другого кандидата от Демократической партии победить Дональда Трампа или республиканца, похожего на Трампа, в 2024 году. Республиканцы в конгрессе будут работать в тандеме с рецессией, чтобы омрачить сгущающиеся над Байденом предвыборные тучи. По мере приближения часа расплаты в 2024 году судьба Украины отойдет на второй план по сравнению с будущим Америки", — говорится в статье.По мнению автора, интересы Вашингтона и Киева станут расходиться по мере приближения 2024 года. Он подчеркнул, что из-за финансовой помощи Украине в США растет инфляция."Чем горячее становится американская политика, тем больше соблазн заморозить украинскую", — резюмировал он.Ранее Байден заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок, но окончательного решения пока не принял. На прошлой неделе он сообщил, что намерен определиться с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить бывшего президента США Дональда Трампа.В октябре издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, согласно которому Штатам в 2023 году грозит рецессия. Выделение средств на помощь Украине не раз становилось поводом разногласий между представителями демократов и республиканцев. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США — "не банкомат" для выделения средств.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, украина, новости, выборы
Западный обозреватель объяснил, почему интересы Киева и Вашингтона разойдутся
К 2024 году беспокойство о судьбе Украины в США отойдет на второй план из-за президентских выборов. Таким мнением поделился 26 октября обозреватель Financial Times Эдвард Люс
"США входят в рецессию. Экономисты практически единодушны в том, что Америка не избежит этой участи в 2023 году. Это создаст острую угрозу шансам Байдена или другого кандидата от Демократической партии победить Дональда Трампа или республиканца, похожего на Трампа, в 2024 году. Республиканцы в конгрессе будут работать в тандеме с рецессией, чтобы омрачить сгущающиеся над Байденом предвыборные тучи. По мере приближения часа расплаты в 2024 году судьба Украины отойдет на второй план по сравнению с будущим Америки", — говорится в статье.
По мнению автора, интересы Вашингтона и Киева станут расходиться по мере приближения 2024 года.
Он подчеркнул, что из-за финансовой помощи Украине в США растет инфляция.
"Чем горячее становится американская политика, тем больше соблазн заморозить украинскую", — резюмировал он.
Ранее Байден
заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок, но окончательного решения пока не принял. На прошлой неделе он сообщил, что намерен определиться с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить бывшего президента США Дональда Трампа.
В октябре издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, согласно которому Штатам в 2023 году грозит рецессия.
Выделение средств на помощь Украине не раз становилось поводом разногласий между представителями демократов и республиканцев. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США — "не банкомат" для выделения средств.