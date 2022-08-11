Эксперт об иностранных системах, которые укрепят ПВО ВСУ, и о том, как им противостоять - 11.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Эксперт об иностранных системах, которые укрепят ПВО ВСУ, и о том, как им противостоять
Эксперт об иностранных системах, которые укрепят ПВО ВСУ, и о том, как им противостоять - 11.08.2022 Украина.ру
Эксперт об иностранных системах, которые укрепят ПВО ВСУ, и о том, как им противостоять
В ходе боевых действий на Украине ЗРК войск киевского режима включаются на короткое время, во избежание их обнаружения российскими радиолокационными системами. Поэтому для борьбы с неприятельсткой ПВО союзным войскам необходимо больше беспилотников. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-08-11T10:22
2022-08-11T10:22
спецоперация
новости
юрий кнутов
пво
himars
беспилотники
норвегия
германия
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Он объяснил, что беспилотники должны обнаруживать неприятельские позиции и наносить по ним удары. Они должны работать против РСЗО HIMARS и против зенитно-ракетных комплексов.Увеличение количества беспилотников у союзных войск тем более необходимо с учётом ожидаемого пополнения неприятельской ПВО норвежскими ЗРК NASAMS и немецкими IRIS-T.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220627/1034241826.html
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Новости
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новости, юрий кнутов, пво, himars, беспилотники, норвегия, германия
Спецоперация, Новости, Юрий Кнутов, ПВО, HIMARS, беспилотники, Норвегия, Германия

Эксперт об иностранных системах, которые укрепят ПВО ВСУ, и о том, как им противостоять

10:22 11.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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В ходе боевых действий на Украине ЗРК войск киевского режима включаются на короткое время, во избежание их обнаружения российскими радиолокационными системами. Поэтому для борьбы с неприятельсткой ПВО союзным войскам необходимо больше беспилотников. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он объяснил, что беспилотники должны обнаруживать неприятельские позиции и наносить по ним удары. Они должны работать против РСЗО HIMARS и против зенитно-ракетных комплексов.
Учения ВВС и ПВО на юге России - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 18:15
Белый дом: США планируют передать Украине системы ПВО средней и большой дальностиСоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил немецким журналистам, что очередной пакет военной помощи Украине включит в себя современные противовоздушные системы средней и большой дальности
Увеличение количества беспилотников у союзных войск тем более необходимо с учётом ожидаемого пополнения неприятельской ПВО норвежскими ЗРК NASAMS и немецкими IRIS-T.

Они в первую очередь будут работать по крылатым ракетам "Калибр" и "Оникс", отчасти по вертолётам и по РСЗО. По самолетам они будут не очень эффективны из-за небольшой дальности поражения.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиЮрий КнутовПВОHIMARSбеспилотникиНорвегияГермания
 
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