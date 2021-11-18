Для ведения полноценной воздушной войны в Донбассе нет ни сил, ни средств у обеих сторон. Появление отдельных беспилотников — это не начало воздушного наступления. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Константин Сивков: успешное использование «Байрактаров» — реклама, не соответствующая действительности © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если говорить о «Байрактаре», то с технической стороны он ничего особенного не представляет, его основное преимущество — возможность подниматься до восьми, восьми с половиной тысяч метров, отметил эксперт.

По его словам, эти турецкие аппараты могут применять противотанковые ракеты и бомбы, но с очень маленькой боевой частью, вся полезная нагрузка этого беспилотника — 150 килограммов, а если у него на борту есть электроника, то для вооружения остается совсем мало места.

«Для сравнения: это меньше, чем у истребителей Второй мировой. Немецкий «Фокке-Вульф» нес до тонны, наши — до шестисот килограммов. Скорость «Байрактара» — порядка 200 километров в час. По характеристикам это ближе к «У-2», но тот поднимал до трехсот килограммов, и там были два пилота, один из которых мог вести наблюдение по всей сфере, у него был полноценный обзор. А поле зрения оператора очень ограничено камерой. Так что сравнивать «Байрактар» можно с самолетами Первой мировой», — считает Сивков.

Специалист отметил, что у аналогичного по классу российского беспилотника «Орион» полная нагрузка 250 килограммов при общем весе в тонну, выше предельная скорость, продолжительность полета такая же, как у «Байрактара», а также свои двигатели и электронное оборудование, в отличие от турок.

Поэтому сегодня Турция не может развернуть полномасштабное производство своих БПЛА. Но России пока не довелось применить свои дроны в такой обстановке, в отличие от турецких аппаратов, заключил собеседник издания.

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