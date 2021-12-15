К провалу операции властей Украины против «вагнеровцев» может быть причастна жена экс-замглавы МВД Украины Александра Гогилашвили Мария Левченко из команды Владимира Зеленского, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире канала «Украина 24» 14 декабря

Тема с «ЧВК «Вагнера» была политической спецоперацией Зеленского – Бортник © president.gov.ua Владимира Зеленского, это тень Владимира Зеленского».

«У Владимира Александровича, оказывается, замминистра внутренних дел — гражданин России, а его жена знает все государственные тайны. А теперь скажите мне — не связан ли провал "вагнеровцев", спецоперации и прочие провалы наших спецслужб с тем, что по этой цепочке сливается особо важная информация прямо в Россию?» — указал Гордон.

Ранее экс-глава военной разведки Украины Василий Бурба заявил о причастности руководства Украины к срыву операции по "вагнеровцам". В частности, он предположил, что слить информацию о готовящейся спецоперации мог глава Офиса президента Андрей Ермак. В Офисе Зеленского обвинения опровергли.