https://ukraina.ru/20221008/1039515339.html
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля – НАК
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля – НАК - 08.10.2022 Украина.ру
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля – НАК
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, утверждает Национальный антитеррористический комитет (НАК)
2022-10-08T10:16
2022-10-08T10:16
2022-10-08T10:55
новости
теракт
крымский мост
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"На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля", — говорится в заявлении.Уточняется, что после взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.Также в комитете добавили, что произошло частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста.По предварительным данным утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание цистерны на следовавшем по Крымскому мосту эшелоне, произошел взрыв. Причины происшедшего выясняются. Создана правительственная комиссия по выяснению причин ЧП.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, теракт, крымский мост
Новости, теракт, Крымский мост
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля – НАК
10:16 08.10.2022 (обновлено: 10:55 08.10.2022)
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, утверждает Национальный антитеррористический комитет (НАК)
"На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля", — говорится в заявлении.
Уточняется, что после взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.
Также в комитете добавили, что произошло частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста.
По предварительным данным утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание цистерны на следовавшем по Крымскому мосту эшелоне, произошел взрыв. Причины происшедшего выясняются. Создана правительственная комиссия по выяснению причин ЧП.