https://ukraina.ru/20220712/1034332491.html

«Экономическую ситуацию не поменяли»: депутат Госдумы рассказал, почему Запад не отдаст российские замороженные валютные резервы Украине

«Экономическую ситуацию не поменяли»: депутат Госдумы рассказал, почему Запад не отдаст российские замороженные валютные резервы Украине - 13.07.2022 Украина.ру

«Экономическую ситуацию не поменяли»: депутат Госдумы рассказал, почему Запад не отдаст российские замороженные валютные резервы Украине

Запад не передаст замороженные золотовалютные резервы России на помощь Украине, потому что для США это означает напечатать новые деньги, которые уже списаны, сказал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» и комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру

2022-07-12T06:45

2022-07-12T06:45

2022-07-13T11:11

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запад

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Министр юстиции Украины Денис Малюська ранее сообщил, что Киев намерен заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 миллиардов долларов на помощь Украине.Депутат рассказал, что российские валютные резервы, которые Запад заморозил — они были уже заморожены, потому что из валютного резерва деньги не должны попадать в реальную экономику, это такой способ утилизации доллара, полученного за экспорт товаров из России.По его словам, США и Европа построили свою экономику на бесплатном сырье из России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад