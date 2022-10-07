Не ядерная война: Хомский назвал главную угрозу человечеству, исходящую от конфликта на Украине - 07.10.2022 Украина.ру
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Не ядерная война: Хомский назвал главную угрозу человечеству, исходящую от конфликта на Украине
Не ядерная война: Хомский назвал главную угрозу человечеству, исходящую от конфликта на Украине - 07.10.2022 Украина.ру
Не ядерная война: Хомский назвал главную угрозу человечеству, исходящую от конфликта на Украине
Военные действия на Украине приводят к разрушениям и увеличивают риск ядерного конфликта, но наиболее угрожающим человечеству их последствием является фактическое прекращение борьбы с изменением климата. Такое мнение высказал на днях, выступая в программе новостей Democracy Now!, американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
2022-10-07T11:24
2022-10-07T14:03
новости
спецоперация
глобальное потепление
ноам хомский
человечество
нефть
сша
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Он указал, что, пока продолжаются военные действия, происходит не ограничение, а увеличение добычи ископаемого топлива. В офисах ExxonMobil, Chevron и других нефтяных компаний царит "радостное возбуждение", предпринимаются действия, направленные на отмену уже достигнутых ограничений, ведётся поиск новых источников нефти.Хомский рассказал о новых прогнозах учёных, согласно которым к концу века средняя температура окружающей среды может подняться на 5 градусов, а уровень моря – на 2 метра.Между тем, правительства США и "послушно идущей за ними" Великобритании выступают за продолжение военных действий с целью ослабления России, возмутился учёный.
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новости, спецоперация, глобальное потепление, ноам хомский, человечество, нефть, сша, великобритания
Новости, Спецоперация, глобальное потепление, Ноам Хомский, человечество, нефть, США, Великобритания

Не ядерная война: Хомский назвал главную угрозу человечеству, исходящую от конфликта на Украине

11:24 07.10.2022 (обновлено: 14:03 07.10.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкГородские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения
Городские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Военные действия на Украине приводят к разрушениям и увеличивают риск ядерного конфликта, но наиболее угрожающим человечеству их последствием является фактическое прекращение борьбы с изменением климата. Такое мнение высказал на днях, выступая в программе новостей Democracy Now!, американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
Он указал, что, пока продолжаются военные действия, происходит не ограничение, а увеличение добычи ископаемого топлива. В офисах ExxonMobil, Chevron и других нефтяных компаний царит "радостное возбуждение", предпринимаются действия, направленные на отмену уже достигнутых ограничений, ведётся поиск новых источников нефти.
Новая энергетика обзор
28 декабря 2021, 09:39
«Зелёная энергетика» в 2021 году: ожидание триллионных инвестиций в энергопереход и «водородная надежда» для УкраиныЕврокомиссия одобрила программу H2Global объёмом в 900 миллионов евро для поддержки инвестиций в производство «зелёного» водорода в третьих странах. Прежде всего, речь о соседях ЕС, в том числе и об Украине
Хомский рассказал о новых прогнозах учёных, согласно которым к концу века средняя температура окружающей среды может подняться на 5 градусов, а уровень моря – на 2 метра.

У нас есть узкое окно, в котором можно решить серьёзные проблемы нагрева климата. Чем больше вы закрываете это окно, тем меньше шансов на выживание организованной человеческой жизни на Земле

Ноам Хомский
Ноам Хомский
Американский лингвист, историк и философ
Между тем, правительства США и "послушно идущей за ними" Великобритании выступают за продолжение военных действий с целью ослабления России, возмутился учёный.
 
НовостиСпецоперацияглобальное потеплениеНоам ХомскийчеловечествонефтьСШАВеликобритания
 
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