Депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии «Наши» Евгений Мураев на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что депутаты, пришедшие к власти на антипорошенковских лозунгах, взяли на вооружение все его политические подходы

Становится все более очевидным, что самый долгожданный и несостоявшийся арестант, ставший партнёром наших слуг, превращается ещё и в их наставника. Те же политические и экономические приоритеты, безнаказанность, а теперь ещё и методы, одобряемые «демократическими» покровителями.

Скорее всего, по совету бывалого, «слуги» анонсировали изменения в регламент, чтобы быстро и без оглядки протягивать любые нужные им и МВФ законы. Подобное уже бывало в опыте Порошенко, когда его большинство приняло закон о ГПУ под Луценко без образования. Шесть лет кошмара при Порошенко и Зеленском. Почему в Донбассе продолжается война © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Возможно, они решили, что уже стали пэрами и сэрами и могут следовать английской пословице: «Там, где правила игры не позволяют выиграть, английские джентльмены меняют правила».

Но, учитывая пролетарское происхождение, отсутствие чести и благородства в том, что творят, им больше подходит поговорка «не суйся со свиным рылом в калашный ряд».

«Дорогие» слуги, правила существуют не для того, чтобы их нарушать. И писались они, в отличие от вас, не случайными людьми и не в угоду моменту, а на века. Правила нужны для создания системы сдержек и противовесов.

Помните, что «ничто не вечно под луной». Тем более в Украине, тем более власть. Все разрушенное и принятое рано или поздно, но неотвратимо сработает против каждого из вас и может похоронить под своими обломками. Берегите себя и случайно полученную нашу страну. Весна непременно придет.