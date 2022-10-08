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СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихами

СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихами - 08.10.2022 Украина.ру

СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихами

В Службе безопасности Украины отреагировали на взрыв на Крымском мосту, перефразировав стихотворение Тараса Шевченко. Соответствующая запись появилась в Фейсбук (Запрещен в РФ) ведомства

2022-10-08T11:01

2022-10-08T11:01

2022-10-08T11:01

крымский мост

подрыв

сбу

стихи

новости

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"Сегодня великолепный повод немного изменить слова нашего Кобзаря.Светает,Мост хорошо пылает,Соловей в КрымуСБУ встречает", - написано в публикации СБУ.Ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за теракт на Крымском мосту, написав пост на английском языке в своих соцсетях со следующим текстом:"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено", - написал Подоляк на английском языке.Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов разместил в соцсетях видеозапись, на которой кадры с горящим Крымским мостом совмещены со знаменитым музыкальным поздравлением президента США Джона Кеннеди от Мерилин Монро, где она поет "С днем рождения, мистер президент".Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. Пострадавших и погибших нет.Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром. Железнодорожное сообщение с полуостровом пока приостановлено.Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

https://ukraina.ru/20221008/1039515217.html

https://ukraina.ru/20221008/1039516345.html

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крымский мост, подрыв, сбу, стихи, новости