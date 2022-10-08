https://ukraina.ru/20221008/1039516490.html
СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихами
СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихами - 08.10.2022 Украина.ру
СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихами
В Службе безопасности Украины отреагировали на взрыв на Крымском мосту, перефразировав стихотворение Тараса Шевченко. Соответствующая запись появилась в Фейсбук (Запрещен в РФ) ведомства
2022-10-08T11:01
2022-10-08T11:01
2022-10-08T11:01
крымский мост
подрыв
сбу
стихи
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/08/1039514709_3:0:595:333_1920x0_80_0_0_8643a854727b9a04e645b783fac4e6ca.png
"Сегодня великолепный повод немного изменить слова нашего Кобзаря.Светает,Мост хорошо пылает,Соловей в КрымуСБУ встречает", - написано в публикации СБУ.Ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за теракт на Крымском мосту, написав пост на английском языке в своих соцсетях со следующим текстом:"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено", - написал Подоляк на английском языке.Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов разместил в соцсетях видеозапись, на которой кадры с горящим Крымским мостом совмещены со знаменитым музыкальным поздравлением президента США Джона Кеннеди от Мерилин Монро, где она поет "С днем рождения, мистер президент".Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. Пострадавших и погибших нет.Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром. Железнодорожное сообщение с полуостровом пока приостановлено.Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
https://ukraina.ru/20221008/1039515217.html
https://ukraina.ru/20221008/1039516345.html
https://ukraina.ru/20221008/1039515339.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/08/1039514709_77:0:521:333_1920x0_80_0_0_84532b153b284b229f1a3635485fcec3.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, подрыв, сбу, стихи, новости
СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихами
В Службе безопасности Украины отреагировали на взрыв на Крымском мосту, перефразировав стихотворение Тараса Шевченко. Соответствующая запись появилась в Фейсбук (Запрещен в РФ) ведомства
"Сегодня великолепный повод немного изменить слова нашего Кобзаря.
СБУ встречает", - написано в публикации СБУ.
Ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за теракт на Крымском мосту, написав пост на английском языке в своих соцсетях со следующим текстом:
"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено", - написал Подоляк на английском языке.
Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов разместил в соцсетях видеозапись, на которой кадры с горящим Крымским мостом совмещены со знаменитым музыкальным поздравлением президента США Джона Кеннеди от Мерилин Монро, где она поет "С днем рождения, мистер президент".
Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.
Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. Пострадавших и погибших нет.
Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром. Железнодорожное сообщение с полуостровом пока приостановлено.
Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.