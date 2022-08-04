"Тупицы": американцы назвали политику Байдена в отношении России "катастрофой"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220804/1037277904.html
"Мы сами тупицы": американцы назвали политику Байдена в отношении России "катастрофой"
"Тупицы": американцы назвали политику Байдена в отношении России "катастрофой"
"Мы сами тупицы": американцы назвали политику Байдена в отношении России "катастрофой"
В американском журнале National Review на днях вышла статья, посвященная тому, что президент США Джо Байден, сам того не желая, оказался в состоянии "опосредованной войны" с Россией. Свое мнение под публикацией выразили и читатели издания
2022-08-04T09:44
2022-08-04T09:44
новости
джо байден
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036545643_0:195:2950:1854_1920x0_80_0_0_09a3aa8fd1b849bb3ad19a0e63307833.jpg
В статье говорится, что изначально Байден утверждал, что "небольшой конфликт" на Украине не будет иметь для Вашингтона никаких последствий, поскольку не спровоцирует США и НАТО на ответные действия.Теперь, констатируют журналисты издания, американский лидер очевидно "просто хочет выбраться из этой неразберихи" на фоне все разрастающихся последствий конфликта в виде рост цен на энергоресурсы, продовольствие и угрозу глобального голода и холода.К слову, ранее американский дипломат Час Фриман заметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения гегемонии в мире, и действия Вашингтона не оставили Москве другого выхода, кроме силового.Американская журналистка Катрина Ванден Хевел также недавно констатировала, что опосредованный конфликт США с Россией провоцирует серьезнейшие последствия не только для украинского народа, но и для безопасности самих Соединенных Штатов и их союзников.
https://ukraina.ru/20220804/1037272598.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036545643_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_ec5dc83bd17951420192f8864721386a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, джо байден, россия, сша

"Мы сами тупицы": американцы назвали политику Байдена в отношении России "катастрофой"

09:44 04.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
В американском журнале National Review на днях вышла статья, посвященная тому, что президент США Джо Байден, сам того не желая, оказался в состоянии "опосредованной войны" с Россией. Свое мнение под публикацией выразили и читатели издания
В статье говорится, что изначально Байден утверждал, что "небольшой конфликт" на Украине не будет иметь для Вашингтона никаких последствий, поскольку не спровоцирует США и НАТО на ответные действия.
Теперь, констатируют журналисты издания, американский лидер очевидно "просто хочет выбраться из этой неразберихи" на фоне все разрастающихся последствий конфликта в виде рост цен на энергоресурсы, продовольствие и угрозу глобального голода и холода.

"Политики решили, что нам надо ввязаться в очередной конфликт, потратив на него миллиарды долларов, которые весьма пригодились бы американцам", "Мы (США – ред.) своими санкциями взвинтили цены на нефть. Тупицы", "Таких плохих и некомпетентных лидеров у нас не было никогда, даже при Обаме", "Джо Байден понятия не имеет, как быть президентом Соединенных Шатов. Это огромная трагедия и катастрофа", - считают американцы.

К слову, ранее американский дипломат Час Фриман заметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения гегемонии в мире, и действия Вашингтона не оставили Москве другого выхода, кроме силового.
Американская журналистка Катрина Ванден Хевел также недавно констатировала, что опосредованный конфликт США с Россией провоцирует серьезнейшие последствия не только для украинского народа, но и для безопасности самих Соединенных Штатов и их союзников.
- РИА Новости, 1920, 04.08.2022
07:32
Пелоси покинула Тайвань, остров в ожидании ответа ПекинаСамолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее делегации покинул Тайбэй. Параллельно с этим бортом с американской военной базы на Окинаве в воздух поднялись шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика. Об этом 3 августа сообщила американская газета The Washington Post
 
НовостиДжо БайденРоссияСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:02"Внешнеполитический алкоголик": Байдена призвали посчитать деньги
11:51Арестович заявил, что России нужны не восточные области Украины
11:47Си Цзиньпин разочаровал Зеленского, но тот не теряет надежды
11:30ВСУ обстреляли Донецкий драматический театр – СМИ сообщают о жертвах и причинах
11:29Муж Пелоси не явился на заседание по делу о "пьяной аварии" с пострадавшими
11:04"Подтверждение, что он мертв?": Байден и Харрис устроили "сеанс спиритизма"
11:01Харьковские разведчики отказались выполнять приказ
11:00В Харьковской области ликвидированы испаноязычные наемники – СМИ
10:59"Есть серьезная преграда": российский доброволец назвал причину затишья под Святогорском
10:45Марин Ле Пен призвала отменить "бесполезные санкции против России"
10:36Немцы восхитились Шрёдером за слова о России и Путине
10:12Международную миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сорвала ООН – МИД
10:03Командир отряда Союза Добровольцев Донбасса рассказал о российских добровольцах в СВО
10:00Мария Бутина: Рабство в США отменено везде, кроме тюрем
09:44"Мы сами тупицы": американцы назвали политику Байдена в отношении России "катастрофой"
09:37Хроника событий на Украине на утро 4 августа
09:28Виталий Третьяков: Китай проиграл политическую партию, но ответ Си Цзиньпина еще впереди
09:27Третьяков считает, что США не смогут победить Китай
09:10СК РФ устанавливает причастных к ранению военкора RT в Донбассе
09:01Две страшные аксиомы Зеленского. Украина держится на наемниках и страхе
Лента новостейМолния