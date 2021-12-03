Украина готовится к вероятной эскалации конфликта в Донбассе в конце января. Об этом 3 декабря заявил министр обороны страны Алексей Резников с трибуны парламента во время часа вопросов к правительству, который транслировал телеканал «Рада»

«Вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее достоверным временем достижения готовности к эскалации будет конец января», — заявил Резников, ссылаясь на данные украинской разведки.

Украина делает переговоры с РФ по Донбассу невозможными - Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.