«Вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее достоверным временем достижения готовности к эскалации будет конец января», — заявил Резников, ссылаясь на данные украинской разведки.
Также он отметил, что вокруг Украины и в Крыму в постоянной готовности якобы находится 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе и 8 дополнительно переброшены в Крым. В целом, по его мнению, к эскалации якобы могут быть привлечены до 94,3 тыс. российских военнослужащих.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.