«Экономическую ситуацию не поменяли»: депутат Госдумы рассказал, почему Запад не отдаст российские замороженные валютные резервы Украине - 13.07.2022 Украина.ру
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«Экономическую ситуацию не поменяли»: депутат Госдумы рассказал, почему Запад не отдаст российские замороженные валютные резервы Украине
«Экономическую ситуацию не поменяли»: депутат Госдумы рассказал, почему Запад не отдаст российские замороженные валютные резервы Украине - 13.07.2022 Украина.ру
«Экономическую ситуацию не поменяли»: депутат Госдумы рассказал, почему Запад не отдаст российские замороженные валютные резервы Украине
Запад не передаст замороженные золотовалютные резервы России на помощь Украине, потому что для США это означает напечатать новые деньги, которые уже списаны, сказал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» и комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру
2022-07-12T06:45
2022-07-13T11:11
новости
запад
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Министр юстиции Украины Денис Малюська ранее сообщил, что Киев намерен заключить международные договоры со&nbsp;странами ЕС и&nbsp;США на&nbsp;право использовать замороженные золотовалютные резервы России в&nbsp;размере 300 миллиардов долларов на&nbsp;помощь Украине.Депутат рассказал, что российские валютные резервы, которые Запад заморозил&nbsp;&mdash; они были уже заморожены, потому что из&nbsp;валютного резерва деньги не&nbsp;должны попадать в&nbsp;реальную экономику, это такой способ утилизации доллара, полученного за&nbsp;экспорт товаров из&nbsp;России.По его словам, США и&nbsp;Европа построили свою экономику на&nbsp;бесплатном сырье из&nbsp;России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.&nbsp;
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новости, запад

«Экономическую ситуацию не поменяли»: депутат Госдумы рассказал, почему Запад не отдаст российские замороженные валютные резервы Украине

06:45 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Запад не передаст замороженные золотовалютные резервы России на помощь Украине, потому что для США это означает напечатать новые деньги, которые уже списаны, сказал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» и комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру
Министр юстиции Украины Денис Малюська ранее сообщил, что Киев намерен заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 миллиардов долларов на помощь Украине.
Депутат рассказал, что российские валютные резервы, которые Запад заморозил — они были уже заморожены, потому что из валютного резерва деньги не должны попадать в реальную экономику, это такой способ утилизации доллара, полученного за экспорт товаров из России.
«Таким образом, заморозка или конфискация, по сути, экономическую ситуацию не поменяла, поэтому рубль в России и укрепляется, хотя вроде валютные резервы заморожены. Отсюда вывод — передадут ли они эти деньги Украине? Нет, не передадут, потому что для них это означает напечатать новые деньги, которые, в их понимании, уже списаны», — сказал Федоров.
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 15:59
Не железо, а информация. Из какого оружия Запад предполагает стрелять по России на УкраинеГенсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Мадриде 30 июня: «Нет никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена» для Украины. По сообщению CNN, Пентагон изучает около 1300 предложений по ПВО, противотанковому оружию, БПЛА, контрбатарейной борьбе от 800 предприятий. Соответствующие планы есть и у других стран — членов НАТО
По его словам, США и Европа построили свою экономику на бесплатном сырье из России.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
 
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