https://ukraina.ru/20221008/1039516963.html

Украинские СМИ: подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ

Украинские СМИ: подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ - 08.10.2022 Украина.ру

Украинские СМИ: подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ

За подрывом Крымского моста стоят украинские спецслужбы, сообщает 8 октября Интерфакс-Украина со ссылкой на источник

2022-10-08T11:14

2022-10-08T11:14

2022-10-08T11:14

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"Подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ", - пишет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины.Официально в СБУ пока не подтвердили свою причастность к произошедшему.Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что был подорван грузовой автомобиль, который передвигался по мосту. В результате ЧП произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, возникло возгорание топливных цистерн ж/д-состава. Предварительно, пострадавших нет.

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новости, крым, крымский мост, подрыв, теракт, украина, россия, сбу