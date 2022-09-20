"Не отдавайте нас, пожалуйста". Чего боятся люди в Красном Лимане - 20.09.2022 Украина.ру
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"Не отдавайте нас, пожалуйста". Чего боятся люди в Красном Лимане
"Не отдавайте нас, пожалуйста". Чего боятся люди в Красном Лимане - 20.09.2022 Украина.ру
"Не отдавайте нас, пожалуйста". Чего боятся люди в Красном Лимане
Украина.ру, 20.09.2022
2022-09-20T07:56
2022-09-20T08:42
всу
красный лиман
украина
сво
днр
лнр
вс рф
пытки
военные преступления
преступления
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Обстановку под Красным Лиманом назвали в Донецкой Народной Республике напряженной — там самый сложный участок фронта, отметил глава ДНР Денис Пушилин. О чем просят Россию местные жители, чего они боятся, и во что верят — в репортаже из этого города— Берите, берите.— Ой, может, не надо? — женщина, стоящая у ворот частного дома, всплескивает руками и прижимает их к груди, как ребенок, который боится взять подарок, «неужели это мне?». Пакет от гуманитарщиков с самыми ходовыми продуктами: хлебом, гречкой, подсолнечным маслом, тушенкой — она не от скромности даже тронуть боится. Она просто боится.На другой улице люди, разбирающие гуманитарку в одном из подъездов, наспех благодарят военных и быстро уходят скорым шагом или, вскочив на велосипед, сразу набирают скорость: «Только не снимайте!». Жадно расхватывают и газеты, там хоть какие-то официальные сведения в море слухов. Пример оставленной части Харьковской области научил осторожности. Руку навстречу камере отнюдь не приветственно поднимают молодые люди и мамы с детьми, в объективы открыто смотрят в объектив только бесстрашные пенсионеры«Люди, которые получали гуманитарку, так они ящики пожгли, потому что там была буква Z. Все боятся возврата нациков и боятся, что будут предприняты какие-то к ним меры, — пересказывает уже полностью седой Николай городские новости и добавляет с сарказмом. — Когда мы тут жили , мы не обязаны были брать гуманитарку, мы обязаны были сдохнуть, но от русских ничего не брать».Николай выезжал к родственникам в Красный Луч в Луганской Народной Республике и делится впечатлениями, какова она, мирная, спокойная жизнь. «Во-первых, взрывов никаких нет. Магазины все работают, рынок огромнейший, и он работает, газ есть, вода есть, электроэнергия есть», — перечисляет он.А в Красном Лимане все по-другому. «В гараж постоянно прямые попадание, две мины прилетело, в один день одна прилетела, снесла. А на другой день прямое попадание в середину гаража, крышу раскидало. Машину — все удивляются: "У тебя ж зеленая машина была, а почему она белая?, — да потому что она выгорела"», — смеется Николай, найдя что-то забавное в своем несчастье.Светлана, как и многие, передвигается на велосипеде — самом удобном транспорте в городе, где не ходят автобусы и тем более такси. «Хотим, чтобы вы нас не забросили, надеемся, что вы отсюда не уйдете. Мы так вас ждали, так ждали. И очень надеемся, что будем вместе с Россией. Голосовать будем тоже за Россию», — вспоминает она про референдум, который должен бы пройти на территории Донецкой Народной Республики до конца 2022-го.«И просим, просим, просим, в ножки поклонюсь, — Светлана действительно кланяется поясным поклоном и вытирает выступившие слезы. — Лишь бы нас не бросили этим отщепенцам. Не отдавайте, пожалуйста».Александр — гражданин России. В городе, вернувшемся в чем-то в XIX век, он оказался с опасной болезнью — с катарактой. Ему надо делать операцию, но и город ему покидать не хочется. И он все же верит в лучшее. «Я, например, оптимист и сторонник того, что российское правительство столько потеряло сынов, столько средств для чего? Для освобождения нас от... ну нехорошая эта власть, анархия сплошная. А мы пятьдесят на пятьдесят. Хотя большая часть все же верит в свое освобождение, что все-таки не вернутся националисты. Пессимистов много, но даже пессимисты начинают понимать, что не будет возврата к старому», — описывает общественное мнение Александр.— Украина не вернется?— Нет, конечно, — заверяет он под канонаду.«Белый» — военнослужащий комендатуры в Красном Лимане не расстается с котенком. Прибившийся к людям в форме черный Стажер — кличку дали, приняв его как младшего в подразделение — смело ползает по плечам и рукам. В кочевом солдатском быту почему-то часто встречаются коты и собаки — как напоминание об оставленном доме. Пока «Белый» и его товарищи в Красном Лимане за власть, участковых, общественную приемную и, вообще, по всем вопросам — помогают людям поддерживать, если и не уют, то хотя бы нормальную, насколько это возможно в прифронтовом городе, жизнь.