https://ukraina.ru/20221007/1039476740.html

Не ядерная война: Хомский назвал главную угрозу человечеству, исходящую от конфликта на Украине

Не ядерная война: Хомский назвал главную угрозу человечеству, исходящую от конфликта на Украине - 07.10.2022 Украина.ру

Не ядерная война: Хомский назвал главную угрозу человечеству, исходящую от конфликта на Украине

Военные действия на Украине приводят к разрушениям и увеличивают риск ядерного конфликта, но наиболее угрожающим человечеству их последствием является фактическое прекращение борьбы с изменением климата. Такое мнение высказал на днях, выступая в программе новостей Democracy Now!, американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский

2022-10-07T11:24

2022-10-07T11:24

2022-10-07T14:03

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спецоперация

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Он указал, что, пока продолжаются военные действия, происходит не ограничение, а увеличение добычи ископаемого топлива. В офисах ExxonMobil, Chevron и других нефтяных компаний царит "радостное возбуждение", предпринимаются действия, направленные на отмену уже достигнутых ограничений, ведётся поиск новых источников нефти.Хомский рассказал о новых прогнозах учёных, согласно которым к концу века средняя температура окружающей среды может подняться на 5 градусов, а уровень моря – на 2 метра.Между тем, правительства США и "послушно идущей за ними" Великобритании выступают за продолжение военных действий с целью ослабления России, возмутился учёный.

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новости, спецоперация, глобальное потепление, ноам хомский, человечество, нефть, сша, великобритания