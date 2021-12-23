Представитель Кремля констатировал проблемы в отношениях Киева и Москвы. По его мнению, двусторонние контакты были прерваны украинской стороной и теперь заморожены.
«Здесь есть о чем поговорить, но не знаем, насколько к этому готово киевское руководство, которое, скорее, сейчас демонстрирует непредсказуемые действия», — добавил Песков.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заверил, что свяжется с российским лидером Владимиром Путиным напрямую, если администрации в Киеве и Москве не смогут договориться по проблемным вопросам. При этом Песков неоднократно подчеркивал, что Москва не получала никаких конкретных предложений от Киева о встрече президентов двух стран.