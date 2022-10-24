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Летчик ВСУ рассказал, как вдохновился нацистским пилотом Эриком Хартманом
Летчик ВСУ рассказал, как вдохновился нацистским пилотом Эриком Хартманом - 24.10.2022 Украина.ру
Летчик ВСУ рассказал, как вдохновился нацистским пилотом Эриком Хартманом
Украинский летчик Вадим Ворошилов с позывным "KARAYA" рассказал, что его пример для подражания – пилот Третьего рейха Эрик Хартман, носивший этот позывной. Об этом на днях написал в Facebook*, взявший у него интервью Владимир Поляков
2022-10-24T14:20
2022-10-24T14:20
2022-10-24T14:20
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Ворошилов объяснил, что история Хартмана вдохновила его, а то, что он воевал на стороне нацистской Германии не играет такой уж большой роли, так как "во всех интервью он называл себя молодым и аполитичным".Украинский летчик также рассказал о технике Хартмана, уверяя, что он старается подражать ему.Сам Ворошилов представляется в украинских СМИ как пилот, уничтожающий "иранские" беспилотники.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20221005/1039406326.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пилоты, летчики, нацизм
Летчик ВСУ рассказал, как вдохновился нацистским пилотом Эриком Хартманом
Украинский летчик Вадим Ворошилов с позывным "KARAYA" рассказал, что его пример для подражания – пилот Третьего рейха Эрик Хартман, носивший этот позывной. Об этом на днях написал в Facebook*, взявший у него интервью Владимир Поляков
Это позывной самого результативного летчика-истребителя Второй мировой войны и вообще за всю историю авиации – Эрика Хартмана. Само слово прямого толкования не имеет. Если дословный перевод с немецкого, то это – "любимая", но оно не использовалось в этом значении.
Ворошилов объяснил, что история Хартмана вдохновила его, а то, что он воевал на стороне нацистской Германии не играет такой уж большой роли, так как "во всех интервью он называл себя молодым и аполитичным".
Украинский летчик также рассказал о технике Хартмана, уверяя, что он старается подражать ему.
Сам Ворошилов представляется в украинских СМИ как пилот, уничтожающий "иранские" беспилотники.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.