«Едой, чем можем, тем помогаем (…). Единственный медик в комендатуре, Екатерина, принимала роды. Был сильный обстрел, ранен священник, его жена, она на выезде помогала», — рассказывает «Белый» про ежедневную работу комендатуры в городе.Опасения местных жителей по поводу возвращения ВСУ в город вызваны не только известиями о расправах в Харьковской области. Краснолиманцы имели несчастье лично познакомиться с отступавшими под ударами российских и донецких войск «захысныками».«Сильно их обижали, мародерничали очень много ВСУ, гаражи взламывали, людей закрывали в подвалах, забирали машины, телевизоры, все до последнего забирали, угрожали, стреляли, пьяными тут ходили», — описывает боец подвиги «лыцарей», подтверждая, что был случай, когда вэсэушники, уходя, сожгли продукты, оставив людей без еды.«Збройны сылы» продемонстрировали и свое классическое прощание, как в Мариуполе. «Танк ездил и стрелял по мирным домам», — сообщает «Белый».…— А что сейчас чувствуют те, кто рядом с линией фронта, кто боится, что ВСУ вернутся? А что чувствуют те, кто за линией фронта?Вопрос по адресу, потому что Анатолий (имя изменено по просьбе собеседника. — Ред.) по долгу службы знает о настроениях по обе стороны фронта. Над скамейкой, на которой сидит Анатолий, билборд с чиновничьим креативом — «Вместе на пути к миру!». Кого-то нужно так агитировать за мир в воюющей девятый год республике, где в 2014-м взвились российские флаги. «Что чувствуют… Верят. Мы их освободим. Лично я по-другому и думать не могу. Мне нельзя. Я могу только вперед», — отвечает он после паузы.«У меня просто пути назад нет. Изварино (пункт пропуска на российской границе. — Ред.) для меня закрыто. Нет, российский паспорт у меня есть, в России я устроюсь, и неплохо, думаю, — Анатолий показывает свои руки, подтверждая, что был бы готов трудиться и начинать жизнь сначала ("Как и многие в шахтерском крае, многие", — с удовольствием он подчеркивает, что умеет вкалывать на совесть). — Но тогда зачем все это было? Как я посмотрю в глаза детям и вдовам тех, кто погиб? Как я оставлю людей там? У многих моих семьи по ту сторону фронта — пусть даже от них и отказавшиеся».
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Филипп Прокудин
Филипп Прокудин
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всу, красный лиман, украина, сво, днр, лнр, вс рф, пытки, военные преступления, преступления, эксклюзив
ВСУ, Красный Лиман, Украина, СВО, ДНР, ЛНР, ВС РФ, пытки, Военные преступления, преступления, Эксклюзив

"Не отдавайте нас, пожалуйста". Чего боятся люди в Красном Лимане

07:56 20.09.2022 (обновлено: 08:42 20.09.2022)
 
Красный Лиман
Красный Лиман
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Филипп Прокудин
обозреватель
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Обстановку под Красным Лиманом назвали в Донецкой Народной Республике напряженной — там самый сложный участок фронта, отметил глава ДНР Денис Пушилин. О чем просят Россию местные жители, чего они боятся, и во что верят — в репортаже из этого города
— Берите, берите.
— Ой, может, не надо? — женщина, стоящая у ворот частного дома, всплескивает руками и прижимает их к груди, как ребенок, который боится взять подарок, «неужели это мне?». Пакет от гуманитарщиков с самыми ходовыми продуктами: хлебом, гречкой, подсолнечным маслом, тушенкой — она не от скромности даже тронуть боится. Она просто боится.
На другой улице люди, разбирающие гуманитарку в одном из подъездов, наспех благодарят военных и быстро уходят скорым шагом или, вскочив на велосипед, сразу набирают скорость: «Только не снимайте!». Жадно расхватывают и газеты, там хоть какие-то официальные сведения в море слухов. Пример оставленной части Харьковской области научил осторожности. Руку навстречу камере отнюдь не приветственно поднимают молодые люди и мамы с детьми, в объективы открыто смотрят в объектив только бесстрашные пенсионеры
«Люди, которые получали гуманитарку, так они ящики пожгли, потому что там была буква Z. Все боятся возврата нациков и боятся, что будут предприняты какие-то к ним меры, — пересказывает уже полностью седой Николай городские новости и добавляет с сарказмом. — Когда мы тут жили , мы не обязаны были брать гуманитарку, мы обязаны были сдохнуть, но от русских ничего не брать».
Николай выезжал к родственникам в Красный Луч в Луганской Народной Республике и делится впечатлениями, какова она, мирная, спокойная жизнь. «Во-первых, взрывов никаких нет. Магазины все работают, рынок огромнейший, и он работает, газ есть, вода есть, электроэнергия есть», — перечисляет он.
