0:35 — Как мы можем отреагировать на ответ США;

02:28 — Провокация со стороны Украины?;

4:05 — Какова задача Донбасса и сколько ещё нужно продержаться этому региону?;

5:12 — Техническое оснащение ВСУ и Донбасса;

6:55 — Поставки вооружения в ЛДНР;

8:22 — Партизанская война на Украине. Насколько это возможно?;

11:14 — Безопасность Белоруссии и дальних регионов РФ в случае начала большой войны;

12:03 — Что делать с участниками АТО;

14:20 — Предчувствие войны;

15:15 — Глобальная и локальная война;

18:52 — Ядерное оружие и Третья мировая