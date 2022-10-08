СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихами - 08.10.2022 Украина.ру
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СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихами
СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихами - 08.10.2022 Украина.ру
СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихами
В Службе безопасности Украины отреагировали на взрыв на Крымском мосту, перефразировав стихотворение Тараса Шевченко. Соответствующая запись появилась в Фейсбук (Запрещен в РФ) ведомства
2022-10-08T11:01
2022-10-08T11:01
крымский мост
подрыв
сбу
стихи
новости
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"Сегодня великолепный повод немного изменить слова нашего Кобзаря.Светает,Мост хорошо пылает,Соловей в КрымуСБУ встречает", - написано в публикации СБУ.Ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за теракт на Крымском мосту, написав пост на английском языке в своих соцсетях со следующим текстом:"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено", - написал Подоляк на английском языке.Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов разместил в соцсетях видеозапись, на которой кадры с горящим Крымским мостом совмещены со знаменитым музыкальным поздравлением президента США Джона Кеннеди от Мерилин Монро, где она поет "С днем рождения, мистер президент".Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. Пострадавших и погибших нет.Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром. Железнодорожное сообщение с полуостровом пока приостановлено.Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
https://ukraina.ru/20221008/1039515217.html
https://ukraina.ru/20221008/1039516345.html
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крымский мост, подрыв, сбу, стихи, новости
Крымский мост, подрыв, СБУ, стихи, Новости

СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихами

11:01 08.10.2022
 
© Коллаж РИА Новости . фото очевидцаКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Коллаж РИА Новости . фото очевидца
Читать в
В Службе безопасности Украины отреагировали на взрыв на Крымском мосту, перефразировав стихотворение Тараса Шевченко. Соответствующая запись появилась в Фейсбук (Запрещен в РФ) ведомства
"Сегодня великолепный повод немного изменить слова нашего Кобзаря.
Светает,
Мост хорошо пылает,
Соловей в Крыму
СБУ встречает", - написано в публикации СБУ.
Ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за теракт на Крымском мосту, написав пост на английском языке в своих соцсетях со следующим текстом:
"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено", - написал Подоляк на английском языке.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
10:13
На английском языке: Подоляк признал ответственность Украины в подрыве Крымского мостаСоветник Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за теракт на Крымском мосту. Соответствующий пост он разместил 8 октября у себя в соцсетях
Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов разместил в соцсетях видеозапись, на которой кадры с горящим Крымским мостом совмещены со знаменитым музыкальным поздравлением президента США Джона Кеннеди от Мерилин Монро, где она поет "С днем рождения, мистер президент".
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
10:48
Секретарь СНБО назвал теракт на Крымском мосту "подарком" ПутинуСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Соответствующий пост он выложил 8 октября в Фейсбуке (Запрещен в РФ)
Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.
Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. Пострадавших и погибших нет.
Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром. Железнодорожное сообщение с полуостровом пока приостановлено.
Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
10:16
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля – НАКНа Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, утверждает Национальный антитеррористический комитет (НАК)
 
Крымский мостподрывСБУстихиНовости
 
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Заголовок открываемого материала
11:14Украинские СМИ: подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ
11:07В России назвали предварительную сумму ущерба от теракта на Крымской переправе
11:01СМИ: Британия испугалась, что её подводные объекты пострадают от ответа России на диверсию на Балтике
11:01СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихами
10:48Секретарь СНБО назвал теракт на Крымском мосту "подарком" Путину
10:36Адекватный и, возможно, ассимметричный: в Совфеде рассказали об ответе на подрыв Крымского моста
10:35Пожар на Крымском мосту потушен - МЧС РФ
10:30Минтранс: первый паром через Керчинский пролив уже отправился
10:25В Британии рассказали о возможных ядерных ударах США по России
10:23Железнодорожное сообщение с Крымом временно приостановлено - РЖД
10:16На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля – НАК
10:13На английском языке: Подоляк признал ответственность Украины в подрыве Крымского моста
09:59СК возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту
09:49"Объявление войны без правил": в Госдуме прокомментировали ЧП на Крымском мосту
09:46Рогов: в результате нового обстрела ЗАЭС отключена от энергосистемы Украины
09:43Константинов: "Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста"
09:38Одна автомобильная нитка Крымского моста цела – Аксёнов
09:32Аксенов: паромная переправа заработает в Крыму сегодня
09:24Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
09:19У Крымского моста для водителей организованы стоянки с полевой кухней
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