Детали новой хартии о стратегическом партнерстве Вашингтона и Киева уже согласованы, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии агентству «Укринформ» 10 ноября

В этот день должно было пройти заседание комиссии стратегического партнерства США и Украины, на котором Кулеба ранее анонсировал подписание нового документа.

«Мы согласовали текст с американской стороной, там есть несколько вещей, которые для нас важно было зафиксировать в части противодействия российской агрессии», — приводит слова Кулебы агентство.

Угроза компромата. Как украинские чиновники пытаются избавиться от надзора Запада © commons.wikimedia.org, Вадим Чуприна / Facebook/НАБУ

«То есть теоретически могут меняться администрации в Белом доме, но хартия будет продолжать действовать», — сказал дипломат.

По его словам, в ходе нынешнего визита украинской делегации в Вашингтон пройдут встречи совете национальной безопасности США, Пентагоне и экспертных кругах, влияющих на формирование международной политики Соединенных Штатов.