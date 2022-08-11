Эксперт об иностранных системах, которые укрепят ПВО ВСУ, и о том, как им противостоять
В ходе боевых действий на Украине ЗРК войск киевского режима включаются на короткое время, во избежание их обнаружения российскими радиолокационными системами. Поэтому для борьбы с неприятельсткой ПВО союзным войскам необходимо больше беспилотников. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он объяснил, что беспилотники должны обнаруживать неприятельские позиции и наносить по ним удары. Они должны работать против РСЗО HIMARS и против зенитно-ракетных комплексов.
27 июня, 18:15Белый дом: США планируют передать Украине системы ПВО средней и большой дальностиСоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил немецким журналистам, что очередной пакет военной помощи Украине включит в себя современные противовоздушные системы средней и большой дальности
Увеличение количества беспилотников у союзных войск тем более необходимо с учётом ожидаемого пополнения неприятельской ПВО норвежскими ЗРК NASAMS и немецкими IRIS-T.
Они в первую очередь будут работать по крылатым ракетам "Калибр" и "Оникс", отчасти по вертолётам и по РСЗО. По самолетам они будут не очень эффективны из-за небольшой дальности поражения.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.