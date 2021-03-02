Администрация Зеленского продолжает формировать сеть законодательных актов, цель которых — поставить украинское общество под куда более жесткий контроль

«Маленькая победоносная война» атамана Зеленского © president.gov.ua

Это инициатива Владимира Зеленского. Документ был зарегистрирован в парламенте в начале прошлого лета. Итак, как должен измениться порядок призыва, если закон начнет действовать? Пройдемся по основным пунктам. Работодателям будет запрещено трудоустраивать людей, не имеющих военного билета. То есть граждане, не вставшие на воинский учет, фактически окажутся лишены права на работу. В отдельную категорию попадают резервисты — те, кто уже служил в армии или участвовал в боевых действиях. Предполагается, что в случае обострения ситуации на фронте они могут быть призваны указом президента в течение суток.

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Глава Комитета по обороне и разведке Александр Завитневич, представлявший законопроект в Верховной Раде в понедельник, заявил, что документ необходимо принять в экстренном порядке из-за эскалации боевых действий в Донбассе. Но спровоцировала обострение именно украинская сторона, многократно усилив обстрелы.

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Весьма вероятно, что законопроект — это сигнал новой администрации США, что Украина не сойдет с антироссийского курса, а будет продолжать его усиливать. Главе украинского государства отчаянно нужна прямая поддержка американского президента. Пока он ее не получил. Байден лично не связывался с Зеленским. Кроме прочего, руководитель Украины получит возможность в одно мгновение убрать из городов самую активную и опасную оппозиционную силу — праворадикалов, большая часть которых — это именно резервисты, воевавшие в Донбассе. Их можно будет одномоментно сослать под предлогом ухудшения положения или нарушения государственной границы на учения или в зону боевых действий. Граница, по версии Киева, сейчас находится под контролем незаконных вооруженных формирований, так что вторую причину можно считать перманентной. И судя по ситуации со Стерненко, зачистка крайнего националистического крыла уже началась.