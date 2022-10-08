https://ukraina.ru/20221008/1039516345.html

Секретарь СНБО назвал теракт на Крымском мосту "подарком" Путину

Секретарь СНБО назвал теракт на Крымском мосту "подарком" Путину - 08.10.2022 Украина.ру

Секретарь СНБО назвал теракт на Крымском мосту "подарком" Путину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Соответствующий пост он выложил 8 октября в Фейсбуке (Запрещен в РФ)

2022-10-08T10:48

2022-10-08T10:48

2022-10-08T10:48

крымский мост

украина

снбо

алексей данилов

подрыв

президент

новости

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Данилов разместил видеозапись, на которой кадры с горящим Крымским мостом совмещены со знаменитым музыкальным поздравлением президента США Джона Кеннеди от Мерилин Монро, где она поет "С днем рождения, мистер президент".Ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за теракт на Крымском мосту, написав пост на английском языке в своих соцсетях со следующим текстом:"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено", - написал Подоляк на английском языке.Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. Пострадавших и погибших нет.Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром. Железнодорожное сообщение с полуостровом пока приостановлено.Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

https://ukraina.ru/20221008/1039515217.html

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крымский мост, украина, снбо, алексей данилов, подрыв, президент, новости