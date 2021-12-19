Он указал, что в настоящее время представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран обучают украинских военнослужащих, они постоянно находятся на полигонах Украины.
Однако пока нет информации о возможности размещения крупных подразделений на постоянной основе.
«Если речь идёт о большом военном контингенте, то я тут сказать не могу, каждая страна будет определяться самостоятельно. На сегодня информации о том, что они готовы собственной жизнью защищать Украину нет. Более того, я не думаю, что это их обязанность», — подчеркнул Данилов.
Ранее секретарь СНБО сообщил, что увеличение числа российских военнослужащих у границ Украины не является настолько критичным, чтобы можно было говорить об их готовящемся наступлении на территорию республики.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.