Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 18 декабря заявил об отсутствии у Киева планов размещения иностранных военных контингентов на территории страны, передает «Апостроф ТВ»

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Однако пока нет информации о возможности размещения крупных подразделений на постоянной основе.

«Если речь идёт о большом военном контингенте, то я тут сказать не могу, каждая страна будет определяться самостоятельно. На сегодня информации о том, что они готовы собственной жизнью защищать Украину нет. Более того, я не думаю, что это их обязанность», — подчеркнул Данилов.

Ранее секретарь СНБО сообщил, что увеличение числа российских военнослужащих у границ Украины не является настолько критичным, чтобы можно было говорить об их готовящемся наступлении на территорию республики.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.