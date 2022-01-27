Эксперт центра военно-политической журналистики рассказал, что скрывается за ответами Америки на российские предложения в сфере безопасности, ожидать ли провокаций от Украины и как мы можем отреагировать на эти провокации и ответ Штатов

0:35 — Как мы можем отреагировать на ответ США; 02:28 — Провокация со стороны Украины?; 4:05 — Какова задача Донбасса и сколько ещё нужно продержаться этому региону?; 5:12 — Техническое оснащение ВСУ и Донбасса; 6:55 — Поставки вооружения в ЛДНР; 8:22 — Партизанская война на Украине. Насколько это возможно?; 11:14 — Безопасность Белоруссии и дальних регионов РФ в случае начала большой войны; 12:03 — Что делать с участниками АТО; 14:20 — Предчувствие войны; 15:15 — Глобальная и локальная война; 18:52 — Ядерное оружие и Третья мировая