Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков раскрыл сценарий начала возможной войны между Украиной и Россией

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Главными вызовами, которые будут стоять перед украинцами, граждане страны считают коррупцию и войну с Россией. Об этом свидетельствуют опубликованные 29 сентября результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего.

Войну с РФ угрозой считают 59% опрошенных в возрасте 18-30 лет, 53% граждан от 31 до 54 лет и 46% респондентов старше 55 лет.