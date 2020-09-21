Украинские власти годами не могут ликвидировать кучи мусора, отравляющие воздух столицы

Никогда такого не было — и вот опять. Дарницкий район Киева — бесконечные кварталы бетонных домов, в которых проживают сотни тысяч людей — окутал густой зловонный смог. Причины этой локальной экологической катастрофы очевидны. В районе Коллекторной улицы, всего в километре от проспекта Бажана и станции метро «Харьковская», в очередной раз загорелась огромная стихийная свалка, после чего огонь перекинулся на расположенные по соседству торфяники. Как сообщает пресс-секретарь главного управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага, глубина залегания тлеющего торфа составляет около шести метров — и все это находится прямо в черте города, совсем рядом с многоэтажной застройкой.

Гарь поднимается в воздух и разносится по направлению ветра. Харьковский массив, Позняки, Осокорки, Бортничи полностью затянуло удушливым дымом — так что автомобилистам приходилось включать фары дальнего света. Занятия в местных школах и детсадах снова отменены, и люди ощущают себя в квартирах словно в газовых камерах, стараются не открывать форточки и развешивают на окнах влажные полотенца. Эти предосторожности нельзя назвать излишними, потому что датчики фиксируют крайне высокие показатели загрязнения воздуха, что может привести к поражению дыхательных путей, обострению аллергических заболеваний, инфарктам или инсультам. Не говоря уже о тех, кто перенес тяжелые осложнения коронавирусной пневмонии.

Ужас ситуации в том, что она была предсказуема. Оперативная память современного человека до неприличия коротка, однако ядовитый смог давно является обычным для украинской столицы. Не далее как в апреле Киев пережил что-то вроде апокалипсиса — когда город окутали тучи поднятого суховеем песка, который смешался с пеплом горевшего в Чернобыле леса. Это бедствие явилось следствием изменения климата, связанного с массовой вырубкой украинских лесов. Однако прошлой осенью в Киеве творилось примерно то же, что происходит сейчас — вокруг него горели свалки и торфяные болота. А экологи обещали, что это будет происходить регулярно — пока власть не ликвидирует стихийные мусорные полигоны, давно существующие вблизи окраинных жилмассивов. Как советские бобры погубили экологию Украины © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Свалка на юге Дарницкого района является вопиющим примером бесхозяйственности и неэффективности городских властей. Это скопище мусора расположено между старым мусоросжигательным заводом «Энергия» и Бортнической станцией аэрации, которые сами по себе являются источниками выбросов и характерного устойчивого амбре. Сюда сбрасывают отходы всех видов, а мусорные кучи регулярно горят — от костров проживающих по соседству бездомных, случайно брошенного окурка или на фоне продолжительной теплой погоды. Все это лежит прямо на старом торфяном болоте, раскинувшемся на берегах озера Вырлица и озера Тягле. И хорошо прогревшееся подземное топливо может тлеть в течение целых недель, даже если поливать его водой из брандспойтов.

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Местные жители всячески пытались привлечь внимание мэра Кличко, который каждый раз обещает ликвидировать источник ядовитого смога. Однако количество мусора только растет, а свалку не убирают — потому что на этом нельзя заработать, и в городском бюджете, где всегда есть деньги на снос памятников и переименование улиц, никогда не хватает средств на работы по ликвидации свалки. А избиратели все равно голосуют за патриотического боксера, который недавно украсил город самым высоким в мире украинским флагом.

А ведь опасных свалок гораздо больше. На озере Горячка, в центральной части Дарницкого района, расположен отвал отходов Дарницкой ТЭЦ, куда годами сбрасывают раскаленную угольную смесь. Высыхая, она поднимается в воздух в виде так называемых зольных бурь, дополнительно угрожая здоровью жителей Позняков и Осокорков. Причем хранилище работает сейчас без заключения экологической экспертизы, несмотря на заявление в суд и негативные оценки экологической инспекции.

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«Емкость этой свалки 600 тысяч тонн, что очень много. Опасность ее очень увеличилась в последние годы, так как ТЭЦ перешли на уголь. Ранее количество пепла было меньше. Это шлак и зола. Угрозу представляют, во-первых, неорганические вещества: оксиды железа, кремния, серы, ванадия, марганца и других элементов. При постоянном контакте с легкими эти вещества повреждают бронхи и альвеолы, что приводит к раздражению и воспалению. Возникает силикоз. Еще страшнее бензпирен, который образуется при горении и термической обработке органических веществ. Это один из самых сильных мутагенов и канцерогенов в мире, который содержится в продуктах горения. В нашем же случае, когда происходят контакты через зольные бури, опасность возрастает на порядок», — пишет об этом химик-технолог, киевский экоактивист Павел Приходченко.

Разумеется, эта проблема касается не только украинской столицы. Эпическая история кочующего львовского мусора, который развозили по всей стране — потому что в главном западноукраинском городе несколько лет не было полноценной свалки — получила огласку по всей Европе, где о ней писали в газетах и обыгрывали в юмористических телешоу. Согласно данным экологов, свалки занимают сейчас около 5% от всей территории страны. И это касается не только больших городов — мусором завалены берега многих карпатских рек и черноморские курортные пляжи. А власть не может обеспечить строительство современных высокотехнологичных мусоросжигающих предприятий. Тем более, что стихийные свалки приносят чиновникам огромный коррупционный доход. Праздник люстрации: директор природного парка не знает, что такое экология © Максим Яковлев

Есть ли выход из ситуации? Сегодня вечером в Дарницком районе Киева состоится акция протеста против экоцида жителей Дарницкого района. Ее участники собираются возле станции метро «Харьковская» и намерены привлечь внимание к хронической проблеме загрязненного воздуха. Это будет едва ли не первая внятная попытка сопротивляться мусорному беспределу — хотя, скорее всего, власти ответят людям очередным пакетом предвыборных обещаний.

Но киевляне явно устали жить в режиме газовой камеры. И многие понимают — если не бороться, их будут травить и дальше.