А в Красном Лимане все по-другому. «В гараж постоянно прямые попадание, две мины прилетело, в один день одна прилетела, снесла. А на другой день прямое попадание в середину гаража, крышу раскидало. Машину — все удивляются: "У тебя ж зеленая машина была, а почему она белая?, — да потому что она выгорела"», — смеется Николай, найдя что-то забавное в своем несчастье.
Светлана, как и многие, передвигается на велосипеде — самом удобном транспорте в городе, где не ходят автобусы и тем более такси. «Хотим, чтобы вы нас не забросили, надеемся, что вы отсюда не уйдете. Мы так вас ждали, так ждали. И очень надеемся, что будем вместе с Россией. Голосовать будем тоже за Россию», — вспоминает она про референдум, который должен бы пройти на территории Донецкой Народной Республики до конца 2022-го.
«И просим, просим, просим, в ножки поклонюсь, — Светлана действительно кланяется поясным поклоном и вытирает выступившие слезы. — Лишь бы нас не бросили этим отщепенцам. Не отдавайте, пожалуйста».
Александр — гражданин России. В городе, вернувшемся в чем-то в XIX век, он оказался с опасной болезнью — с катарактой. Ему надо делать операцию, но и город ему покидать не хочется. И он все же верит в лучшее. «Я, например, оптимист и сторонник того, что российское правительство столько потеряло сынов, столько средств для чего? Для освобождения нас от... ну нехорошая эта власть, анархия сплошная. А мы пятьдесят на пятьдесят. Хотя большая часть все же верит в свое освобождение, что все-таки не вернутся националисты. Пессимистов много, но даже пессимисты начинают понимать, что не будет возврата к старому», — описывает общественное мнение Александр.
— Украина не вернется?
— Нет, конечно, — заверяет он под канонаду.
«Белый» — военнослужащий комендатуры в Красном Лимане не расстается с котенком. Прибившийся к людям в форме черный Стажер — кличку дали, приняв его как младшего в подразделение — смело ползает по плечам и рукам. В кочевом солдатском быту почему-то часто встречаются коты и собаки — как напоминание об оставленном доме. Пока «Белый» и его товарищи в Красном Лимане за власть, участковых, общественную приемную и, вообще, по всем вопросам — помогают людям поддерживать, если и не уют, то хотя бы нормальную, насколько это возможно в прифронтовом городе, жизнь.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 18:36
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«Едой, чем можем, тем помогаем (…). Единственный медик в комендатуре, Екатерина, принимала роды. Был сильный обстрел, ранен священник, его жена, она на выезде помогала», — рассказывает «Белый» про ежедневную работу комендатуры в городе.
Опасения местных жителей по поводу возвращения ВСУ в город вызваны не только известиями о расправах в Харьковской области. Краснолиманцы имели несчастье лично познакомиться с отступавшими под ударами российских и донецких войск «захысныками».
«Сильно их обижали, мародерничали очень много ВСУ, гаражи взламывали, людей закрывали в подвалах, забирали машины, телевизоры, все до последнего забирали, угрожали, стреляли, пьяными тут ходили», — описывает боец подвиги «лыцарей», подтверждая, что был случай, когда вэсэушники, уходя, сожгли продукты, оставив людей без еды.
«Збройны сылы» продемонстрировали и свое классическое прощание, как в Мариуполе. «Танк ездил и стрелял по мирным домам», — сообщает «Белый».
— А что сейчас чувствуют те, кто рядом с линией фронта, кто боится, что ВСУ вернутся? А что чувствуют те, кто за линией фронта?
Вопрос по адресу, потому что Анатолий (имя изменено по просьбе собеседника. — Ред.) по долгу службы знает о настроениях по обе стороны фронта. Над скамейкой, на которой сидит Анатолий, билборд с чиновничьим креативом — «Вместе на пути к миру!». Кого-то нужно так агитировать за мир в воюющей девятый год республике, где в 2014-м взвились российские флаги. «Что чувствуют… Верят. Мы их освободим. Лично я по-другому и думать не могу. Мне нельзя. Я могу только вперед», — отвечает он после паузы.
«У меня просто пути назад нет. Изварино (пункт пропуска на российской границе. — Ред.) для меня закрыто. Нет, российский паспорт у меня есть, в России я устроюсь, и неплохо, думаю, — Анатолий показывает свои руки, подтверждая, что был бы готов трудиться и начинать жизнь сначала ("Как и многие в шахтерском крае, многие", — с удовольствием он подчеркивает, что умеет вкалывать на совесть). — Но тогда зачем все это было? Как я посмотрю в глаза детям и вдовам тех, кто погиб? Как я оставлю людей там? У многих моих семьи по ту сторону фронта — пусть даже от них и отказавшиеся».
 
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