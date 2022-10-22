https://ukraina.ru/20221022/1040028986.html

"Пока страна тонет в крови, зарабатывают спекулянты". Что происходит с западными деньгами на Украине

"Пока страна тонет в крови, зарабатывают спекулянты". Что происходит с западными деньгами на Украине - 22.10.2022 Украина.ру

"Пока страна тонет в крови, зарабатывают спекулянты". Что происходит с западными деньгами на Украине

Украина.ру, 22.10.2022

2022-10-22T11:47

2022-10-22T11:47

2022-10-22T11:49

экономика

украина

кредиты

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Ситуация в украинской экономике, которая критично зависит от помощи западных стран, висит на волоске. Заявление республиканцев о том, что после победы на ноябрьских выборах, неограниченная помощь Украине будет прекращена просто шокировало украинские власти. Об этом признался глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Кроме того, государственный внешний долг и проценты по его обслуживанию продолжают расти на фоне падающего ВВП. Несмотря на заявленные многомиллиардные западные транши на поверку украинцам доходит очень немного, и процесс растянут во времени. А выполнять социальные обязательства перед украинскими гражданами нужно каждый день. Именно поэтому Зеленский все чаще говорит о недостаточной помощи, а американская и европейская пресса в свою очередь высмеивает его за неуемные аппетиты. Тем временем по словам народного депутат Ярослава Железняка украинский бюджет на 2022 год уже исчерпан. К сегодняшнему дню потрачено более 38 млрд долларов. Что говорят о состоянии украинской экономики отечественные эксперты и какие предлагают пути решения – в обзоре.Экономист Александр Гончаров искал ответ на вопрос, кто удержит украинскую экономику от крутого пике: "В Белом Доме прекрасно понимают, Украине не прокормиться без огромного размера плюшки. К тому же на конференции Всемирного банка и МВФ Премьер-министр Шмыгаль также заявил: "Украине потребуется более 55 млрд долл США макрофинансовой помощи в следующем 2023 году". И вот вчера стало известно, что конгрессмены США намерены до января принять закон о помощи Киеву в размере 50 млрд долларов, дескать, этой суммы "должно хватить на весь следующий 2023 год". А инвестиции в реальный сектор украинской экономики уже всё? Инициативы украинского бизнеса, чтобы спасти нашу экономику от краха, теперь не нужны? Падение благосостояния домохозяйств в стране продолжится? И это ещё рецессия только начинает усиливаться, вероятно, прогнозы будут ухудшаться и дальше.В то время как газ собственной добычи и магистральная газификация, широкая сеть морских портов и уникальное географическое положение позволили бы перенести часть европейского производства в Украину. Не надо бояться рисков, ими надо управлять. В этой связи вспомнил, как в лихие 90-е годы коллеги отговаривали меня от реализации крупнейшего проекта по привлечению инвестиций и организации масштабной приватизации Мариупольских меткомбинатов "Азовсталь" и "Им. Ильича". Тогда их не послушал – пошел против течения, и оказался прав. Да, были большие трудности, но ничего – в итоге всё получилось.В данном случае, если грамотно управлять рисками в условиях войны, можно многого добиться в создании поля для маневров, в удержании инфляции и курса гривны, прочее. В итоге роль Украины вырастет в разы. Но для этого нужно незамедлительно снять всяческие барьеры и запретительные меры по доступу на наши рынки стратегических инвесторов.Именно в такие периоды также нужна площадка для диалога и дискуссий, например, сессионный зал Верховной Рады. Однако, парламентских и комитетский слушаний нет. А раз обсуждения злободневных тем нет, то тогда одна сила будет одолевать другую силу, усиливая недоверие друг к другу.Пока трудно понять, что будет сделано Радой и КМУ (кабинетом министров Украины - Ред.) по привлечению инвестиций, однако, уже сейчас огромная ответственность ложится на политиков, армию и бизнес по созданию моста доверия между властью и обществом. Нам важно сплотиться, показать не только политикам в Белом Доме, а и иностранным инвесторам доверие между властью и украинским бизнесом, готовность реализовывать самые сложные инвестиционные проекты вместе с зарубежным частным капиталом".