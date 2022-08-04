"Подтверждение, что он мертв?": Байден и Харрис устроили "сеанс спиритизма"
Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию во время совещания по видеосвязи с представителями Белого дома. Соответствующее видео 4 августа появилось в Twitter
Глава американского государства сейчас находится на карантине из-за положительного теста на COVID-19, поэтому совещание с подчиненными он проводил по видеосвязи. Во время беседы у президента отключился микрофон, о чем он и сообщил.
В ответ вице-президент США Камала Харрис решила пошутить, сказав:"Мы чувствуем ваше присутствие, господин президент". Однако шутку пользователи не оценили.
"Мы чувствуем ваше присутствие, господин президент"... Это какое-то таинственное подтверждение того, что он все это время был мертв?", "Звуки из ада звучат примерно так", "Администрация Байдена — первая, где у власти оказались умственно отсталые", "Кто-то должен соединить все кринжовые эпизоды с участием этих двух идиотов в один фильм. Затем надо заставить и Джо, и эту хохотушку его посмотреть", - отреагировали американцы.
Президент США Джо Байден часто попадает в неловкие ситуации. Он несколько раз жал руку невидимым людям, падал с велосипеда, спотыкался на трапе самолета, читал технические титры с суфлера, а также путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию. Кроме того, американский лидер не смог произнести правильно фамилию президента РФ Владимира Путина и назвал премьер-министра Австралии "парнем с противоположной стороны", поскольку забыл его имя.
09:44"Мы сами тупицы": американцы назвали политику Байдена в отношении России "катастрофой"В американском журнале National Review на днях вышла статья, посвященная тому, что президент США Джо Байден, сам того не желая, оказался в состоянии "опосредованной войны" с Россией. Свое мнение под публикацией выразили и читатели издания