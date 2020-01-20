Израильский политолог Соломон Манн считает, что за скандальной и истеричной кампанией относительно передачи Ираном Украине «черных ящиков» сбитого Боинга МАУ, стоят лишь личные амбиции главы украинского МИД Пристайко

Иран заявил что отсылает «черные ящики» сбитого Боинга не во Францию, как это планировалось ранее, а в Киев. Глава МИД Пристайко, совершенно в духе своего предшественника, провел скандальную и истеричную кампанию, требуя «подать сюда ящики!» И в Иране пожали плечами и сказали что им нет разницы — «берите».

Правда непонятно: что теперь Украина с этими ящиками будет делать, ведь специалистов для их расшифровки нет ни в Иране, ни в Украине. Они есть в США и Франции и в нескольких других странах, но какой был смысл настаивать на передаче, чтобы все равно передать другим — пока непонятно. Главный следователь из Ирана по сбитому лайнеру может посетить Украину © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Чья это была амбиция и кто будет нести потом ответственность за это — тоже непонятно. Г-н Пристайко не сформулировал четко позицию: как он обеспечит сохранность и неприкосновенность сложнейших технических устройств, если их станут вскрывать некомпетентные в этом люди? И не обвинят ли потом Украину в намерении скрыть ее вину в каких то действиях?

Сейчас ведь хорошо известное противоречие в том, что Иран утверждает: украинский самолет проводил маневр (ротацию) над секретным объектом, а украинская сторона пока огульно и бездоказательно утверждает, что никакого маневра они не проводили. Выяснить это можно только используя сведения «черных ящиков».

Не случится ли казус, что с этого момента все сведения трактуемые Украиной будут подвергнуты сомнению, как недобросовестные? Вопрос к нелепому главе МИДа Украины только один: для чего это надо Украине? Для чего это надо лично ему — ясно: он пытается доказать свою личную нужность. А вот Украине, семьям погибших, компании МАУ — для чего эти амбиции? Нет ответа…