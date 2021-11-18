Мы видим новый виток противостояния на линии разграничения в Донбассе: ВСУ заняли Старомарьевку, а этот населённый пункт находится в «серой зоне», кроме того, сообщается о первой боевом применении украинской стороной беспилотника «Байрактар». В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин назвал ситуацию критической и близкой к полноценным боевым действиям.
Если говорить о «Байрактаре», то с технической стороны он ничего особенного не представляет, его основное преимущество — возможность подниматься до восьми, восьми с половиной тысяч метров, отметил эксперт.
По его словам, эти турецкие аппараты могут применять противотанковые ракеты и бомбы, но с очень маленькой боевой частью, вся полезная нагрузка этого беспилотника — 150 килограммов, а если у него на борту есть электроника, то для вооружения остается совсем мало места.
«Для сравнения: это меньше, чем у истребителей Второй мировой. Немецкий «Фокке-Вульф» нес до тонны, наши — до шестисот килограммов. Скорость «Байрактара» — порядка 200 километров в час. По характеристикам это ближе к «У-2», но тот поднимал до трехсот килограммов, и там были два пилота, один из которых мог вести наблюдение по всей сфере, у него был полноценный обзор. А поле зрения оператора очень ограничено камерой. Так что сравнивать «Байрактар» можно с самолетами Первой мировой», — считает Сивков.
Специалист отметил, что у аналогичного по классу российского беспилотника «Орион» полная нагрузка 250 килограммов при общем весе в тонну, выше предельная скорость, продолжительность полета такая же, как у «Байрактара», а также свои двигатели и электронное оборудование, в отличие от турок.
Поэтому сегодня Турция не может развернуть полномасштабное производство своих БПЛА. Но России пока не довелось применить свои дроны в такой обстановке, в отличие от турецких аппаратов, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.