Экономист Алексей Кущ настаивает в условиях военного времени отказаться выплачивать по счетам внешним кредиторам: "На е-поддержку населения Минфин с начала войны потратил 30 млрд грн, а на обслуживание госдолга (то есть только на оплату процентов) - 81 млрд грн. К вопросу о реструктуризации государственного долга, о которой я пишу с марта. На таком простом сравнении важность реструктуризации особо видна: Минфин мог увеличить помощь населению в 4 раза!!!Но предпочел, как Ланистер, платить по долгам в условиях военного положения и беспрецедентного кризиса, в том числе, в социальной сфере.В Украине 8 млн временно перемещенных лиц. То есть 30 млрд грн е-оддержки - менее 4 т.грн. на человека за восемь месяцев или по 500 грн в месяц. Явно недостаточно. Денег в казне на долги, не смотря на уверения министра финансов, таки нет: приходится минимизировать обьем социальной помощи. Если б деньги, направленные на обслуживание госдолга, были использованы на помощь беженцам, они получили б дополнительно 10 т грн на человека. Война - еще и искусство приоритетов в бюджетной сфере и обслуживанию долга там не место".Политический эксперт Валерий Песецкий предлагает рационально относиться к обещаниям западных партнеров не только в вопросе материальной помощи, но и военной: "Странное дело, ЕС жмотится выделять Украине 3-4 млрд евро в месяц на поддержание пустого госбюджета, при этом в умах гуляет миф, что когда мы победим РФ, то нам дадут триллион евро на восстановление. По поводу "Железного купола" ПВО, по типу израильского. Открываем Википедию и смотрим данные по Израилю. Итак, одна батарея израильских ПВО способна защитить от ракет 150 квадратных километров. По той же Википедии площадь Украины более 600 тысяч квадратных километров. Чтобы ее закрыть, нужно 4000 батарей ПВО, аналогичных израильским. Хрен с ней со всей территорий, хотя бы города, села, дороги, критическую инфраструктуру, территории воинских частей - пусть в 4-5 раз меньше. Но это все равно сотни батарей. А сколько мы получаем? Единицы. По данным Википедии площадь Киева 839 кв. км. Только его закрыть от ракет нужно 6 батарей. Все областные центры по 2-4 батареи и уже выходим на сотню. И кто нам готов их предоставить? По данным Википедии в Украине 461 город, из которых 18 в Крыму. Чтобы их прикрыть от ракет нужно более 400 батарейВыводы делать не буду. Делайте сами. Но это наша реальность. Остальное - от лукавого".Политический аналитик Михаил Чаплыга рассказал, сколько реально доходит денег от партнеров и кто на этом греет руки: "Новые прогнозы Всемирного банка предполагают, что в этом году экономика Украины сократится на 35 процентов, а инфляция может достичь 40 процентов, что близко к определению гиперинфляции...Оптимистичненько... ((( Это при том, что доходная часть бюджета на 50% - заимствования, а 60% обслуживание долга... при положенной энергокризисом экономике...США все настойчивее подталкивают ЕС к увеличению финансовой помощи Украине, пишет The Washington Post...Странно сперва руками бритов втянуть нас в ИХ старую экономическую войну против Германии и Франции, а потом требовать от Германии дать нам денег... гениально! )))я поведаю вам о настоящей войне и мародерстве... финансовой... глобальной...Помните про Гонтареву и банкопад? Так она в Лондоне...Помните про пирамиду ОВГЗ Маркаровой? Так она в США...В 2014-м году американская компания по управлению активами "франк темплтон" уже сконцентрировала в своем портфеле 40-50% украинский евробондов (пока в Киеве лилась кровь на улицах).Это дало им возможность получить контрольный пакет голосов при голосовании за формат реструктуризации госдолга Украины в 2015-м году.ВВП-варранты (имени Яресько) до сих пор наш минфин с той поры выкупает...Спустя годы, "франкл темплтон" назвал приобретения госдолга Украины в 2014 году своей лучшей инвестицией по доходности.Не формируются ли сейчас основы для "лучшей скупки госдолга Украины в 2022 году?Тут можно вспомнить, что весной этого года госдолг Украины с погашением в сентябре 2022 года котировался с доходностью 250% годовых...ПО ПРОСТОМУ: пока страна тонет в крови... финансовые спекулянты ее ТАК загнали в долг, что единственное, что нам останется - право работать на "копальнях" наших Недр для ВНЕШНИХ... при даже не за заплату... И по ходу еще на этих долгах те товарищи и ЗАРАБАТЫВАЮТ... пока страна корчится в муках".

https://ukraina.ru/20220905/1038437174.html

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экономика, украина, кредиты