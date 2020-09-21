Никогда такого не было — и вот опять. Дарницкий район Киева — бесконечные кварталы бетонных домов, в которых проживают сотни тысяч людей — окутал густой зловонный смог. Причины этой локальной экологической катастрофы очевидны. В районе Коллекторной улицы, всего в километре от проспекта Бажана и станции метро «Харьковская», в очередной раз загорелась огромная стихийная свалка, после чего огонь перекинулся на расположенные по соседству торфяники. Как сообщает пресс-секретарь главного управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага, глубина залегания тлеющего торфа составляет около шести метров — и все это находится прямо в черте города, совсем рядом с многоэтажной застройкой.
Гарь поднимается в воздух и разносится по направлению ветра. Харьковский массив, Позняки, Осокорки, Бортничи полностью затянуло удушливым дымом — так что автомобилистам приходилось включать фары дальнего света. Занятия в местных школах и детсадах снова отменены, и люди ощущают себя в квартирах словно в газовых камерах, стараются не открывать форточки и развешивают на окнах влажные полотенца. Эти предосторожности нельзя назвать излишними, потому что датчики фиксируют крайне высокие показатели загрязнения воздуха, что может привести к поражению дыхательных путей, обострению аллергических заболеваний, инфарктам или инсультам. Не говоря уже о тех, кто перенес тяжелые осложнения коронавирусной пневмонии.
Ужас ситуации в том, что она была предсказуема. Оперативная память современного человека до неприличия коротка, однако ядовитый смог давно является обычным для украинской столицы. Не далее как в апреле Киев пережил что-то вроде апокалипсиса — когда город окутали тучи поднятого суховеем песка, который смешался с пеплом горевшего в Чернобыле леса. Это бедствие явилось следствием изменения климата, связанного с массовой вырубкой украинских лесов. Однако прошлой осенью в Киеве творилось примерно то же, что происходит сейчас — вокруг него горели свалки и торфяные болота. А экологи обещали, что это будет происходить регулярно — пока власть не ликвидирует стихийные мусорные полигоны, давно существующие вблизи окраинных жилмассивов.
Свалка на юге Дарницкого района является вопиющим примером бесхозяйственности и неэффективности городских властей. Это скопище мусора расположено между старым мусоросжигательным заводом «Энергия» и Бортнической станцией аэрации, которые сами по себе являются источниками выбросов и характерного устойчивого амбре. Сюда сбрасывают отходы всех видов, а мусорные кучи регулярно горят — от костров проживающих по соседству бездомных, случайно брошенного окурка или на фоне продолжительной теплой погоды. Все это лежит прямо на старом торфяном болоте, раскинувшемся на берегах озера Вырлица и озера Тягле. И хорошо прогревшееся подземное топливо может тлеть в течение целых недель, даже если поливать его водой из брандспойтов.
Местные жители всячески пытались привлечь внимание мэра Кличко, который каждый раз обещает ликвидировать источник ядовитого смога. Однако количество мусора только растет, а свалку не убирают — потому что на этом нельзя заработать, и в городском бюджете, где всегда есть деньги на снос памятников и переименование улиц, никогда не хватает средств на работы по ликвидации свалки. А избиратели все равно голосуют за патриотического боксера, который недавно украсил город самым высоким в мире украинским флагом.
А ведь опасных свалок гораздо больше. На озере Горячка, в центральной части Дарницкого района, расположен отвал отходов Дарницкой ТЭЦ, куда годами сбрасывают раскаленную угольную смесь. Высыхая, она поднимается в воздух в виде так называемых зольных бурь, дополнительно угрожая здоровью жителей Позняков и Осокорков. Причем хранилище работает сейчас без заключения экологической экспертизы, несмотря на заявление в суд и негативные оценки экологической инспекции.
«Емкость этой свалки 600 тысяч тонн, что очень много. Опасность ее очень увеличилась в последние годы, так как ТЭЦ перешли на уголь. Ранее количество пепла было меньше. Это шлак и зола. Угрозу представляют, во-первых, неорганические вещества: оксиды железа, кремния, серы, ванадия, марганца и других элементов. При постоянном контакте с легкими эти вещества повреждают бронхи и альвеолы, что приводит к раздражению и воспалению. Возникает силикоз. Еще страшнее бензпирен, который образуется при горении и термической обработке органических веществ. Это один из самых сильных мутагенов и канцерогенов в мире, который содержится в продуктах горения. В нашем же случае, когда происходят контакты через зольные бури, опасность возрастает на порядок», — пишет об этом химик-технолог, киевский экоактивист Павел Приходченко.
Разумеется, эта проблема касается не только украинской столицы. Эпическая история кочующего львовского мусора, который развозили по всей стране — потому что в главном западноукраинском городе несколько лет не было полноценной свалки — получила огласку по всей Европе, где о ней писали в газетах и обыгрывали в юмористических телешоу. Согласно данным экологов, свалки занимают сейчас около 5% от всей территории страны. И это касается не только больших городов — мусором завалены берега многих карпатских рек и черноморские курортные пляжи. А власть не может обеспечить строительство современных высокотехнологичных мусоросжигающих предприятий. Тем более, что стихийные свалки приносят чиновникам огромный коррупционный доход.
Есть ли выход из ситуации? Сегодня вечером в Дарницком районе Киева состоится акция протеста против экоцида жителей Дарницкого района. Ее участники собираются возле станции метро «Харьковская» и намерены привлечь внимание к хронической проблеме загрязненного воздуха. Это будет едва ли не первая внятная попытка сопротивляться мусорному беспределу — хотя, скорее всего, власти ответят людям очередным пакетом предвыборных обещаний.
Но киевляне явно устали жить в режиме газовой камеры. И многие понимают — если не бороться, их будут травить и дальше.