https://ukraina.ru/20220804/1037280067.html

"Подтверждение, что он мертв?": Байден и Харрис устроили "сеанс спиритизма"

"Подтверждение, что он мертв?": Байден и Харрис устроили "сеанс спиритизма"

"Подтверждение, что он мертв?": Байден и Харрис устроили "сеанс спиритизма"

Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию во время совещания по видеосвязи с представителями Белого дома. Соответствующее видео 4 августа появилось в Twitter

2022-08-04T11:04

2022-08-04T11:04

2022-08-04T11:04

сша

новости

джо байден

камала харрис

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Глава американского государства сейчас находится на карантине из-за положительного теста на COVID-19, поэтому совещание с подчиненными он проводил по видеосвязи. Во время беседы у президента отключился микрофон, о чем он и сообщил.В ответ вице-президент США Камала Харрис решила пошутить, сказав:"Мы чувствуем ваше присутствие, господин президент". Однако шутку пользователи не оценили.Президент США Джо Байден часто попадает в неловкие ситуации. Он несколько раз жал руку невидимым людям, падал с велосипеда, спотыкался на трапе самолета, читал технические титры с суфлера, а также путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию. Кроме того, американский лидер не смог произнести правильно фамилию президента РФ Владимира Путина и назвал премьер-министра Австралии "парнем с противоположной стороны", поскольку забыл его имя.

https://ukraina.ru/20220804/1037277904.html

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сша, новости, джо байден, камала харрис