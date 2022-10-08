https://ukraina.ru/20221008/1039515217.html

На английском языке: Подоляк признал ответственность Украины в подрыве Крымского моста

На английском языке: Подоляк признал ответственность Украины в подрыве Крымского моста - 08.10.2022 Украина.ру

На английском языке: Подоляк признал ответственность Украины в подрыве Крымского моста

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за теракт на Крымском мосту. Соответствующий пост он разместил 8 октября у себя в соцсетях

2022-10-08T10:13

2022-10-08T10:13

2022-10-08T10:13

крымский мост

подрыв

новости

михаил подоляк

украина

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Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.В данный момент идет тушение пожара. Известно, что повреждены пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы цела. Пострадавших и погибших нет.Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

https://ukraina.ru/20221008/1039514331.html

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крымский мост, подрыв, новости, михаил подоляк, украина