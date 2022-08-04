https://ukraina.ru/20220804/1037277904.html

"Мы сами тупицы": американцы назвали политику Байдена в отношении России "катастрофой"

"Тупицы": американцы назвали политику Байдена в отношении России "катастрофой"

"Мы сами тупицы": американцы назвали политику Байдена в отношении России "катастрофой"

В американском журнале National Review на днях вышла статья, посвященная тому, что президент США Джо Байден, сам того не желая, оказался в состоянии "опосредованной войны" с Россией. Свое мнение под публикацией выразили и читатели издания

2022-08-04T09:44

2022-08-04T09:44

2022-08-04T09:44

новости

джо байден

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036545643_0:195:2950:1854_1920x0_80_0_0_09a3aa8fd1b849bb3ad19a0e63307833.jpg

В статье говорится, что изначально Байден утверждал, что "небольшой конфликт" на Украине не будет иметь для Вашингтона никаких последствий, поскольку не спровоцирует США и НАТО на ответные действия.Теперь, констатируют журналисты издания, американский лидер очевидно "просто хочет выбраться из этой неразберихи" на фоне все разрастающихся последствий конфликта в виде рост цен на энергоресурсы, продовольствие и угрозу глобального голода и холода.К слову, ранее американский дипломат Час Фриман заметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения гегемонии в мире, и действия Вашингтона не оставили Москве другого выхода, кроме силового.Американская журналистка Катрина Ванден Хевел также недавно констатировала, что опосредованный конфликт США с Россией провоцирует серьезнейшие последствия не только для украинского народа, но и для безопасности самих Соединенных Штатов и их союзников.

https://ukraina.ru/20220804/1037272598.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джо байден, россия, сша