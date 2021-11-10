В этот день должно было пройти заседание комиссии стратегического партнерства США и Украины, на котором Кулеба ранее анонсировал подписание нового документа.
«Мы согласовали текст с американской стороной, там есть несколько вещей, которые для нас важно было зафиксировать в части противодействия российской агрессии», — приводит слова Кулебы агентство.
Дипломат считает, что этот договор определит отношения Киева и Вашингтона на десятилетия и не позволит новой американской администрации слишком резко изменить политику США на украинском направлении.
«То есть теоретически могут меняться администрации в Белом доме, но хартия будет продолжать действовать», — сказал дипломат.
По его словам, в ходе нынешнего визита украинской делегации в Вашингтон пройдут встречи совете национальной безопасности США, Пентагоне и экспертных кругах, влияющих на формирование международной политики Соединенных Штатов.