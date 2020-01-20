Иран заявил что отсылает «черные ящики» сбитого Боинга не во Францию, как это планировалось ранее, а в Киев. Глава МИД Пристайко, совершенно в духе своего предшественника, провел скандальную и истеричную кампанию, требуя «подать сюда ящики!» И в Иране пожали плечами и сказали что им нет разницы — «берите».
Правда непонятно: что теперь Украина с этими ящиками будет делать, ведь специалистов для их расшифровки нет ни в Иране, ни в Украине. Они есть в США и Франции и в нескольких других странах, но какой был смысл настаивать на передаче, чтобы все равно передать другим — пока непонятно.
Чья это была амбиция и кто будет нести потом ответственность за это — тоже непонятно. Г-н Пристайко не сформулировал четко позицию: как он обеспечит сохранность и неприкосновенность сложнейших технических устройств, если их станут вскрывать некомпетентные в этом люди? И не обвинят ли потом Украину в намерении скрыть ее вину в каких то действиях?
Сейчас ведь хорошо известное противоречие в том, что Иран утверждает: украинский самолет проводил маневр (ротацию) над секретным объектом, а украинская сторона пока огульно и бездоказательно утверждает, что никакого маневра они не проводили. Выяснить это можно только используя сведения «черных ящиков».
Не случится ли казус, что с этого момента все сведения трактуемые Украиной будут подвергнуты сомнению, как недобросовестные? Вопрос к нелепому главе МИДа Украины только один: для чего это надо Украине? Для чего это надо лично ему — ясно: он пытается доказать свою личную нужность. А вот Украине, семьям погибших, компании МАУ — для чего эти амбиции? Нет ответа…