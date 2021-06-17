— 00:15 Каков главный результат российско-американского саммита?
— 04:00 Стоит ли украинским политикам опасаться улучшения отношений между США и Россией?
— 06:30 Могут ли США заставить украинские власти выполнять Минские соглашения?
— 07:50 Саммит Россия — США: почему Путин ничего не сказал о Китае?
— 09:28 Получит ли Украина компенсацию за «Северный поток – 2»?
— 13:14 Выгодно ли России сохранить транзит газа через Украину?
— 15:20 Когда будут известны результаты переговоров Путина и Байдена?
— 17:10 Ожидать ли России новых провокаций со стороны Запада?
Президенты Владимир Путин и Джо Байден подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве 16 июня, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями. В документе говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей», поэтому страны намерены запустить двусторонний диалог по этой проблематике.