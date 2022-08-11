https://ukraina.ru/20220811/1037503110.html

Норин объяснил, почему Россия не может привлечь иностранную пехоту к спецоперации

Норин объяснил, почему Россия не может привлечь иностранную пехоту к спецоперации - 11.08.2022 Украина.ру

Норин объяснил, почему Россия не может привлечь иностранную пехоту к спецоперации

РФ нельзя привлекать иностранную пехоту к боевым действиям на Украине, потому что они выпадут из общего боевого организма, начиная от языкового барьера и заканчивая тем, что они будут чувствовать себя в другой культуре и боевой дух у них будет соответствующий, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-11T07:00

2022-08-11T07:00

2022-08-11T07:00

пехота

россия

новости

иностранцы

украина

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По его словам, у России главная проблема в том, что имеется острый недостаток пехоты, возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позициюПо его мнению, России нужно привлекать русскую пехоту, потому что она надежнее, хорошо представляет российскую систему вооружений и командную цепочку.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220810/1037480029.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пехота, россия, новости, иностранцы, украина