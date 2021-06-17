Политолог, член Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Михеев подвел итоги российско-американского саммита в Женеве

— 00:15 Каков главный результат российско-американского саммита?

— 04:00 Стоит ли украинским политикам опасаться улучшения отношений между США и Россией?

— 06:30 Могут ли США заставить украинские власти выполнять Минские соглашения?

— 07:50 Саммит Россия — США: почему Путин ничего не сказал о Китае?

— 09:28 Получит ли Украина компенсацию за «Северный поток – 2»?

— 13:14 Выгодно ли России сохранить транзит газа через Украину?

— 15:20 Когда будут известны результаты переговоров Путина и Байдена?

— 17:10 Ожидать ли России новых провокаций со стороны Запада?