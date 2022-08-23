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Боксеру Усику повторно предложат Героя Украины
Боксеру Усику повторно предложат Героя Украины - 23.08.2022 Украина.ру
Боксеру Усику повторно предложат Героя Украины
Депутаты Верховной Рады рассмотрят предложение присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины. Соответствующий проект обращения к президенту Украины внесли на рассмотрение в парламент
2022-08-23T09:51
2022-08-23T09:51
2022-08-23T09:51
усик
новости
бокс
украина
герой украины
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Боксеру Александру Усику во второй раз предложат звание Героя Украины. С таким предложением выступил депутат Юрий Загородный. Проект обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому зарегистрировали 22 августа, текст документа пока не опубликован.В 2018 году киевские власти присвоили Александру Усику звание Героя Украины после победы боксера в финале Всемирной боксерской суперсерии. Усик отказался от награды и попросил государство не мешать ему развивать карьеру.20 августа 2022 году Александр Усик во второй раз победил британского боксера Энтони Джошуа и защитил все свои чемпионские пояса - WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
https://ukraina.ru/20220820/1037896852.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
усик, новости, бокс, украина, герой украины
Усик, Новости, бокс, Украина, герой Украины
Боксеру Усику повторно предложат Героя Украины
Депутаты Верховной Рады рассмотрят предложение присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины. Соответствующий проект обращения к президенту Украины внесли на рассмотрение в парламент
Боксеру Александру Усику во второй раз предложат звание Героя Украины. С таким предложением выступил депутат Юрий Загородный. Проект обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому зарегистрировали 22 августа, текст документа пока не опубликован.
В 2018 году киевские власти присвоили Александру Усику звание Героя Украины после победы боксера в финале Всемирной боксерской суперсерии. Усик отказался от награды и попросил государство не мешать ему развивать карьеру.
20 августа 2022 году Александр Усик во второй раз победил британского боксера Энтони Джошуа и защитил все свои чемпионские пояса - WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.