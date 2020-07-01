Несмотря на то, что окончательные итоги всенародного голосования по изменениям в Конституцию РФ подведут только к вечеру, уже вчера (30 июня) было понятно, что мероприятие будет достаточно представительным, а результат положительным. По официальным данным только в онлайн голосовании по поправкам приняло участие свыше 45% избирателей

Это значит, что вместе с голосованием на участках, итоги которого подведут только к утру 2 июля, должно проголосовать не меньше 60%. Нет сомнений и в том, что большинство проголосовавших отдадут свой голос «за» поправки.

Этому результату способствовала оппозиция, которая так и не смогла определиться со стратегией борьбы против поправок, разделившись на две примерно равные части: первая призывала бойкотировать голосование, а вторая голосовать против. Понятно, что при таком подходе оппозиция не могла ни собрать на участках достаточное количество противников поправок (часть её сторонников бойкотировала голосование), ни устроить эффективный бойкот (часть сторонников пошла на участки, чтобы проголосовать «против»). Андрей Золотарёв: Зачем нужна Конституция Украины, если все ее нарушают? © Скриншот из видео Украина.ру

Впрочем, беспомощность российской оппозиции (которую, кстати, с полным основанием называют не столько оппозицией, сколько «пятой колонной») давно известна и удивления не вызывает. Вопрос — зачем им вообще было бороться против поправок? Они, ведь, абсолютно не мешают оппозиции, в случае прихода к власти, реализовывать любую угодную ей политику. Не буду углубляться в седую древность, поясню мысль на двух примерах из актуальной истории современной России.

Ельцин вначале захватил власть, а уж потом изменил Конституцию. Если российская оппозиция получит власть, никто не помешает ей, при необходимости, принять новую редакцию Конституции или вообще новую Конституцию. Но есть и более актуальный пример. Ельцинская конституция совершенно не мешала Путину на протяжении двадцати лет реализовывать внутреннюю и внешнюю политику диаметрально противоположную той, которую реализовывал его предшественник.

Нынешние поправки в Конституцию никак не могут помешать оппозиции реализовывать политику противоположную путинской. Для этого надо только прийти к власти, а к власти приводит не Конституция, а народ, путём свободного волеизъявления на выборах. Более того, принятые поправки увеличивают возможности оппозиции по доступу к власти. Они (поправки) перераспределяют полномочия между президентом, парламентом и правительством, увеличивая роль Думы и усиливая подотчётность ей Кабинета. Поскольку же провести фракцию в Думу гораздо проще, чем избрать своего человека президентом, оппозиция должна была бы приветствовать поправки, дающие ей шанс оказывать влияние на формирование политики, через механизмы парламентского контроля.

Так почему же оппозиция была против и почему так возбудились по поводу поправок наши западные «друзья и партнёры»?

Не думаю, что акцент поправок на традиционную семью, религию, приоритет российского законодательства перед международным и весь остальной пакет, именуемый «суверенизацией России» мог возбудить кого-нибудь, кроме совершенно сервильных грантососов. Среди наших врагов достаточно много умных людей, прекрасно понимающих, что суверенность и международная субъектность зависят не от текста Конституции, а от реальных возможностей государства и от готовности власти принимать на себя ответственность за сложные решения. Я уже напоминал, что Путин в считанные годы сделал Россию вполне суверенной при действующей ельцинской Конституции. Напомню и о противоположном опыте. Горбачёв уничтожил суверенитет Советского Союза при вполне суверенной Конституции СССР, а действовавшая в 1993 году Конституция РСФСР не помешала Ельцину переформатировать власть вопреки её положениям. Ростислав Ищенко. Биографическая справка © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Вывод прост: важно не что написано, а что вы можете и готовы сделать. Этот вывод подтверждается не только российским — всем мировым опытом.

Таким образом, если бы речь шла только о «суверенизации», вряд ли бы враги России так старались сорвать всенародное голосование, снизить до минимума явку, чтобы можно было поставить под сомнение его легитимность. А они очень старались. Так что в поправках их что-то очень задело.

Мы легко и быстро определим что именно вывело «партнёров» и послушную им «пятую колонну» из душевного равновесия, если сосредоточимся на главном вопросе — вопросе о власти. Что поменяли поправки? Чем особо рьяно возмущались антипоправочники?

Поправки дали так называемое «обнуление». То есть, Путин получил возможность избираться президентом ещё на два срока по шесть лет каждый. Но является ли возможное механическое продление «эры Путина» таким уж критичным для тех, кто в стане наших врагов принимает решения?

