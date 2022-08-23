Боксеру Усику повторно предложат Героя Украины - 23.08.2022 Украина.ру
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Боксеру Усику повторно предложат Героя Украины
Боксеру Усику повторно предложат Героя Украины - 23.08.2022 Украина.ру
Боксеру Усику повторно предложат Героя Украины
Депутаты Верховной Рады рассмотрят предложение присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины. Соответствующий проект обращения к президенту Украины внесли на рассмотрение в парламент
2022-08-23T09:51
2022-08-23T09:51
усик
новости
бокс
украина
герой украины
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Боксеру Александру Усику во второй раз предложат звание Героя Украины. С таким предложением выступил депутат Юрий Загородный. Проект обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому зарегистрировали 22 августа, текст документа пока не опубликован.В 2018 году киевские власти присвоили Александру Усику звание Героя Украины после победы боксера в финале Всемирной боксерской суперсерии. Усик отказался от награды и попросил государство не мешать ему развивать карьеру.20 августа 2022 году Александр Усик во второй раз победил британского боксера Энтони Джошуа и защитил все свои чемпионские пояса - WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
https://ukraina.ru/20220820/1037896852.html
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усик, новости, бокс, украина, герой украины
Усик, Новости, бокс, Украина, герой Украины

Боксеру Усику повторно предложат Героя Украины

09:51 23.08.2022
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / usykaaАлександр Усик
Александр Усик - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / usykaa
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Депутаты Верховной Рады рассмотрят предложение присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины. Соответствующий проект обращения к президенту Украины внесли на рассмотрение в парламент
Боксеру Александру Усику во второй раз предложат звание Героя Украины. С таким предложением выступил депутат Юрий Загородный. Проект обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому зарегистрировали 22 августа, текст документа пока не опубликован.
В 2018 году киевские власти присвоили Александру Усику звание Героя Украины после победы боксера в финале Всемирной боксерской суперсерии. Усик отказался от награды и попросил государство не мешать ему развивать карьеру.
20 августа 2022 году Александр Усик во второй раз победил британского боксера Энтони Джошуа и защитил все свои чемпионские пояса - WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
Александр Усик
20 августа, 12:30
"Танцующий боксёр". Александр Усик снова на ринге, но в новом амплуа
 
УсикНовостибоксУкраинагерой Украины
 
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