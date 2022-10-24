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Летчик ВСУ рассказал, как вдохновился нацистским пилотом Эриком Хартманом

Летчик ВСУ рассказал, как вдохновился нацистским пилотом Эриком Хартманом - 24.10.2022 Украина.ру

Летчик ВСУ рассказал, как вдохновился нацистским пилотом Эриком Хартманом

Украинский летчик Вадим Ворошилов с позывным "KARAYA" рассказал, что его пример для подражания – пилот Третьего рейха Эрик Хартман, носивший этот позывной. Об этом на днях написал в Facebook*, взявший у него интервью Владимир Поляков

2022-10-24T14:20

2022-10-24T14:20

2022-10-24T14:20

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Ворошилов объяснил, что история Хартмана вдохновила его, а то, что он воевал на стороне нацистской Германии не играет такой уж большой роли, так как "во всех интервью он называл себя молодым и аполитичным".Украинский летчик также рассказал о технике Хартмана, уверяя, что он старается подражать ему.Сам Ворошилов представляется в украинских СМИ как пилот, уничтожающий "иранские" беспилотники.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20221005/1039406326.html

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новости, пилоты, летчики, нацизм