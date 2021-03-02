Доморощенная диктатура выглядит пока не слишком убедительно, но вероятность того, что, вводя новые драконовские наказания, она сможет усилить свою власть, — отнюдь не нулевая. Сегодня в повестку дня Верховной Рады был внесен законопроект о призыве в армию. Его могут рассмотреть и принять во втором чтении уже на этой неделе.
Это инициатива Владимира Зеленского. Документ был зарегистрирован в парламенте в начале прошлого лета. Итак, как должен измениться порядок призыва, если закон начнет действовать? Пройдемся по основным пунктам. Работодателям будет запрещено трудоустраивать людей, не имеющих военного билета. То есть граждане, не вставшие на воинский учет, фактически окажутся лишены права на работу. В отдельную категорию попадают резервисты — те, кто уже служил в армии или участвовал в боевых действиях. Предполагается, что в случае обострения ситуации на фронте они могут быть призваны указом президента в течение суток.
В 6-7 раз вырастут штрафы за нарушение порядка воинского учета. Вводятся как административные, так и уголовные наказания. 30-50 тысяч гривен за неявку в военкомат, несвоевременную регистрацию, утерю воинских документов или их порчу. Это легкие статьи. Уголовное преследование — уже сотни тысяч. Если гражданин отказывается встать на учет после предупреждения военкома — ему влепят от 300 до 500 тысяч гривен или дадут 3 года тюрьмы. Неявка на сборы — от 500 до 700 тысяч ли исправработы до 2 лет. Полиция, как во времена СССР, получает право насильно доставлять молодых людей в военкоматы. Правда, при советской власти такие наказания были немыслимы.
Глава Комитета по обороне и разведке Александр Завитневич, представлявший законопроект в Верховной Раде в понедельник, заявил, что документ необходимо принять в экстренном порядке из-за эскалации боевых действий в Донбассе. Но спровоцировала обострение именно украинская сторона, многократно усилив обстрелы.
Какие задачи ставит правящая команда, предлагая парламенту рассмотреть этот драконовский документ? Зеленский решил по примеру своего предшественника сделать ставку на внешнюю угрозу. При стремительно падающем рейтинге это может казаться инструментом, который позволит отвлечь внимание граждан от насущных проблем: безработицы, нищеты и пандемии коронавируса. Порошенко тоже пытался в свое время созданием алармистских настроений и милитаризацией общественной атмосферы мобилизовать граждан в свою пользу. И с треском проиграл выборы, на которых за Зеленского голосовали сторонники мира, коих на Украине большинство, согласно социологическим исследованиям.
Весьма вероятно, что законопроект — это сигнал новой администрации США, что Украина не сойдет с антироссийского курса, а будет продолжать его усиливать. Главе украинского государства отчаянно нужна прямая поддержка американского президента. Пока он ее не получил. Байден лично не связывался с Зеленским. Кроме прочего, руководитель Украины получит возможность в одно мгновение убрать из городов самую активную и опасную оппозиционную силу — праворадикалов, большая часть которых — это именно резервисты, воевавшие в Донбассе. Их можно будет одномоментно сослать под предлогом ухудшения положения или нарушения государственной границы на учения или в зону боевых действий. Граница, по версии Киева, сейчас находится под контролем незаконных вооруженных формирований, так что вторую причину можно считать перманентной. И судя по ситуации со Стерненко, зачистка крайнего националистического крыла уже началась.