Украинские СМИ: подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ - 08.10.2022 Украина.ру
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Украинские СМИ: подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ
Украинские СМИ: подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ - 08.10.2022 Украина.ру
Украинские СМИ: подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ
За подрывом Крымского моста стоят украинские спецслужбы, сообщает 8 октября Интерфакс-Украина со ссылкой на источник
2022-10-08T11:14
2022-10-08T11:14
новости
крым
крымский мост
подрыв
теракт
украина
россия
сбу
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"Подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ", - пишет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины.Официально в СБУ пока не подтвердили свою причастность к произошедшему.Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что был подорван грузовой автомобиль, который передвигался по мосту. В результате ЧП произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, возникло возгорание топливных цистерн ж/д-состава. Предварительно, пострадавших нет.
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новости, крым, крымский мост, подрыв, теракт, украина, россия, сбу
Новости, Крым, Крымский мост, подрыв, теракт, Украина, Россия, СБУ

Украинские СМИ: подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ

11:14 08.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Читать в
За подрывом Крымского моста стоят украинские спецслужбы, сообщает 8 октября Интерфакс-Украина со ссылкой на источник
"Подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ", - пишет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины.
Официально в СБУ пока не подтвердили свою причастность к произошедшему.
Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что был подорван грузовой автомобиль, который передвигался по мосту. В результате ЧП произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, возникло возгорание топливных цистерн ж/д-состава. Предварительно, пострадавших нет.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
11:01
СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихамиВ Службе безопасности Украины отреагировали на взрыв на Крымском мосту, перефразировав стихотворение Тараса Шевченко. Соответствующая запись появилась в Фейсбук (Запрещен в РФ) ведомства
 
НовостиКрымКрымский мостподрывтерактУкраинаРоссияСБУ
 
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11:40Крымский мост: видео с места ЧП
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11:14Украинские СМИ: подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ
11:07В России назвали предварительную сумму ущерба от теракта на Крымской переправе
11:01СМИ: Британия испугалась, что её подводные объекты пострадают от ответа России на диверсию на Балтике
11:01СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихами
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