"Мы сами тупицы": американцы назвали политику Байдена в отношении России "катастрофой"
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
В американском журнале National Review на днях вышла статья, посвященная тому, что президент США Джо Байден, сам того не желая, оказался в состоянии "опосредованной войны" с Россией. Свое мнение под публикацией выразили и читатели издания
В статье говорится, что изначально Байден утверждал, что "небольшой конфликт" на Украине не будет иметь для Вашингтона никаких последствий, поскольку не спровоцирует США и НАТО на ответные действия.
Теперь, констатируют журналисты издания, американский лидер очевидно "просто хочет выбраться из этой неразберихи" на фоне все разрастающихся последствий конфликта в виде рост цен на энергоресурсы, продовольствие и угрозу глобального голода и холода.
"Политики решили, что нам надо ввязаться в очередной конфликт, потратив на него миллиарды долларов, которые весьма пригодились бы американцам", "Мы (США – ред.) своими санкциями взвинтили цены на нефть. Тупицы", "Таких плохих и некомпетентных лидеров у нас не было никогда, даже при Обаме", "Джо Байден понятия не имеет, как быть президентом Соединенных Шатов. Это огромная трагедия и катастрофа", - считают американцы.
К слову, ранее американский дипломат Час Фриман заметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения гегемонии в мире, и действия Вашингтона не оставили Москве другого выхода, кроме силового.
Американская журналистка Катрина Ванден Хевел также недавно констатировала, что опосредованный конфликт США с Россией провоцирует серьезнейшие последствия не только для украинского народа, но и для безопасности самих Соединенных Штатов и их союзников.
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