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Трасс станет третьей женщиной-премьером Великобритании

Трасс станет третьей женщиной-премьером Великобритании - 06.09.2022 Украина.ру

Трасс станет третьей женщиной-премьером Великобритании

Лиз Трасс 6 сентября станет третьей женщиной на посту премьер-министра Великобритании и переедет в резиденцию на Даунинг-стрит

2022-09-06T07:33

2022-09-06T07:33

2022-09-06T07:42

трасс (лиз трасс)

британия

премьер

новости

джонсон

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Через несколько часов ее предшественник Борис Джонсон выступит с последней премьерской речью перед резиденцией на Даунинг-стрит. Затем к 13.00 он должен прибыть в резиденцию королевы Елизаветы II Шотландии для сложения полномочий. Трасс тоже отправится туда, где королева должна назначить ее премьером.Вечером Трасс впервые выступит с речью в качестве премьер-министра перед резиденцией на Даунинг-стрит. Однако из-за прогнозируемого ливня Трасс может выступить и внутри резиденции.В этот же день, как ожидается, Трасс утвердит состав нового кабинета министров.По сообщениям британских СМИ, новым главой МИД вместо самой Трасс может стать министр образования Джеймс Клеверли, на пост министра финансов может претендовать министр энергетики Квази Квартенг, а министр обороны Бен Уоллес с большой вероятностью сохранит свой пост.В среду может пройти традиционная сессия вопросов новому премьеру в парламентНакануне были озвучены результаты выборов главы Консервативной партии Великобритании. Победу одержала глава МИД Трасс, набравшая 81,3 тысячи голосов. Ее оппонент экс-министр финансов Риши Сунака получил 60,4 тысячи голосов.Трасс станет 15-м премьером для нынешней королевы и третьей женщиной на этом посту. До нее премьерами Британии были Маргарет Тэтчер (1979-1990) и Тереза Мэй (2016-2019).

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трасс (лиз трасс), британия, премьер, новости, джонсон