https://ukraina.ru/20221008/1039515217.html
На английском языке: Подоляк признал ответственность Украины в подрыве Крымского моста
На английском языке: Подоляк признал ответственность Украины в подрыве Крымского моста - 08.10.2022 Украина.ру
На английском языке: Подоляк признал ответственность Украины в подрыве Крымского моста
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за теракт на Крымском мосту. Соответствующий пост он разместил 8 октября у себя в соцсетях
2022-10-08T10:13
2022-10-08T10:13
2022-10-08T10:13
крымский мост
подрыв
новости
михаил подоляк
украина
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Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.В данный момент идет тушение пожара. Известно, что повреждены пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы цела. Пострадавших и погибших нет.Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
https://ukraina.ru/20221008/1039514331.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, подрыв, новости, михаил подоляк, украина
Крымский мост, подрыв, Новости, Михаил Подоляк, Украина
На английском языке: Подоляк признал ответственность Украины в подрыве Крымского моста
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за теракт на Крымском мосту. Соответствующий пост он разместил 8 октября у себя в соцсетях