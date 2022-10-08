https://ukraina.ru/20221008/1039515339.html

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля – НАК

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля – НАК - 08.10.2022 Украина.ру

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля – НАК

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, утверждает Национальный антитеррористический комитет (НАК)

2022-10-08T10:16

2022-10-08T10:16

2022-10-08T10:55

новости

теракт

крымский мост

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"На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля", — говорится в заявлении.Уточняется, что после взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.Также в комитете добавили, что произошло частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста.По предварительным данным утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание цистерны на следовавшем по Крымскому мосту эшелоне, произошел взрыв. Причины происшедшего выясняются. Создана правительственная комиссия по выяснению причин ЧП.

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, теракт, крымский мост