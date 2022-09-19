Требуют икру и креветки: немецкие благотворители пожаловалась на хамство украинских беженцев - 19.09.2022 Украина.ру
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Требуют икру и креветки: немецкие благотворители пожаловалась на хамство украинских беженцев
Требуют икру и креветки: немецкие благотворители пожаловалась на хамство украинских беженцев - 19.09.2022 Украина.ру
Требуют икру и креветки: немецкие благотворители пожаловалась на хамство украинских беженцев
Украинские беженцы, приехавшие в Германию и пользующиеся помощью местных благотворительных организаций, постоянно хамят их сотрудникам и требуют выдать им дорогие продукты, рассказала 18 сентября работница одного из подобных учреждений в Веймаре местному изданию MDR
2022-09-19T10:25
2022-09-19T10:25
германия
беженцы
новости
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"Нам здесь хамят почти каждый день, поскольку кому-то что-то не нравится. С сирийцами у нас такого никогда не было", — пожаловалась женщина. Она заметила, что склоняется к тому, чтобы бросить помогать нуждающимся из-за постоянных оскорблений.Она поделилась, что однажды в нее запустили кочаном немного увядшего салата, который она положила в один из продуктовых наборов для украинцев. Кроме того, по ее словам, беженцы часто приходят со списками и требуют предоставить им определенные продукты, в число которых порой входят красная и черная икра, сыры и креветки.Другая сотрудница подчеркнула, что беженцы приезжают за помощью на дорогих внедорожниках, и это порождает вопросы о том, действительно ли они в ней нуждаются.Ранее британские СМИ сообщили, что все больше жителей Соединенного Королевства отказываются содержать украинских беженцев из-за постоянного роста цен и планируют перестать быть спонсорами программы "Дома для Украины".
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германия, беженцы, новости
Германия, беженцы, Новости

Требуют икру и креветки: немецкие благотворители пожаловалась на хамство украинских беженцев

10:25 19.09.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВиды Берлина
Виды Берлина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Украинские беженцы, приехавшие в Германию и пользующиеся помощью местных благотворительных организаций, постоянно хамят их сотрудникам и требуют выдать им дорогие продукты, рассказала 18 сентября работница одного из подобных учреждений в Веймаре местному изданию MDR
"Нам здесь хамят почти каждый день, поскольку кому-то что-то не нравится. С сирийцами у нас такого никогда не было", — пожаловалась женщина.
Она заметила, что склоняется к тому, чтобы бросить помогать нуждающимся из-за постоянных оскорблений.
Она поделилась, что однажды в нее запустили кочаном немного увядшего салата, который она положила в один из продуктовых наборов для украинцев. Кроме того, по ее словам, беженцы часто приходят со списками и требуют предоставить им определенные продукты, в число которых порой входят красная и черная икра, сыры и креветки.
Другая сотрудница подчеркнула, что беженцы приезжают за помощью на дорогих внедорожниках, и это порождает вопросы о том, действительно ли они в ней нуждаются.

"Иногда бывает трудно проехать на парковке. Машины большие, дорогие и все с украинскими номерами", — посетовала она.

Ранее британские СМИ сообщили, что все больше жителей Соединенного Королевства отказываются содержать украинских беженцев из-за постоянного роста цен и планируют перестать быть спонсорами программы "Дома для Украины".
 
ГерманиябеженцыНовости
 
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