Отнюдь. С точки зрения перспективной глобальной стратегии, лишние двенадцать лет требуют лишь уточнения «года Х» — последнего года последнего срока Путина, когда должна начаться борьба за наследие в его команде. Россия уже сейчас достаточно сильна, чтобы её можно было уязвить снаружи. Для неё опасен только внутренний раскол. Как это выглядит и как быстро уничтожает государственность можно посмотреть на примере США.

Так вот, поправки ценны не тем, что дают Путину возможность избраться президентом ещё два раза. Они открывают перед ним неограниченное пространство для манёвра.

Во-первых, Путин действительно может теперь работать президентом до 2036 года. Это самый простой вариант. Он даёт лишнее десятилетие для придания системе устойчивости. Но он не решает главной проблемы — как сохранить единство команды и предотвратить раскол элит «после Путина».

Во-вторых, Путин может отказаться воспользоваться своим правом избираться ещё на два срока и, в последний момент выдвинуть преемника, который, будучи поддержан авторитетом Путина, в условиях неготовности главных элитных группировок к борьбе за власть (все же будут до последнего момента уверены, что Путин остаётся), получит хорошие шансы для укрепления собственной власти и продолжения путинской политики. Этот вариант даёт России опыт смены власти, без смены политических приоритетов и открывает возможность для безболезненной ротации команд.

В-третьих, есть и ещё один вариант, который можно рассматривать, как усовершенствованный второй. Поправки в Конституцию позволяют Путину баллотироваться в президенты не только сразу по завершению текущих полномочий в 2024 году, но в любой момент времени после этой даты. У него просто есть право ещё дважды выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, а на каких выборах он это сделает (или не сделает) — его личное дело.

Например, в 2024 году может избраться преемник, а в 2030 и 2036 — вновь Путин. Конечно, тогда к завершению гипотетического второго срока (в 2042 году) Путину будет идти 90-й год. Но Елизавете II скоро сто лет стукнет, а она от короны Великобритании и стран Содружества отрекаться не собирается.

Что нам даёт возможность манёвра со сроками пребывания Путина на президентском посту?

В каждый очередной момент времени враги России не в состоянии просчитать тот момент, когда Путин покинет активную политику, а именно к этому моменту они приурочивают свои акции, связанные с попыткой в очередной раз разрушить внутреннее единство России. Когда из политики уходит многолетний абсолютный лидер, какой бы ни была сплочённой его команда, она обычно начинает борьбу. Причём в активную фазу эта борьба входит в последний год правления такого лидера, когда различные элитные группировки начинают думать о своём будущем, о продвижении своего человека в новые лидеры. Начинается внутренняя борьба в команде, управляемость страной падает. Это идеальное время для активации «пятой колонны», а также для привлечения на свою сторону неудовлетворённой части членов недавно единой старой команды.

Но к подобного рода атаке на ослабленную внутриэлитными противоречиями страну надо готовится заранее: искать подходы к политикам и силовикам, обеспечивать создание до времени «спящих» ячеек в журналисткой и экспертной среде, в общественных организациях. В общем, надо провести огромную организационную работу, чтобы в час Х выступление против власти если бы и не оказалось, то хотя бы показалось всеобъемлющим, чтобы власть столкнувшись с предательством на самых разных уровнях, потеряла уверенность, растерялась, упустила важнейшие первые часы, необходимые для принятия решений о подавлении путча. Учитывая, что иностранным разведкам и связанным с ними «неправительственным организациям» в России работать далеко не просто, на решение этой проблемы требуется несколько лет (как минимум).

При этом просто подготовить людей и сидеть ждать у моря погоды нельзя. Подготовка должна выйти на пик как раз к моменту выступления. Иначе, в результате долгого ожидания, подготовленные кадры начнут терять психическую устойчивость. Кого-то вскроют, кто-то сам сдастся, кто-то умрёт, цепочки связей оборвутся, контрразведка начнёт свою игру и к часу Х можно прийти не с организованным мятежом, а с разбитым корытом.

И как прикажете готовить игру против России, если главная дата — время старта ротации команд — неизвестна, а разброс составляет около 18 лет? Причём нельзя ни фальстарт допустить, ни «проспать» нужный момент — антироссийское развёртывание, чтобы иметь успех, должно точно попасть в узкий временной период, совпадающий с реальным уходом Путина из политики и стартом смены команд.

Поправки в Конституцию, расширившие возможность путинского манёвра, делают практически невозможным точное вычисление нужной даты, а значит удар по России в переходный период становится проблематичным. Поэтому так злобствуют по поводу «обнуления» левые, правые и обычные грантососы. Рушатся не только надежды их хозяев на развал России в переходный период, но и их личные надежды на власть, хотя бы в виде мест бургомистров и начальников полиции в оккупационной администрации.