Не ядерная война: Хомский назвал главную угрозу человечеству, исходящую от конфликта на Украине
11:24 07.10.2022 (обновлено: 14:03 07.10.2022)
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкГородские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения
Военные действия на Украине приводят к разрушениям и увеличивают риск ядерного конфликта, но наиболее угрожающим человечеству их последствием является фактическое прекращение борьбы с изменением климата. Такое мнение высказал на днях, выступая в программе новостей Democracy Now!, американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
Он указал, что, пока продолжаются военные действия, происходит не ограничение, а увеличение добычи ископаемого топлива. В офисах ExxonMobil, Chevron и других нефтяных компаний царит "радостное возбуждение", предпринимаются действия, направленные на отмену уже достигнутых ограничений, ведётся поиск новых источников нефти.
28 декабря 2021, 09:39«Зелёная энергетика» в 2021 году: ожидание триллионных инвестиций в энергопереход и «водородная надежда» для УкраиныЕврокомиссия одобрила программу H2Global объёмом в 900 миллионов евро для поддержки инвестиций в производство «зелёного» водорода в третьих странах. Прежде всего, речь о соседях ЕС, в том числе и об Украине
Хомский рассказал о новых прогнозах учёных, согласно которым к концу века средняя температура окружающей среды может подняться на 5 градусов, а уровень моря – на 2 метра.
У нас есть узкое окно, в котором можно решить серьёзные проблемы нагрева климата. Чем больше вы закрываете это окно, тем меньше шансов на выживание организованной человеческой жизни на Земле
Между тем, правительства США и "послушно идущей за ними" Великобритании выступают за продолжение военных действий с целью ослабления России, возмутился учёный.