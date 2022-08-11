https://ukraina.ru/20220811/1037503110.html
Норин объяснил, почему Россия не может привлечь иностранную пехоту к спецоперации
Норин объяснил, почему Россия не может привлечь иностранную пехоту к спецоперации - 11.08.2022 Украина.ру
Норин объяснил, почему Россия не может привлечь иностранную пехоту к спецоперации
РФ нельзя привлекать иностранную пехоту к боевым действиям на Украине, потому что они выпадут из общего боевого организма, начиная от языкового барьера и заканчивая тем, что они будут чувствовать себя в другой культуре и боевой дух у них будет соответствующий, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-11T07:00
2022-08-11T07:00
2022-08-11T07:00
пехота
россия
новости
иностранцы
украина
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По его словам, у России главная проблема в том, что имеется острый недостаток пехоты, возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позициюПо его мнению, России нужно привлекать русскую пехоту, потому что она надежнее, хорошо представляет российскую систему вооружений и командную цепочку.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037480029.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пехота, россия, новости, иностранцы, украина
Норин объяснил, почему Россия не может привлечь иностранную пехоту к спецоперации
РФ нельзя привлекать иностранную пехоту к боевым действиям на Украине, потому что они выпадут из общего боевого организма, начиная от языкового барьера и заканчивая тем, что они будут чувствовать себя в другой культуре и боевой дух у них будет соответствующий, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру
По его словам, у России главная проблема в том, что имеется острый недостаток пехоты, возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позицию
Потому что если с иностранными контингентами не отрабатывать взаимодействие годами, то это проблема, потому что они ощутимо выпадают из общего боевого организма, начиная от языкового барьера и заканчивая тем, что они будут чувствовать себя в другой культуре и боевой дух у них будет соответствующий.
Евгений Норин
военный историк и журналист
По его мнению, России нужно привлекать русскую пехоту, потому что она надежнее, хорошо представляет российскую систему вооружений и командную цепочку.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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