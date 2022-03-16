Главный идеолог нацистского полка «Азов» Николай Кравченко с позывным «Крук» ликвидирован в ходе операции по денацификации Украины. Информацию об этом разместил у себя в Facebook вечером 15 марта бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук

«Крук. R.I.P», — написал Мосийчук, опубликовав фотографию Кравченко.

На сайте неонацистской партии «Национальный корпус» Кравченко назван «главным идеологом Азовского движения» и одним из основателей харьковской нацистской организации «Патриот Украины», которая действовала в подполье во времена президентства Виктора Януковича. Расисты из Украины: как «Азов» дошел до Вашингтона © gdb.rferl.org

Также он назван поклонником и активным популяризатором идеи «нациократии» — идеологии ОУН(м) (мельниковцев), фактически являющейся переложением на украинскую почву идей итальянских и немецких фашистов.

По сообщениям, несколько дней назад в боях под Харьковом погиб отец «Крука» Сергей Кравченко, вступивший в ряды «территориальной обороны».

«Отец, мы уничтожим Росфедерацию и построим Великую Украину, где счастливо будут жить твои внуки. Ты этого хотел и ради этого ты погиб. Мы будем вечно помнить про это», — написал после этого Кравченко-младший.

Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. Повсюду «Азов». Взлет и падение империи неонацистов на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.

Народная милиция ДНР при поддержке российских войск ведёт бои за второй по величине город народной республики Мариуполь, временно оккупированный Украиной.

В то же время украинские силовики продолжают регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса.