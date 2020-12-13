Недавно уважаемый коллега Дмитрий Скворцов выставил на своей странице в ФБ множество фотографий современного Киева - и я ужаснулся. В любом большом городе, если поискать, можно найти заброшенные и запущенные места. Но то, что показал Дмитрий - нередко самый центр когда-то наичистейшего города, любимого с детства Киева - ныне замызган и загажен

Но ведь киевляне снова переизбрали действующего мэра, господина Кличко — значит, в большинстве своём, их это устраивает. Его отрыв от «хозяйственника» Александра Попова в любом случае огромен. Более того, Виталий Кличко с подобными муниципальными «достижениями» претендует на пост президента всея Украины! И не без шансов.

Люди на Украине быстро привыкают к новому «стандарту некачества»: худшей среде обитания, дешевой еде, фейковым новостям. Например, многие до сих пор свято уверены, что в «стране-агрессоре» живётся значительно хуже нежели им, и эта уверенность, возможно, реально помогает им выжить. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Вспоминается душевное потрясение российского блогера Бека Ибрагимбекова после разговора с некоторыми жителями Незалежной: «Только что закончил общение по скайпу со старыми знакомыми моей семьи, которые живут под Киевом. Внимание, объясняю в чем дело — они думают… что в Крым мост не построили и нет аэропорта. Они меня уверяли, что это компьютерный монтаж! ОНИ НЕ ВЕРЯТ!!:))))))» [орфография автора]

В комментариях читатели приводят и другие выразительные примеры альтернативной реальности, прочно укоренившейся в украинском бессознательном: «Ну, вот у нас куча подобных придурков твёрдо убеждена, что в России "мрут как мухи от ихней прививки, влияющей на ДНК". Это цитата была»; «Угу, запорожские родственники считают, что напал Путин и бомбит Донецк» и т.д.

Разумеется, это заострённый пример, но альтернативная реальность действительно играет роль некоего наркотика, которое многим гражданам Украины помогает справиться с ежедневным стрессом, подменяя окружающую жизнь искусственными «перемогами», например, грандиозной Битвой за Борщ.

«Мы не просто заявили о том, что борщ — украинский. Мы оказали сопротивление России и ее пропаганде, и нас поддержал мир», — сообщает тамошний телекулинар Евгений Клопотенко; «Почему Россия пытается присвоить себе украинский борщ? Это принципиальный вопрос. Чей борщ, того и народ», — делает глубокомысленный вывод украинский журналист Вахтанг Кипиани; а министр культуры Александр Ткаченко одолевает супостата с помощью ЮНЕСКО, куда подаёт заявку о борще как нематериальном наследии Украины. Украина потребует от ЮНЕСКО признать борщ культурным наследием © goodfon.ru

Изрядно обедневшие за последние годы «пэрэможци» горды и счастливы — кроме тех, кто задыхается от нехватки кислорода в украинских больницах и скончался от разгула эпидемий, убит в криминальных разборках или на фронте, умирает от тарифомора и вопиющей нищеты.

Зато Украина как бы участвует в освоении космоса. «Смотрю на "плюсах" [канал "1+1"] сюжет о том, как Украина (!) участвует (!) в гонке за освоение (!) Луны (!), — щедро расставляет восклицательные знаки в своём ТГ-канале вполне промайданный политолог Юрий Романенко. — Все мы понимаем, что государство, которое постоянно клянчит пару ярдов у МВФ, чтобы закрыть постоянно растущую дырку в бюджете, ни в какой гонке за Луну априори участвовать не может. Но это такая форма национального мазохизма — все время возбуждать себя дурацкими фантазиями, чтобы поднять свою значимость в своих глазах, не замечая хохот всего мира над этими дурными потугами».

Реальность скучна, реальность грязна, реальность тосклива. Ну — повышают себе члены цензурного Национального совета по телевидению и радиовещанию зарплаты в 2,5 раза до 70-80 тысяч гривен (плюс надбавки, премии и доплаты на оздоровление), но они же с «вражеской пропагандой» воюют, им же надо.

Или вот представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в Святогорске избил пожилого охранника, который попросил украинского «правозащитника» покинуть ресторан после закрытия заведения. Или вице-премьер Украины Олег Уруский демонстративно нарушил карантинные меры в Турции; или министр инфраструктуры Владислав Криклий пытался с просроченными тестами на COVID прорваться на встречу с премьер-министром Казахстана… Зато — «Борщ наш»! Чей борщ? История популярного блюда, ставшего большой политикой © CC0, Pixabay

Как говорит киевский шоумен Орест Лютый, надо «вести просветительскую работу на этом этапе национального формирования… Вон от Москвы! Во всех вариациях это должно звучать в данном случае. Москва — это азиатская, скажем так, варварская эстетика, византийщина, ложь, постоянная манипуляция».

В развитие патриотической темы, неравнодушные патриоты сейчас активно постят в социальных сетях сводную таблицу «43 агрессии России за сто лет». Российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин с изумлением комментирует очередной пример альтернативной украинской реальности: «Посмотрите — там есть поистине гениальные вещи. Например, агрессия [России] против Сирии в… 1967 году. Или против "государства" Дагестан — аж дважды, в 1994 и 1999. Камбоджа, Бангладеш, Северная Осетия (!), Ливан в 1982 году (они нас точно не перепутали с Израилем?). В общем, чтение для гурманов».

И чем хуже жизнь, тем большие дозы обезболивающего необходимы — может хотя бы за «поребриком» жизнь хуже!? И почему там зарплаты выше, а тарифы меньше — мы же за европейские пенсии стояли на майдане.

Зато мы прогрессивные, и привязанный к воздушным шарикам государственный прапор запустили на Крым — пусть летит в сторону не существующего нового Симферопольского аэропорта, бутафорской трассы «Таврида» и Крымского моста из папье-маше…

У каждого своя реальность, просто у некоторых — галлюцинативная.