Катастрофы капитализма давно превзошли своими масштабами и последствиями аварию на ЧАЭС

Годовщина взрыва на Чернобыльской АЭС является в Украине днем скорби. Но, вместе с тем, эта дата всегда носила конкретную политическую окраску, предоставляя удобный повод заклеймить проклятое тоталитарное прошлое. Современная пропаганда рассматривает давнюю аварию как логичный результат несостоятельности советской экономики, неэффективности системы советского управления, порочности самого советского строя. И старается максимально драматизировать события далекого 1986 года — чтобы отвлечь украинцев от безрадостных реалий их современности. Ведь подразумевается, что раньше было гораздо хуже.

История СССР начинается для украинских патриотов с Голодомора и заканчивается Чернобылем — а все достижения этого периода объявляются чем-то несущественным или приписываются заслугам отдельно взятых людей, которые совершали их назло партократам. Советскую власть винят буквально во всем — в активном развитии передовой науки и атомной отрасли, в строительстве ЧАЭС, которая должна была обеспечить энергией экономику и жилые дома, в преступной халатности «совковых» ученых. Наконец — в замалчивании последствий аварии, которые изначальны не были понятны самим советским министрам, которые не знали, чего им больше бояться — радиации или паники. И в итоге чернобыльская катастрофа приобретает символическое значение, знаменуя собой окончательный исторический крах социалистического проекта.

Впрочем, украинская пропаганда всего лишь следует здесь генеральной линии старших товарищей. Западные медиа активно использовали катастрофу во время идеологических сражений холодной войны. «У меня появилось ощущение, что американская пресса не очень рада тому, что жертв оказалось так мало», — с иронией говорил руководитель пресс-службы МИД СССР Владимир Ломейко. Но западные СМИ все равно рассказывали о массовой гибели людей, рисовали апокалиптические картины горящего Киева, в больницах которого якобы лежали тысячи трупов — заявляя, что Советы скрывают реальные масштабы трагедии. А выдающийся журналист и писатель Хантер С. Томпсон раскрыл, что за этими сообщениями стоит непосредственно ЦРУ, вбрасывающее фейки со ссылкой на анонимную «киевскую медсестру» — старшую сестру знаменитой дочери крымского офицера.

Эта линия не меняется и сегодня. Достаточно вспомнить прошлогодний сериал «Чернобыль» — прекрасно снятое кино, которое предельно демонизировало советскую реальность, представляя советское общество в карикатурном виде оруэлловской антиутопии. Причина создания подобных проектов вполне очевидна. Они помогают превентивно дискредитировать историческое наследие советской эпохи. У нового поколения западной молодежи, активно поддерживавшей на выборах Берни Сандерса, не должно быть соблазнов бороться за альтернативу современной системе неолиберального капитализма — а симпатики СССР обязаны вечно каяться за его реальные и мнимые преступления.

В то же время многочисленные катастрофы свободного мира выпадают из общественного влияния — к примеру, десятилетний юбилей аварии на нефтяной платформе Deepwater Horizon, которая взорвалась 20 апреля 2010 года в Мексиканском заливе, спровоцировав масштабную экологическую катастрофу, не вызвал серьезного внимания в СМИ. Между тем, в океан утекло свыше пяти миллионов баррелей нефти, что нанесло колоссальный ущерб природной среде, пострадавшей из-за жадности и некомпетентности собственников корпорации. А последствия загрязнения ощущаются и сегодня.

Каждая крупная катастрофа — будь то разрушительный по своим социальным последствиям ураган «Катрина» или авария на АЭС в Фукусиме — вскрывала многочисленные проблемы ведущих западных стран. Экономия на технике безопасности и спасательных службах, воровство и коррупция, неэффективность менеджемента, равнодушие к судьбам простых граждан, приоритет интересов частого бизнеса над общественным интересом — все это мгновенно обнажалось перед лицом реального кризиса. И было заведомо ясно, что такое случится в случае вирусной пандемии. До такой степени, что еще в 2018 году автор ВВС Рейчел Нювер предупреждала — если вирусная пандемия вспыхнет в США, она приведет к полному коллапсу коммерциализированной системы здравоохранения и массовым жертвам среди малоимущих.

То, что происходит с начала коронавирусной катастрофы, полностью подтвердило эти прогнозы. События в Бергамо или Нью-Йорке давно превзошли чернобыльскую аварию и по своему драматизму, и по количеству жертв — а до конца еще далеко. Власти ведущих развитых стран проявляют в этой ситуации растерянность и беспомощность. Они не могут купировать распространение вируса, не в состоянии обеспечить безопасность медиков и простых граждан, не могут обеспечить людей едой и работой. Как и предсказывала два года назад эксперт ВВС, бедные американцы боятся обращаться за помощью в клиники — потому что заведомо неспособны оплатить лечение от коронавируса. А в моргах больниц лежат уже не придуманные, а настоящие трупы, которые приходится хоронить в общей могиле.

То же касается Украины, где власти не могут дать внятный ответ на коронавирусный кризис, — здесь они даже не в состоянии потушить леса, которые уже месяц полыхают в Чернобыльской зоне, непосредственно возле ЧАЭС. Противопожарные службы не обеспечены самым необходимым, а беспомощная перед огнем власть ловит в лесах мифических диверсантов. Затянутый ядовитым смогом Киев сегодня утром опять возглавил список самых грязных городов мира — и это прямое следствие экологической катастрофы, вызванной массовой вырубкой посаженных при советской власти лесов и опустынивания некогда плодородной почвы. Причем очевидно, что украинское правительство в принципе не намерено заниматься этой проблемой, предпочитая оставить потомкам закопченную пустыню.

Достаточно сравнить это с тем, как боролись в 1986 году с последствиями взрыва на чернобыльской атомной станции. «В ликвидации аварии принимали участие сорок разных министерств и ведомств, каждое из них создавало свой оперативный штаб, свою оперативную группу, а регулировала все правительственная комиссия. В ее состав также входили и члены нашего, республиканского украинского правительства… В чем еще парадокс — по сути, это можно было сделать только в условиях тоталитарного режима. Если бы в стране был приватный бизнес, товарно-денежные отношения — тут все разворачивалось бы по-другому. И мы видели это на примере Японии и аварии на «Фукусиме», — рассказывает об этом Анна Королевская, научный заместитель директора Национального музея «Чернобыль», которая консультировала авторов американского сериала и была возмущена необъективностью его итоговой версии.

Преуменьшать последствия чернобыльской катастрофы нельзя — и никто не освобождает от вины ответственных за нее чиновников и партийцев. Но нужно решительно отбрасывать попытки представить ее итоговым результатом советской эпохи, перечеркивая все то, чтобы было создано и сделано в это время. Украинские патриоты и неолиберальные идеологи будут и дальше пенять нам этой аварией — вплоть до конца времен. Но надо помнить, что история современного капитализма представляет собой сплошную череду катастроф, одна из которых разворачивается прямо сейчас, на глазах всего мира. И они тысячекратно превзошли своими последствиями Чернобыль.