https://ukraina.ru/20220811/1037525678.html

Эксперт об иностранных системах, которые укрепят ПВО ВСУ, и о том, как им противостоять

Эксперт об иностранных системах, которые укрепят ПВО ВСУ, и о том, как им противостоять - 11.08.2022 Украина.ру

Эксперт об иностранных системах, которые укрепят ПВО ВСУ, и о том, как им противостоять

В ходе боевых действий на Украине ЗРК войск киевского режима включаются на короткое время, во избежание их обнаружения российскими радиолокационными системами. Поэтому для борьбы с неприятельсткой ПВО союзным войскам необходимо больше беспилотников. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-08-11T10:22

2022-08-11T10:22

2022-08-11T10:22

спецоперация

новости

юрий кнутов

пво

himars

беспилотники

норвегия

германия

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Он объяснил, что беспилотники должны обнаруживать неприятельские позиции и наносить по ним удары. Они должны работать против РСЗО HIMARS и против зенитно-ракетных комплексов.Увеличение количества беспилотников у союзных войск тем более необходимо с учётом ожидаемого пополнения неприятельской ПВО норвежскими ЗРК NASAMS и немецкими IRIS-T.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220627/1034241826.html

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новости, юрий кнутов, пво, himars, беспилотники, норвегия, германия