"Подтверждение, что он мертв?": Байден и Харрис устроили "сеанс спиритизма"
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"Подтверждение, что он мертв?": Байден и Харрис устроили "сеанс спиритизма"
"Подтверждение, что он мертв?": Байден и Харрис устроили "сеанс спиритизма"
"Подтверждение, что он мертв?": Байден и Харрис устроили "сеанс спиритизма"
Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию во время совещания по видеосвязи с представителями Белого дома. Соответствующее видео 4 августа появилось в Twitter
2022-08-04T11:04
2022-08-04T11:04
сша
новости
джо байден
камала харрис
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Глава американского государства сейчас находится на карантине из-за положительного теста на COVID-19, поэтому совещание с подчиненными он проводил по видеосвязи. Во время беседы у президента отключился микрофон, о чем он и сообщил.В ответ вице-президент США Камала Харрис решила пошутить, сказав:"Мы чувствуем ваше присутствие, господин президент". Однако шутку пользователи не оценили.Президент США Джо Байден часто попадает в неловкие ситуации. Он несколько раз жал руку невидимым людям, падал с велосипеда, спотыкался на трапе самолета, читал технические титры с суфлера, а также путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию. Кроме того, американский лидер не смог произнести правильно фамилию президента РФ Владимира Путина и назвал премьер-министра Австралии "парнем с противоположной стороны", поскольку забыл его имя.
https://ukraina.ru/20220804/1037277904.html
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сша, новости, джо байден, камала харрис

"Подтверждение, что он мертв?": Байден и Харрис устроили "сеанс спиритизма"

11:04 04.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Джо Байдена по ситуации на Украине
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию во время совещания по видеосвязи с представителями Белого дома. Соответствующее видео 4 августа появилось в Twitter
Глава американского государства сейчас находится на карантине из-за положительного теста на COVID-19, поэтому совещание с подчиненными он проводил по видеосвязи. Во время беседы у президента отключился микрофон, о чем он и сообщил.
В ответ вице-президент США Камала Харрис решила пошутить, сказав:"Мы чувствуем ваше присутствие, господин президент". Однако шутку пользователи не оценили.

"Мы чувствуем ваше присутствие, господин президент"... Это какое-то таинственное подтверждение того, что он все это время был мертв?", "Звуки из ада звучат примерно так", "Администрация Байдена — первая, где у власти оказались умственно отсталые", "Кто-то должен соединить все кринжовые эпизоды с участием этих двух идиотов в один фильм. Затем надо заставить и Джо, и эту хохотушку его посмотреть", - отреагировали американцы.

Президент США Джо Байден часто попадает в неловкие ситуации. Он несколько раз жал руку невидимым людям, падал с велосипеда, спотыкался на трапе самолета, читал технические титры с суфлера, а также путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию. Кроме того, американский лидер не смог произнести правильно фамилию президента РФ Владимира Путина и назвал премьер-министра Австралии "парнем с противоположной стороны", поскольку забыл его имя.
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
09:44
"Мы сами тупицы": американцы назвали политику Байдена в отношении России "катастрофой"В американском журнале National Review на днях вышла статья, посвященная тому, что президент США Джо Байден, сам того не желая, оказался в состоянии "опосредованной войны" с Россией. Свое мнение под публикацией выразили и читатели издания
 
СШАНовостиДжо БайденКамала Харрис
 
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