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Украинские СМИ: подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ
Украинские СМИ: подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ - 08.10.2022 Украина.ру
Украинские СМИ: подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ
За подрывом Крымского моста стоят украинские спецслужбы, сообщает 8 октября Интерфакс-Украина со ссылкой на источник
2022-10-08T11:14
2022-10-08T11:14
2022-10-08T11:14
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крымский мост
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"Подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ", - пишет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины.Официально в СБУ пока не подтвердили свою причастность к произошедшему.Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что был подорван грузовой автомобиль, который передвигался по мосту. В результате ЧП произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, возникло возгорание топливных цистерн ж/д-состава. Предварительно, пострадавших нет.
https://ukraina.ru/20221008/1039516490.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, крымский мост, подрыв, теракт, украина, россия, сбу
Новости, Крым, Крымский мост, подрыв, теракт, Украина, Россия, СБУ
Украинские СМИ: подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ
За подрывом Крымского моста стоят украинские спецслужбы, сообщает 8 октября Интерфакс-Украина со ссылкой на источник