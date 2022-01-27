0:35 — Как мы можем отреагировать на ответ США;
02:28 — Провокация со стороны Украины?;
4:05 — Какова задача Донбасса и сколько ещё нужно продержаться этому региону?;
5:12 — Техническое оснащение ВСУ и Донбасса;
6:55 — Поставки вооружения в ЛДНР;
8:22 — Партизанская война на Украине. Насколько это возможно?;
11:14 — Безопасность Белоруссии и дальних регионов РФ в случае начала большой войны;
12:03 — Что делать с участниками АТО;
14:20 — Предчувствие войны;
15:15 — Глобальная и локальная война;
18:52 — Ядерное оружие и Третья мировая