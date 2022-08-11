Норин объяснил, почему Россия не может привлечь иностранную пехоту к спецоперации - 11.08.2022 Украина.ру
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Норин объяснил, почему Россия не может привлечь иностранную пехоту к спецоперации
Норин объяснил, почему Россия не может привлечь иностранную пехоту к спецоперации - 11.08.2022 Украина.ру
Норин объяснил, почему Россия не может привлечь иностранную пехоту к спецоперации
РФ нельзя привлекать иностранную пехоту к боевым действиям на Украине, потому что они выпадут из общего боевого организма, начиная от языкового барьера и заканчивая тем, что они будут чувствовать себя в другой культуре и боевой дух у них будет соответствующий, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-11T07:00
2022-08-11T07:00
пехота
россия
новости
иностранцы
украина
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По его словам, у России главная проблема в том, что имеется острый недостаток пехоты, возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позициюПо его мнению, России нужно привлекать русскую пехоту, потому что она надежнее, хорошо представляет российскую систему вооружений и командную цепочку.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037480029.html
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пехота, россия, новости, иностранцы, украина
пехота, Россия, Новости, иностранцы, Украина

Норин объяснил, почему Россия не может привлечь иностранную пехоту к спецоперации

07:00 11.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСухопутная фаза российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2017"
Сухопутная фаза российско-китайских учений Морское взаимодействие - 2017 - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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РФ нельзя привлекать иностранную пехоту к боевым действиям на Украине, потому что они выпадут из общего боевого организма, начиная от языкового барьера и заканчивая тем, что они будут чувствовать себя в другой культуре и боевой дух у них будет соответствующий, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру
По его словам, у России главная проблема в том, что имеется острый недостаток пехоты, возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позицию
Потому что если с иностранными контингентами не отрабатывать взаимодействие годами, то это проблема, потому что они ощутимо выпадают из общего боевого организма, начиная от языкового барьера и заканчивая тем, что они будут чувствовать себя в другой культуре и боевой дух у них будет соответствующий.
Евгений Норин интервью
Евгений Норин
военный историк и журналист
По его мнению, России нужно привлекать русскую пехоту, потому что она надежнее, хорошо представляет российскую систему вооружений и командную цепочку.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 10:58
Винница во время военных действий. Навязчивая украинизация и сотни безногих военных
 
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