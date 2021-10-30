Украинский президент не считает нужным объясняться за прожекты в духе Остапа Бендера

Владимир Зеленский потребовал построить в Украине целый флот современных научно исследовательских судов, которые будут косяками плавать по волнам мировых океанов.

«Это новая задача, сложная задача, я уверен, что мы справимся государством — мы ждем масштабную, на ближайшие 5-10 лет программу возрождения научно-исследовательского флота нашего государства. Мы предлагаем поставить себе такую ​​высокую планку. Она непростая, но очень логичная. А планка такова: 36 научных судов, из них 12 океанских, ледового класса.

Вы спросите, почему именно 36? Именно столько судов составлял научный флот Украины в 1991 году. Когда я стал президентом, научных судов в Украине осталось ноль. За все 30 лет мы потеряли все 36 кораблей», — рассказал Зеленский время заседания Конгресса местных и региональных властей.

Причем, эта вдохновенные слова прозвучали в Одессе — городе, который неразрывно связан с образом Великого комбинатора Бендера.

Заявление президента действительно вызывает множество различных вопросов. Для начала, где можно построить этот огромный флот научных судов — включая современные океанские ледоколы? Ведь Украина потеряла после развала СССР не только суда, но и судостроительные заводы, и теперь закупает за границей даже подержанные пограничные катера. «Дух большевизма остался в прошлом». В Украине уничтожают легендарные предприятия © Privatization.gov.ua

В Николаеве порезали на металлолом Черноморский судостроительный завод, который спускал со своих стапелей самые мощные в мире военные корабли, а уцелевшие украинские верфи давно не проходили модернизацию и не в состоянии справиться с подобным заказом. Не стоит забывать, что в советское время создание научных судов обеспечивалось за счет научного, экономического и производственного потенциала огромного государства. Строительство научного флота требует наличия целой системы смежных предприятий — чтобы поставлять огромное количество современного оборудования. А ничего подобного в современной Украине, конечно, не производят.

О чем говорить, если Зеленский прибыл в Одессу чтобы попиариться на борту ледокола «Джеймс Кларк Росс» — старенького судна, которое тридцать лет ходило под флагом Британии, пока его не продали Украине. У Киева сразу же нашлись деньги для старших партнеров — хотя эти пять миллионов долларов можно было бы вложить в заказы для украинских судостроителей, которые давно не производили ничего, кроме бронелодок имени гетьмана Порошенко.

Совершенно очевидно, что в Украине в итоге не пустят на воду ни тридцать шесть ни даже шесть научных судов. Скорее всего, не будет построено вообще ничего. Тем более, что что страна вынуждена решать сейчас критические проблемы с закупкой угля и газа, а у Кабмина не всегда хватает денег на зарплаты бюджетникам.

Однако Зеленский мог озвучить украинцам любое число, взяв его просто из головы — потому что украинский президент не привык нести ответственность за свои грандиозные обещания. И все заведомо знают, что его прожекты останутся пустыми словами.

В июне, выступая на форуме «Украина 30. Экология», Владимир Александрович сообщил о старте экологического проекта «Зеленая страна» — обещая высадить в Украине целый миллиард новых деревьев, чтобы превратить ее в цветущий эдемский сад.

«Мы поставили амбициозную, но достижимую цель: за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров. Для этого в ближайшие три года посадим 1 миллиард деревьев», — заявил тогда украинский президент.

Это позабавило всех, кто прослушал школьный курс математики. Ведь чтобы высадить миллиард деревьев за три года, украинцам необходимо высаживать 333,3 миллиона деревьев в год, около 27,8 миллионов деревьев в месяц, 926 тысяч деревьев в день, 38,6 тысяч деревьев в час, 643 дерева в минуту или больше 10 деревьев в секунду — притом, что этим процессом можно заниматься только весной и осенью.

Конечно, никто даже не приблизительно не собирался выдерживать подобные темпы. Как сообщают сейчас участники президентской инициативы, в стране пока что высадили 21,7 миллиона деревьев — примерно столько же, сколько их всегда сажали в Украине в рамках ежегодных государственных программ, не придумывая для этого никаких амбициозных прожектов. А при таких темпах зеленый план Зеленского выполнят разве что через четверть века, когда имя президента сохранится только в учебниках, где ему наверняка отведут несколько не очень комплементарных слов.

При этом, деревья Зеленского в основном высаживают в Киеве и окрестностях, где посадили 8,17 миллионов саженцев — потому что удобное место для пиара и показухи. Пострадавшим от вырубки Карпатам досталось только два миллиона. А в степной зоне, где надо срочно восстанавливать лесополосы, чтобы сдержать стремительно наступающую пустыню, не высажено практически ничего. В Одесской области посадили всего лишь пять тысяч новых деревьев, а на Херсонщине — целую тысячу, что выглядит в глазах местных жителей форменным издевательством.

При этом, украинские леса по-прежнему активно уничтожают — и это происходит не без помощи честной власти. 25 октября в волынском селе Стобыховка напали на экоактивиста Романа Якимчука и сопровождавших его журналистов канала «Киев Live», которые приехали снимать сюжет о незаконной вырубке леса.

Эколог собирался осмотреть местную пилораму, где накануне обнаружили 32 тысячи кубов незаконно сведенного леса. Однако его избили — причем, в нападении участвовал предприниматель Иван Сухацкий, который является помощником депутата Валерия Стернийчука из фракции «слуг народа». Местные мафиози не в первый раз нападают на тех, кто рассказывает и пишет про вырубки — но это каждый раз успешно сходит им с рук. Предпоследняя капля. Украине угрожает нехватка питьевой воды

Процесс уничтожения вскоре усилится. Украинское правительство намерено окончательно снять мораторий на экспорт древесины, в которой нуждается европейская деревообрабатывающая промышленность. Это делается под давлением из Брюсселя — потому что местные чиновники считают такой запрет нарушением торгового соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом.

«Отмена моратория будет неотъемлемой от создания прозрачного рынка леса в Украине», — торжественно обещает украинцам вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Хотя это увеличит темпы экологической катастрофы в Карпатах и на Волыни, где лесные массивы станут прозрачными от порубок.

А украинцам будут и дальше обещать миллиарды новых деревьев и караваны новых судов. Потому что эта остапо-бендеровская демагогия скрывает за собой проедание наследия прежней советской эпохи.